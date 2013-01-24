Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
Цей кухонний комбайн із колекції Philips Avance – це універсальне рішення для кухонних потреб. Завдяки новому інноваційному металевому замішувачу тіста, потужному двигуну 1300 Вт та кнопці автопрограми одним натисненням для замішування тіста приготування хліба стало як ніколи простим. Переглянути усі переваги
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Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
Цей кухонний комбайн із колекції Philips Avance – це універсальне рішення для кухонних потреб. Завдяки новому інноваційному металевому замішувачу тіста, потужному двигуну 1300 Вт та кнопці автопрограми одним натисненням для замішування тіста приготування хліба стало як ніколи простим. Переглянути усі переваги
Подвійний металевий об’ємний вінчик із запрограмованою кнопкою дає змогу збивати в пишну піну білки (зі збільшенням об’єму до 600%) та ідеально збивати вершки (зі збільшенням об’єму до 200%). Приготування смачних десертів ще не було таким простим!
Разом із потужним двигуном цей металевий замішувач тіста швидко сформує кульку тіста з доданих інгредієнтів. Після цього інноваційний металевий замішувач тіста почне вимішувати його із відповідною силою та потужністю, щоб Ви змогли спекти найсмачніший хліб.
Технологія PowerChop – це поєднання форми леза, кута нарізання та внутрішньої чаші, що забезпечує чудові результати нарізання як м’яких, так і твердих продуктів. Також чудово підходить для приготування пюре та замішування рідкого тіста на торт!
На додачу до ручного регулятора на 12 швидкостей з імпульсним режимом, цей кухонний комбайн Avance має 3 запрограмовані кнопки. Щоб скористатись ними, просто поверніть диск керування в положення "Увімкнено" та натисніть одну із запрограмованих кнопок. Після цього двигун автоматично обере потрібну швидкість та автоматичні імпульсні функції для забезпечення найкращого результату.
Усі деталі кухонного комбайна Philips, які входять у комплект, можна мити в посудомийній машині.
Чаша збільшеної ємності на 3,4 л має робочу ємність 2 літри для приготування до 7 порцій супу, збивання 7 яєчних білків чи замішування 1,7 кг тіста. Чаша блендера на 2,2 л може обробляти 1,5 л продуктів для приготування до 5 порцій смузі за раз.
Поворотний диск для натирання (дрібного та грубого) підходить для усіх типів овочів.
Надійний та простий новий кухонний комбайн Philips Jamie Oliver гарної конструкції має корисні аксесуари для приготування свіжих та корисних сніданків та обідів. Цей аксесуар ідеально підходить для приготування свіжого соку з усіх типів цитрусових, таких як апельсини та грейпфрути.
Завдяки збільшеним дискам (18 см) кухонного комбайна Philips Ви зможете швидше обробити продуктів, витрачаючи менше часу та зусиль на готування.
Аксесуари
Особливості конструкції
Загальні специфікації
Технічні характеристики