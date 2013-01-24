Ефективність без зусиль
Цей інноваційний кухонний комбайн оснащений передовими технологіями. Його універсальність забезпечують 7 аксесуарів, які з легкістю виконують більш як 30 функцій. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ефективність без зусиль
Цей інноваційний кухонний комбайн оснащений передовими технологіями. Його універсальність забезпечують 7 аксесуарів, які з легкістю виконують більш як 30 функцій. Переглянути усі переваги
Ефективність без зусиль
Цей інноваційний кухонний комбайн оснащений передовими технологіями. Його універсальність забезпечують 7 аксесуарів, які з легкістю виконують більш як 30 функцій. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ефективність без зусиль
Цей інноваційний кухонний комбайн оснащений передовими технологіями. Його універсальність забезпечують 7 аксесуарів, які з легкістю виконують більш як 30 функцій. Переглянути усі переваги
Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, два металеві диски для середнього та дрібного натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1,5 л для змішування та подрібнення різних продуктів, цитрус-прес для вичавлення соку із цитрусових, а також об’ємний вінчик для збивання рідкого тіста.
Надзвичайно великий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому їх більше не потрібно попередньо подрібнювати.
Велика чаша дає змогу обробляти за раз велику кількість продуктів: ємність для 2 л супу, 1,7 кг тіста, 7 яєчних білків.
Чаша та глек блендера компактного розміру економлять простір на робочій поверхні
За допомогою цієї регульованої насадки для нарізання продукти можна нарізати на скибки товщиною 1-7 мм.
Двигун потужністю 1000 Вт цього кухонного комбайна Philips дозволяє точно налаштувати швидкість для отримання потрібних результатів.
Технічні характеристики
Аксесуари
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Країна виготовлення