КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль

Більше не доступний

Кухонний комбайн

HR7770/00

Приготування їжі без зусиль

Цей комбайн Philips є комплексним рішенням усіх кухонних проблем. Позначені кольором насадки та режими швидкості допомагають підбирати потрібні насадки відповідно до швидкості для досягнення оптимальних результатів.

Переглянути всі переваги

Кухонний комбайн із колірними позначеннями

Приготування їжі без зусиль

  • 550 Вт

  • Компактний 2-в-1

  • Чаша на 2 л

Сумісне використання насадок і режимів швидкості з кольоровими позначками

Підбирайте потрібні насадки відповідно до швидкості за кольором для досягнення оптимальних результатів.

Насадки для легкого використання понад 25 функцій

Насадки для легкого використання понад 25 функцій

Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, різні диски для натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1 л для змішування та подрібнення різних продуктів, а також диск для приготування емульсій (зокрема, збитих вершків та майонезу).

2 режими швидкості для оптимального сумісного використання швидкостей/насадок

Потужний двигун 700 Вт, 2 режими швидкості та кнопка імпульсного режиму дозволяють вибрати відповідну швидкість

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції