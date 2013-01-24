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Кухонний комбайн

HR7772/00
Загальна оцінка / 5
  • Приготування їжі без зусиль Приготування їжі без зусиль Приготування їжі без зусиль
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    Кухонний комбайн

    HR7772/00
    Загальна оцінка / 5

    Приготування їжі без зусиль

    Цей комбайн Philips є комплексним рішенням усіх кухонних проблем. Позначені кольором насадки та режими швидкості допомагають підбирати потрібні насадки відповідно до швидкості для досягнення оптимальних результатів. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Приготування їжі без зусиль

    Цей комбайн Philips є комплексним рішенням усіх кухонних проблем. Позначені кольором насадки та режими швидкості допомагають підбирати потрібні насадки відповідно до швидкості для досягнення оптимальних результатів. Переглянути усі переваги

    Приготування їжі без зусиль

    Цей комбайн Philips є комплексним рішенням усіх кухонних проблем. Позначені кольором насадки та режими швидкості допомагають підбирати потрібні насадки відповідно до швидкості для досягнення оптимальних результатів. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Приготування їжі без зусиль

    Цей комбайн Philips є комплексним рішенням усіх кухонних проблем. Позначені кольором насадки та режими швидкості допомагають підбирати потрібні насадки відповідно до швидкості для досягнення оптимальних результатів. Переглянути усі переваги

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      Приготування їжі без зусиль

      Кухонний комбайн із колірними позначеннями

      • 700 Вт
      • Компактний 2-в-1
      • Чаша на 3,4 л
      Сумісне використання насадок і режимів швидкості з кольоровими позначками

      Сумісне використання насадок і режимів швидкості з кольоровими позначками

      Підбирайте потрібні насадки відповідно до швидкості за кольором для досягнення оптимальних результатів.

      6 аксесуарів для легкого використання понад 30 функцій

      6 аксесуарів для легкого використання понад 30 функцій

      Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, два металеві диски для середнього та дрібного натирання, ударостійкий блендер на 1,5 л для змішування та подрібнення різних продуктів, а також диск для приготування емульсій (зокрема, збитих вершків та майонезу).

      Міцна платформа забезпечує стійкість, навіть під час замішування густого тіста

      Міцна платформа забезпечує стійкість, навіть під час замішування густого тіста

      Міцна платформа має ніжки з присосками, які забезпечують її стійкість, навіть під час обробки важких продуктів (наприклад, замішування тіста).

      Велика чаша дозволяє обробляти до 7 порцій за один раз

      Велика чаша дозволяє обробляти до 7 порцій за один раз

      Велика чаша дає змогу обробляти за раз велику кількість продуктів: ємність для 2 л супу, 1,7 кг тіста, 7 яєчних білків.

      Великий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі

      Великий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі

      Надзвичайно великий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому їх більше не потрібно попередньо подрібнювати.

      Відповідні формі з’єднання і насадки для легкого збирання

      Відповідні формі з’єднання і насадки для легкого збирання

      Ударостійка чаша витримує інтенсивне використання

      Ударостійка чаша витримує інтенсивне використання

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      3 режими швидкості для оптимального сумісного використання швидкостей/насадок

      Потужний двигун 700 Вт, 3 режими швидкості та кнопка імпульсного режиму дозволяють вибрати відповідну швидкість

      Двигун 700 Вт – обробка великої кількості продуктів, замішування густого тіста

      Потужний двигун 700 Вт, 3 режими швидкості та кнопка імпульсного режиму дозволяють вибрати відповідну швидкість

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Швидкості
        3 + імпульсний режим
        Довжина шнура
        120  см
        Ємність чаші для сухих продуктів
        3,4  л
        Безпека
        Виявлення кришки та чаші, механічна система зупинки 1,5 с
        Ємність чаші блендера
        1,5  л
        Робоча ємність чаші, тісто
        1700  г
        Робоча ємність чаші, борошно
        1000  г
        Ємність чаші для рідин
        2  л

      • Аксесуари

        Кількість насадок/дисків
        2
        Насадка для замішування
        Для замішування густого тіста, змішування тіста, приготування рідкого тіста
        Прес для цитрусових
        Для вичавлення соку з цитрусових
        Об’ємний вінчик
        Для збивання, змішування та приготування емульсій
        Ніж для подрібнення із нержавіючої сталі
        • подрібнення
        • Збивання
        • збивання вершків
        • кришення
        • нарізання
        • додавання інгредієнтів
        • розминання
        • перемелювання
        Ударостійкий блендер
        • змішування
        • подрібнення
        • утворення піни
        • мелення
        • приготування пюре
        • утворення однорідної маси
        • вичавлення соку
        • перемелювання
        • струшування
        • помішування

      • Особливості дизайну

        Корпус
        ABS
        Регулятор швидкості
        ABS
        Кнопки вибору функцій
        Імпульсний режим
        Штовхач, внутрішній штовхач
        ABS, SAN
        Тримач для ножів, об’ємний вінчик
        POM
        Диски, лезо для подрібнення
        Нержавіюча сталь
        Насадка для замішування, цитрус-прес
        Поліпропілен
        Колір (кольори)
        Блискучий білий, темно-сірі акценти, елегантне маркування кольором
        Чаша, включаючи кришку та блендер
        SAN

      • Загальні специфікації

        Неслизька основа
        Так
        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так

      • Країна виготовлення

        Китай
        Так

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