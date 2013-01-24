6 аксесуарів для легкого використання понад 30 функцій

Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, два металеві диски для середнього та дрібного натирання, ударостійкий блендер на 1,5 л для змішування та подрібнення різних продуктів, а також диск для приготування емульсій (зокрема, збитих вершків та майонезу).