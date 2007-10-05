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    Pure Essentials Collection

    Кухонний комбайн

    HR7774/30
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    • Ефективність без зусиль Ефективність без зусиль Ефективність без зусиль
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      Pure Essentials Collection Кухонний комбайн

      HR7774/30
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Pure Essentials Collection

        Pure Essentials Collection

        Кухонний комбайн

        Усього:

        Ефективність без зусиль

        Потужний кухонний комбайн із великою трубкою та чашею

        • 1000 Вт
        • Компактний 2-в-1
        • Чаша на 3,4 л
        7 насадок для легкого використання понад 30 функцій

        7 насадок для легкого використання понад 30 функцій

        Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, два металеві диски для середнього та дрібного натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1,5 л для змішування та подрібнення різних продуктів, цитрус-прес для вичавлення соку із цитрусових, а також об’ємний вінчик для збивання рідкого тіста.

        Великий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі

        Великий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі

        Надзвичайно великий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому їх більше не потрібно попередньо подрібнювати.

        Велика чаша дозволяє обробляти до 7 порцій за один раз

        Велика чаша дозволяє обробляти до 7 порцій за один раз

        Велика чаша дає змогу обробляти за раз велику кількість продуктів: ємність для 2 л супу, 1,7 кг тіста, 7 яєчних білків.

        Компактний розмір 2-в-1 економить простір на робочій поверхні

        Компактний розмір 2-в-1 економить простір на робочій поверхні

        Чаша та глек блендера компактного розміру економлять простір на робочій поверхні

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Регульована насадка для нарізання на скибки 1-7 мм

        За допомогою цієї регульованої насадки для нарізання продукти можна нарізати на скибки товщиною 1-7 мм.

        Двигун 1000 Вт

        Двигун потужністю 1000 Вт цього кухонного комбайна Philips дозволяє точно налаштувати швидкість для отримання потрібних результатів.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Ємність чаші блендера
          1,5 L
          Довжина шнура
          120 cm
          Китай
          Так
          Колір (кольори)
          Білий
          Корпус
          ABS
          Напруга
          220–240 V
          Неслизька основа
          Так
          Потужність
          1000 W
          Частота
          50–60 Hz
          Ємність чаші для тіста
          1700 g
          Насадка для замішування
          Для замішування рідкого та густого тіста, змішування тіста, приготування рідкого тіста для млинців
          Об’ємний вінчик
          Подвійний збивач для збивання, змішування та приготування емульсій
          Ємність чаші для сухих продуктів
          3,4 L
          Ніж для подрібнення із нержавіючої сталі
          • подрібнення
          • Збивання
          • збивання вершків
          • кришення
          • нарізання
          • додавання інгредієнтів
          • розминання
          • перемелювання
          Швидкості
          Регулювання швидкості
          Ємність чаші для борошна
          1000 g
          Безпека
          Виявлення кришки та чаші, механічна система зупинки 1,5 с
          Ємність чаші для рідин
          2 L
          Регулятор швидкості
          Алюміній з матовою поверхнею
          Цитрус-прес
          Для вичавлення соку з цитрусових
          Чаша, включаючи кришку та блендер
          SAN
          Книга з рецептами
          Так
          Кількість насадок/дисків
          2
          Диски, лезо для подрібнення
          Нержавіюча сталь
          Кнопки вибору функцій
          Імпульсний, лід
          Поворотний диск для перетирання
          Для середнього та дрібного перетирання
          Диск для нарізання з можливістю регулювання
          Для 1-7 мм скибок фруктів та овочів
          Ударостійкий блендер
          • змішування
          • подрібнення
          • утворення піни
          • мелення
          • приготування пюре
          • утворення однорідної маси
          • вичавлення соку
          • перемелювання
          • струшування
          • помішування
          Насадка для замішування, цитрус-прес
          Поліпропілен
          Штовхач, внутрішній штовхач
          ABS, SAN
          Тримач для ножів, об’ємний вінчик
          POM

        • Загальні технічні характеристики

          Вбудований блок для зберігання шнура
          Так

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