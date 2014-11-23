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Більше не доступний
Приготування їжі без зусиль
Цей комбайн Philips є комплексним рішенням усіх кухонних проблем. Позначені кольором насадки та режими швидкості допомагають підбирати потрібні насадки відповідно до швидкості для досягнення оптимальних результатів.
700 Вт
Компактний 2-в-1
Чаша на 3,4 л
Підбирайте потрібні насадки відповідно до швидкості за кольором для досягнення оптимальних результатів.
Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, два металеві диски для середнього та дрібного натирання, ударостійкий блендер на 1,5 л для змішування та подрібнення різних продуктів, а також диск для приготування емульсій (зокрема, збитих вершків та майонезу).
Потужний двигун 700 Вт, 3 режими швидкості та кнопка імпульсного режиму дозволяють вибрати відповідну швидкість
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
ryhu
23/11/2014
Polska
Godny polecenia
Robot intuicyjny w obsłudze, trzy kolorowe zakresy prędkości przypisane do akcesoriów co znacznie ułatwia wybór maksymalnej dostępnej prędkości dla danego akcesorium. Nie polecam demontażu misy za uchwyt bo grozi to pęknięciem i ułamaniem uchwytu w jego górnej części. Misę należy obracać podczas demontażu trzymając oburącz bezpośrednio za misę a nie za uchwyt, identycznie należy postępować z misą miksera.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR7772/00 Robot kuchenny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR7772/00 Robot kuchenny