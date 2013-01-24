Приготування їжі без зусиль
Цей комбайн Philips є комплексним рішенням усіх кухонних проблем. Позначені кольором насадки та режими швидкості допомагають підбирати потрібні насадки відповідно до швидкості для досягнення оптимальних результатів. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Приготування їжі без зусиль
Цей комбайн Philips є комплексним рішенням усіх кухонних проблем. Позначені кольором насадки та режими швидкості допомагають підбирати потрібні насадки відповідно до швидкості для досягнення оптимальних результатів. Переглянути усі переваги
Приготування їжі без зусиль
Цей комбайн Philips є комплексним рішенням усіх кухонних проблем. Позначені кольором насадки та режими швидкості допомагають підбирати потрібні насадки відповідно до швидкості для досягнення оптимальних результатів. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Приготування їжі без зусиль
Цей комбайн Philips є комплексним рішенням усіх кухонних проблем. Позначені кольором насадки та режими швидкості допомагають підбирати потрібні насадки відповідно до швидкості для досягнення оптимальних результатів. Переглянути усі переваги
Підбирайте потрібні насадки відповідно до швидкості за кольором для досягнення оптимальних результатів.
Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, два металеві диски для середнього та дрібного натирання, ударостійкий блендер на 1,5 л для змішування та подрібнення різних продуктів, а також диск для приготування емульсій (зокрема, збитих вершків та майонезу).
Міцна платформа має ніжки з присосками, які забезпечують її стійкість, навіть під час обробки важких продуктів (наприклад, замішування тіста).
Велика чаша дає змогу обробляти за раз велику кількість продуктів: ємність для 2 л супу, 1,7 кг тіста, 7 яєчних білків.
Надзвичайно великий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому їх більше не потрібно попередньо подрібнювати.
Потужний двигун 700 Вт, 3 режими швидкості та кнопка імпульсного режиму дозволяють вибрати відповідну швидкість
Потужний двигун 700 Вт, 3 режими швидкості та кнопка імпульсного режиму дозволяють вибрати відповідну швидкість
Технічні характеристики
Аксесуари
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Країна виготовлення