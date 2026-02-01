Насадки для легкого використання понад 25 функцій

Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, різні диски для натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1 л для змішування та подрібнення різних продуктів, а також диск для приготування емульсій (зокрема, збитих вершків та майонезу).