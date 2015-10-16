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Цей інноваційний кухонний комбайн Philips оснащений передовими технологіями. Його універсальність забезпечують 7 аксесуарів, які з легкістю виконують більш як 30 функцій.
1000 Вт
Компактний 2-в-1
Чаша на 3,4 л
Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, два металеві диски для середнього та дрібного натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1,5 л для змішування та подрібнення різних продуктів, цитрус-прес для вичавлення соку із цитрусових, а також об’ємний вінчик для збивання рідкого тіста.
За допомогою цієї регульованої насадки для нарізання продукти можна нарізати на скибки товщиною 1-7 мм.
Двигун потужністю 1000 Вт цього кухонного комбайна Philips дозволяє точно налаштувати швидкість для отримання потрібних результатів.
4.4
з 5
11
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
Gadek
16/10/2015
Polska
Перевірений покупець
Produkt rewelacyjny i banalnie prosty w obsłudze
Używam już ten produkt od 3 lat, jest rewelacyjny, korzystałem już ze wszystkich możliwych opcji. Polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
wiesia56
16/10/2015
Polska
Перевірений покупець
Produkt rewelacyjny i banalnie prosty w obsłudze
Używam już ten produkt od 3 lat, jest rewelacyjny, korzystałem już ze wszystkich możliwych opcji. Polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Ania60
08/11/2013
Polska
ocena
Jest bardzo dobry , wiele rzeczy wykonuję w mgnieniu oka szybko działają wszystkie elementy , silnik bardzo dobry ,dokładnie działa wyciskarka do cytrusów ,do miksowania , robienia koktajli gorzej wychodzą mi ciasta ale to wina moja a nie robota Polecam produkt
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90