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Більше не доступний
HR7775/00
Ефективність без зусиль
Цей кухонний комбайн Philips HR7775/00 оснащений передовими технологіями. Його універсальність забезпечують 10 аксесуарів, які з легкістю виконують більш як 30 функцій. Крім того, цей комбайн обладнаний професійним аксесуаром для приготування соку.
1000 Вт
Компактний 3-в-1
Чаша на 3,4 л
Це перший кухонний комбайн, обладнаний професійними аксесуарами для приготування соку. Завдяки надзвичайно великому отвору для подачі та великому запатентованому металевому сітчастому фільтру можна готувати сік на 200% швидше порівняно з іншими соковижималками. А ергономічна конструкція забезпечить швидке чищення та зручне зберігання.
Запатентований мікросітчастий фільтр із нержавіючої сталі витисне кожну краплю, щоб Ви отримали більше соку.
Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, два металеві диски для середнього та дрібного натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1,5 л для змішування та подрібнення різних продуктів, цитрус-прес для вичавлення соку із цитрусових, а також об’ємний вінчик для збивання рідкого тіста.
4.3
з 5
4
Відгуки
irshik
03/04/2019
Україна
зручно, дуже подобається
комбайн купили з народженням дитини. користуємося 10 років. нарікань немає. використовували все. всі насадки зручні і добре працюють.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн
Так, я рекомендую цей продукт
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ktanyska
01/04/2019
Україна
Потужний і зручний
Я дуже задоволена цим комбайном, користуюся всіма функціями які в нього є. Потужний , швидко все натирає і нарізає. Зручний у використанні, придбала більше 5 років назад. Все процює ідеально до цих пір. Жодного разу не ремонтувала, ножі всі какіж гострі .Користуюся їм інтенсивно з моменту покупки.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн
Milada
28/02/2019
Česká republika
Nejlepší co jsem kdy měla
Super výkonný robot. Zvládá vše. Na kuchyňské lince vypadá parádně. Mám ho již 6 let a stále maká bez problémů:-)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Aluminium Collection HR7775/00 Kuchyňský robot
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Aluminium Collection HR7775/00 Kuchyňský robot