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Більше не доступний
12 швидкостей та імпульсний режим
Ємність чаші: 2 л
Ємність блендера: 1,5 л
7 аксесуарів: двосторонній та регульований диски, вінчик, насадка для замішування тіста, ніж для подрібнення, блендер, цитрус-прес
Подвійний металевий об’ємний вінчик із запрограмованою кнопкою дає змогу збивати в пишну піну білки (зі збільшенням об’єму до 600%) та ідеально збивати вершки (зі збільшенням об’єму до 200%). Приготування смачних десертів ще не було таким простим!
Разом із потужним двигуном цей металевий замішувач тіста швидко сформує кульку тіста з доданих інгредієнтів. Після цього інноваційний металевий замішувач тіста почне вимішувати його з відповідною силою та потужністю, щоб ви змогли спекти найсмачніший хліб.
4.5
з 5
74
Відгуки
87%
рекомендують цей виріб
14/11/2021
Україна
Ні разу не підвів! За 10 років!
Кухонні комбайни Філіпс – найкращі!! Я батькам купила років 10 назад! Вони користуються усим: потужність крута, функцій багато. Ні разу не підвів! За 10 років! Маючи нагоду коистуватися іншими комбайнами, я зрозуміла, яка важлива потужність у комбайна!
Плюси
Потужний, зручний, довговічний - загляньте в відгук за деталями)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 7000 HR7778/00 Кухонний комбайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 7000 HR7778/00 Кухонний комбайн
som_l
10/11/2021
Україна
Багатофункціональний
Дуже практичний та легкий у користуванні. Тісто роблю на млинці з легкістю. Овочі для борщу тепер підготовлюю набагато швидше, а головне без зайвого бруду не столі. Робили коктейлі овочеві та молочні. Збиває добре .
Плюси
Багатофункціональний
Мінуси
Не має
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн
Жули
26/10/2021
Україна
Багатофункціональність його фішка
В ньому є все необхідне для кухні. Не потрібно витрачати кошти на придбання іншої техніки, оскільки тут є все лише змінуй насадки. Хочеш сік, хочеш подрібни, хочеш взбий. Він стоїть один а не 3-5 різних приладів.
Плюси
Рекомендую, це якість перевірена роками
Мінуси
Не маю
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн