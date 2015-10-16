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  • Ефективність без зусиль
  • Ефективність без зусиль
  • Ефективність без зусиль
  • Ефективність без зусиль
  • Ефективність без зусиль
  • Ефективність без зусиль
  • Ефективність без зусиль
  • Ефективність без зусиль
  • Ефективність без зусиль
  • Ефективність без зусиль
  • Ефективність без зусиль
  • Ефективність без зусиль
  • Ефективність без зусиль
  • Ефективність без зусиль
  • Ефективність без зусиль
  • Ефективність без зусиль
  • Ефективність без зусиль
  • Ефективність без зусиль
  • Ефективність без зусиль
  • Ефективність без зусиль
  • Ефективність без зусиль

Більше не доступний

Pure Essentials CollectionКухонний комбайн

HR7774/30

4.4

| (11) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб

Ефективність без зусиль

Цей інноваційний кухонний комбайн Philips оснащений передовими технологіями. Його універсальність забезпечують 7 аксесуарів, які з легкістю виконують більш як 30 функцій.

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Потужний кухонний комбайн із великою трубкою та чашею

Ефективність без зусиль

  • 1000 Вт

  • Компактний 2-в-1

  • Чаша на 3,4 л

7 насадок для легкого використання понад 30 функцій

7 насадок для легкого використання понад 30 функцій

Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, два металеві диски для середнього та дрібного натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1,5 л для змішування та подрібнення різних продуктів, цитрус-прес для вичавлення соку із цитрусових, а також об’ємний вінчик для збивання рідкого тіста.

Регульована насадка для нарізання на скибки 1-7 мм

За допомогою цієї регульованої насадки для нарізання продукти можна нарізати на скибки товщиною 1-7 мм.

Двигун 1000 Вт

Двигун потужністю 1000 Вт цього кухонного комбайна Philips дозволяє точно налаштувати швидкість для отримання потрібних результатів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

11

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

3
1

16/10/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Produkt rewelacyjny i banalnie prosty w obsłudze

Używam już ten produkt od 3 lat, jest rewelacyjny, korzystałem już ze wszystkich możliwych opcji. Polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

16/10/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Produkt rewelacyjny i banalnie prosty w obsłudze

Używam już ten produkt od 3 lat, jest rewelacyjny, korzystałem już ze wszystkich możliwych opcji. Polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

08/11/2013

Polska

Polska

ocena

Jest bardzo dobry , wiele rzeczy wykonuję w mgnieniu oka szybko działają wszystkie elementy , silnik bardzo dobry ,dokładnie działa wyciskarka do cytrusów ,do miksowania , robienia koktajli gorzej wychodzą mi ciasta ale to wina moja a nie robota Polecam produkt

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90

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