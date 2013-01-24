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Pure Essentials Collection

Кухонний комбайн

HR7774/90
Загальна оцінка / 5
  • Ефективність без зусиль Ефективність без зусиль Ефективність без зусиль
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    Pure Essentials Collection Кухонний комбайн

    HR7774/90
    Загальна оцінка / 5

    Ефективність без зусиль

    Цей інноваційний кухонний комбайн оснащений передовими технологіями. Його універсальність забезпечують 7 аксесуарів, які з легкістю виконують більш як 30 функцій. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Pure Essentials Collection Кухонний комбайн

    Ефективність без зусиль

    Цей інноваційний кухонний комбайн оснащений передовими технологіями. Його універсальність забезпечують 7 аксесуарів, які з легкістю виконують більш як 30 функцій. Переглянути усі переваги

    Ефективність без зусиль

    Цей інноваційний кухонний комбайн оснащений передовими технологіями. Його універсальність забезпечують 7 аксесуарів, які з легкістю виконують більш як 30 функцій. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Pure Essentials Collection Кухонний комбайн

    Ефективність без зусиль

    Цей інноваційний кухонний комбайн оснащений передовими технологіями. Його універсальність забезпечують 7 аксесуарів, які з легкістю виконують більш як 30 функцій. Переглянути усі переваги

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    See all food-processor

      Ефективність без зусиль

      Більший отвір. Більша чаша. Вища потужність. Менше зусиль.

      • 1000 Вт
      • Компактний 2-в-1
      • Чаша на 3,4 л
      7 насадок для легкого використання понад 30 функцій

      7 насадок для легкого використання понад 30 функцій

      Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, два металеві диски для середнього та дрібного натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1,5 л для змішування та подрібнення різних продуктів, цитрус-прес для вичавлення соку із цитрусових, а також об’ємний вінчик для збивання рідкого тіста.

      Великий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі

      Великий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі

      Надзвичайно великий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому їх більше не потрібно попередньо подрібнювати.

      Велика чаша дозволяє обробляти до 7 порцій за один раз

      Велика чаша дозволяє обробляти до 7 порцій за один раз

      Велика чаша дає змогу обробляти за раз велику кількість продуктів: ємність для 2 л супу, 1,7 кг тіста, 7 яєчних білків.

      Компактний розмір 2-в-1 економить простір на робочій поверхні

      Компактний розмір 2-в-1 економить простір на робочій поверхні

      Чаша та глек блендера компактного розміру економлять простір на робочій поверхні

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Регульована насадка для нарізання на скибки 1-7 мм

      За допомогою цієї регульованої насадки для нарізання продукти можна нарізати на скибки товщиною 1-7 мм.

      Двигун 1000 Вт

      Двигун потужністю 1000 Вт цього кухонного комбайна Philips дозволяє точно налаштувати швидкість для отримання потрібних результатів.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Ємність чаші для сухих продуктів
        3,4  л
        Ємність чаші для рідин
        2  л
        Робоча ємність чаші, тісто
        1700  г
        Робоча ємність чаші, борошно
        1000  г
        Ємність чаші блендера
        1,5  л
        Безпека
        Виявлення кришки та чаші, механічна система зупинки 1,5 с
        Швидкості
        Регулювання швидкості
        Довжина шнура
        120  см

      • Аксесуари

        Кількість насадок/дисків
        2
        Поворотний диск для перетирання
        Для середнього та дрібного перетирання
        Диск для нарізання з можливістю регулювання
        Для 1-7 мм скибок фруктів та овочів
        Прес для цитрусових
        Для вичавлення соку з цитрусових
        Насадка для замішування
        Для замішування рідкого та густого тіста, змішування тіста, приготування рідкого тіста для млинців
        Ніж для подрібнення із нержавіючої сталі
        • подрібнення
        • Збивання
        • збивання вершків
        • кришення
        • нарізання
        • додавання інгредієнтів
        • розминання
        • перемелювання
        Об’ємний вінчик
        Подвійний збивач для збивання, змішування та приготування емульсій
        Ударостійкий блендер
        • змішування
        • подрібнення
        • утворення піни
        • мелення
        • приготування пюре
        • утворення однорідної маси
        • вичавлення соку
        • перемелювання
        • струшування
        • помішування
        Книга з рецептами
        Так

      • Особливості дизайну

        Корпус
        ABS
        Тримач для ножів, об’ємний вінчик
        POM
        Диски, лезо для подрібнення
        Нержавіюча сталь
        Регулятор швидкості
        Алюміній з матовою поверхнею
        Насадка для замішування, цитрус-прес
        Поліпропілен
        Кнопки вибору функцій
        Імпульсний, лід
        Штовхач, внутрішній штовхач
        ABS, SAN
        Чаша, включаючи кришку та блендер
        SAN
        Колір (кольори)
        Чорний

      • Загальні специфікації

        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так
        Неслизька основа
        Так

      • Країна виготовлення

        Китай
        Так

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