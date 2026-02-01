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Більше не доступний
HR7770/00
Приготування їжі без зусиль
Цей комбайн Philips є комплексним рішенням усіх кухонних проблем. Позначені кольором насадки та режими швидкості допомагають підбирати потрібні насадки відповідно до швидкості для досягнення оптимальних результатів.
550 Вт
Компактний 2-в-1
Чаша на 2 л
Підбирайте потрібні насадки відповідно до швидкості за кольором для досягнення оптимальних результатів.
Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, різні диски для натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1 л для змішування та подрібнення різних продуктів, а також диск для приготування емульсій (зокрема, збитих вершків та майонезу).
Потужний двигун 700 Вт, 2 режими швидкості та кнопка імпульсного режиму дозволяють вибрати відповідну швидкість
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