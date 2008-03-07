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    Aluminium Collection

    Кухонний комбайн

    HR7775/00
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    • Ефективність без зусиль Ефективність без зусиль Ефективність без зусиль
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      Aluminium Collection Кухонний комбайн

      HR7775/00
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        Aluminium Collection

        Aluminium Collection

        Кухонний комбайн

        Усього:

        Ефективність без зусиль

        Кухонний комбайн із найшвидшим аксесуаром для приготування соку

        • 1000 Вт
        • Компактний 3-в-1
        • Чаша на 3,4 л
        На 200% швидше приготування соку в порівнянні з іншими соковижималками

        На 200% швидше приготування соку в порівнянні з іншими соковижималками

        Це перший кухонний комбайн, обладнаний професійними аксесуарами для приготування соку. Завдяки надзвичайно великому отвору для подачі та великому запатентованому металевому сітчастому фільтру можна готувати сік на 200% швидше порівняно з іншими соковижималками. А ергономічна конструкція забезпечить швидке чищення та зручне зберігання.

        10 насадок для легкого використання понад 30 функцій

        10 насадок для легкого використання понад 30 функцій

        Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, два металеві диски для середнього та дрібного натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1,5 л для змішування та подрібнення різних продуктів, цитрус-прес для вичавлення соку із цитрусових, а також об’ємний вінчик для збивання рідкого тіста.

        Великий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі

        Великий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі

        Надзвичайно великий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому їх більше не потрібно попередньо подрібнювати.

        Велика чаша дозволяє обробляти до 7 порцій за один раз

        Велика чаша дозволяє обробляти до 7 порцій за один раз

        Велика чаша дає змогу обробляти за раз велику кількість продуктів: ємність для 2 л супу, 1,7 кг тіста, 7 яєчних білків.

        Запатентований мікросітчастий фільтр для отримання більшої кількості соку

        Запатентований мікросітчастий фільтр із нержавіючої сталі витисне кожну краплю, щоб Ви отримали більше соку.

        Регульована насадка для нарізання на скибки 1-7 мм

        За допомогою цієї регульованої насадки для нарізання продукти можна нарізати на скибки товщиною 1-7 мм.

        Двигун 1000 Вт

        Двигун потужністю 1000 Вт цього кухонного комбайна Philips дозволяє точно налаштувати швидкість для отримання потрібних результатів.

        Компактний розмір 3-в-1 економить простір на робочій поверхні

        Компактний розмір 3-в-1 включає соковижималку, блендер або чашу, заощаджуючи місце на робочій поверхні.

        Вишуканий дизайн, який підійде до Вашої кухні

        Стильна та компактна конструкція займає мало місця і чудово виглядає на будь-якій кухні.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики конструкції

          Ємність чаші блендера
          1,5 L
          Довжина шнура
          120 cm
          Китай
          Так
          Колір (кольори)
          Сріблястий та темно-сірий
          Корпус
          ABS + алюміній з матовою поверхнею
          Напруга
          220–240 V
          Неслизька основа
          Так
          Лопатка
          Так
          Насадка для замішування
          Для замішування рідкого та густого тіста, змішування тіста, приготування рідкого тіста для млинців
          Об’ємний вінчик
          Для збивання, змішування та приготування емульсій
          Ємність чаші для сухих продуктів
          3,4 L
          Ніж для подрібнення із нержавіючої сталі
          • подрібнення
          • Збивання
          • збивання вершків
          • кришення
          • нарізання
          • додавання інгредієнтів
          • розминання
          Швидкості
          Регулювання швидкості
          Безпека
          Виявлення кришки та чаші, механічна система зупинки 1,5 с
          Регулятор швидкості
          Алюміній з матовою поверхнею
          Цитрус-прес
          Для вичавлення соку з цитрусових
          Чаша, включаючи кришку та блендер
          SAN
          Ємність чаші для рідин
          2,0 L
          Диск для подрібнення
          Для тертя картоплі чи сиру
          Кількість насадок/дисків
          4
          Диски, лезо для подрібнення
          Нержавіюча сталь
          Соковижималка
          Для приготування соку з яблук та моркви
          Кнопки вибору функцій
          лід, імпульсний
          Робоча ємність чаші, тісто
          1700 g
          Робоча ємність чаші, борошно
          1000 g
          Соковижималка
          Нержавіюча сталь, ABS, SAN, POM
          Ємність соковижималки
          1,5 L
          Поворотний диск для перетирання
          Для середнього та дрібного перетирання
          Диск для нарізання з можливістю регулювання
          Для 1-7 мм скибок фруктів та овочів
          Ударостійкий блендер
          • змішування
          • подрібнення
          • утворення піни
          • мелення
          • приготування пюре
          • утворення однорідної маси
          • вичавлення соку
          • перемелювання
          • струшування
          • помішування
          Диск для нарізання соломкою/приготування картоплі фрі
          Для нарізання соломкою чи приготування картоплі фрі
          Насадка для замішування, цитрус-прес
          Поліпропілен
          Штовхач, внутрішній штовхач
          ABS, SAN
          Тримач для ножів, об’ємний вінчик
          POM

        • Загальні технічні характеристики

          Вбудований блок для зберігання шнура
          Так

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