Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Ефективність без зусиль
Цей інноваційний кухонний комбайн оснащений передовими технологіями. Його універсальність забезпечують 7 аксесуарів, які з легкістю виконують більш як 30 функцій.
1000 Вт
Компактний 2-в-1
Чаша на 3,4 л
Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, два металеві диски для середнього та дрібного натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1,5 л для змішування та подрібнення різних продуктів, цитрус-прес для вичавлення соку із цитрусових, а також об’ємний вінчик для збивання рідкого тіста.
Надзвичайно великий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому їх більше не потрібно попередньо подрібнювати.
Велика чаша дає змогу обробляти за раз велику кількість продуктів: ємність для 2 л супу, 1,7 кг тіста, 7 яєчних білків.
4.4
з 5
11
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
Gadek
16/10/2015
Polska
Перевірений покупець
Produkt rewelacyjny i banalnie prosty w obsłudze
Używam już ten produkt od 3 lat, jest rewelacyjny, korzystałem już ze wszystkich możliwych opcji. Polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
wiesia56
16/10/2015
Polska
Перевірений покупець
Produkt rewelacyjny i banalnie prosty w obsłudze
Używam już ten produkt od 3 lat, jest rewelacyjny, korzystałem już ze wszystkich możliwych opcji. Polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Ania60
08/11/2013
Polska
ocena
Jest bardzo dobry , wiele rzeczy wykonuję w mgnieniu oka szybko działają wszystkie elementy , silnik bardzo dobry ,dokładnie działa wyciskarka do cytrusów ,do miksowania , robienia koktajli gorzej wychodzą mi ciasta ale to wina moja a nie robota Polecam produkt
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90