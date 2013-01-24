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Avance Collection

Кухонний комбайн

HR7776/90
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
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    Avance Collection Кухонний комбайн

    HR7776/90
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль

    Цей кухонний комбайн із колекції Philips Avance – це універсальне рішення для кухонних потреб. Завдяки новому інноваційному металевому замішувачу тіста, потужному двигуну 1300 Вт та кнопці автопрограми одним натисненням для замішування тіста приготування хліба стало як ніколи простим. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Avance Collection Кухонний комбайн

    Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль

    Цей кухонний комбайн із колекції Philips Avance – це універсальне рішення для кухонних потреб. Завдяки новому інноваційному металевому замішувачу тіста, потужному двигуну 1300 Вт та кнопці автопрограми одним натисненням для замішування тіста приготування хліба стало як ніколи простим. Переглянути усі переваги

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      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Регульований диск для нарізання
        1–7 мм
        Подвійний об’ємний вінчик
        Так
        Лопатка
        Так
        Чаша блендера
        Так
        Цитрус-прес
        Так
        Металевий замішувач тіста
        Так
        S-подібний ніж із нержавіючої сталі
        Так
        Поворотний диск
        нарізання/натирання (грубе/дрібне)

      • Особливості конструкції

        Корпус
        ABS
        Регулятор швидкості
        ABS
        Штовхач
        ABS
        Чаша із кришкою
        SAN
        Цитрус-прес
        Поліпропілен
        Насадка для замішування
        POM та метал
        S-подібне лезо, ніж, металеві диски
        Нержавіюча сталь
        Тримач для ножів, об’ємний вінчик
        POM

      • Загальні специфікації

        Швидкості
        12 + імпульсний режим
        Довжина шнура
        1  м
        Функції
        понад 30
        3 програмовані кнопки
        Так
        Неслизька основа
        Так
        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так
        Ємність чаші
        3,4  л
        Макс. робоча ємність чаші
        2,4 л (сухі продукти/рідини)
        Макс. робоча ємність чаші
        1000 г (борошно)
        Робоча ємність чаші блендера
        1,5 л
        Кількість об./хв. блендера та млинка (макс.)
        До 20 000 об./хв.
        Кількість об./хв. блендера та млинка (мін.)
        До 6500 об./хв.
        Кількість об./хв. чаші (макс.)
        До 1700 об./хв.
        Кількість об./хв. чаші (мін.)
        До 575 об./хв.
        Головний блок із чашею
        289x254x436 мм
        Ємність чаші блендера
        2,2 л

      • Технічні характеристики

        Потужність
        1300  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Безпека
        Виявлення кришки та чаші, механічна система зупинки 1,5 с
        Довжина шнура
        1,2  м
        Максимальна ємність чаші блендера
        2,2 л
        Робоча ємність чаші блендера
        1,5 л
        Максимальна ємність чаші
        3,4 л
        Робоча ємність чаші
        2 л

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