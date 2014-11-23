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  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль
  • Приготування їжі без зусиль

Більше не доступний

Кухонний комбайн

HR7772/00

4

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Приготування їжі без зусиль

Цей комбайн Philips є комплексним рішенням усіх кухонних проблем. Позначені кольором насадки та режими швидкості допомагають підбирати потрібні насадки відповідно до швидкості для досягнення оптимальних результатів.

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Кухонний комбайн із колірними позначеннями

Приготування їжі без зусиль

  • 700 Вт

  • Компактний 2-в-1

  • Чаша на 3,4 л

Сумісне використання насадок і режимів швидкості з кольоровими позначками

Підбирайте потрібні насадки відповідно до швидкості за кольором для досягнення оптимальних результатів.

6 аксесуарів для легкого використання понад 30 функцій

6 аксесуарів для легкого використання понад 30 функцій

Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, два металеві диски для середнього та дрібного натирання, ударостійкий блендер на 1,5 л для змішування та подрібнення різних продуктів, а також диск для приготування емульсій (зокрема, збитих вершків та майонезу).

3 режими швидкості для оптимального сумісного використання швидкостей/насадок

Потужний двигун 700 Вт, 3 режими швидкості та кнопка імпульсного режиму дозволяють вибрати відповідну швидкість

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

23/11/2014

Polska

Polska

Godny polecenia

Robot intuicyjny w obsłudze, trzy kolorowe zakresy prędkości przypisane do akcesoriów co znacznie ułatwia wybór maksymalnej dostępnej prędkości dla danego akcesorium. Nie polecam demontażu misy za uchwyt bo grozi to pęknięciem i ułamaniem uchwytu w jego górnej części. Misę należy obracać podczas demontażu trzymając oburącz bezpośrednio za misę a nie za uchwyt, identycznie należy postępować z misą miksera.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR7772/00 Robot kuchenny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR7772/00 Robot kuchenny

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