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  • Standard Product Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Alternative Product Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Standard Product Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Alternative Product Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00

Більше не доступний

Aluminium CollectionКухонний комбайн

HR7775/00

4.3

| (4) Відгуки

Ефективність без зусиль

Цей кухонний комбайн Philips HR7775/00 оснащений передовими технологіями. Його універсальність забезпечують 10 аксесуарів, які з легкістю виконують більш як 30 функцій. Крім того, цей комбайн обладнаний професійним аксесуаром для приготування соку.

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Кухонний комбайн із найшвидшим аксесуаром для приготування соку

Ефективність без зусиль

  • 1000 Вт

  • Компактний 3-в-1

  • Чаша на 3,4 л

На 200% швидше приготування соку в порівнянні з іншими соковижималками

На 200% швидше приготування соку в порівнянні з іншими соковижималками

Це перший кухонний комбайн, обладнаний професійними аксесуарами для приготування соку. Завдяки надзвичайно великому отвору для подачі та великому запатентованому металевому сітчастому фільтру можна готувати сік на 200% швидше порівняно з іншими соковижималками. А ергономічна конструкція забезпечить швидке чищення та зручне зберігання.

Запатентований мікросітчастий фільтр для отримання більшої кількості соку

Запатентований мікросітчастий фільтр із нержавіючої сталі витисне кожну краплю, щоб Ви отримали більше соку.

10 насадок для легкого використання понад 30 функцій

10 насадок для легкого використання понад 30 функцій

Аксесуари (які можна мити в посудомийній машині) включають насадку для замішування рідкого та густого тіста, ніж із нержавіючої сталі для подрібнення м’яса та овочів, два металеві диски для середнього та дрібного натирання і перетирання, ударостійкий блендер на 1,5 л для змішування та подрібнення різних продуктів, цитрус-прес для вичавлення соку із цитрусових, а також об’ємний вінчик для збивання рідкого тіста.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

4

Відгуки

4
3
1

03/04/2019

Україна

Україна

зручно, дуже подобається

комбайн купили з народженням дитини. користуємося 10 років. нарікань немає. використовували все. всі насадки зручні і добре працюють.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн

01/04/2019

Україна

Україна

Потужний і зручний

Я дуже задоволена цим комбайном, користуюся всіма функціями які в нього є. Потужний , швидко все натирає і нарізає. Зручний у використанні, придбала більше 5 років назад. Все процює ідеально до цих пір. Жодного разу не ремонтувала, ножі всі какіж гострі .Користуюся їм інтенсивно з моменту покупки.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Nejlepší co jsem kdy měla

Super výkonný robot. Zvládá vše. Na kuchyňské lince vypadá parádně. Mám ho již 6 let a stále maká bez problémů:-)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Aluminium Collection HR7775/00 Kuchyňský robot

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Aluminium Collection HR7775/00 Kuchyňský robot

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