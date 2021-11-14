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  • Подрібнення, нарізання, натирання, замішування, збивання
  • Подрібнення, нарізання, натирання, замішування, збивання
  • Подрібнення, нарізання, натирання, замішування, збивання
  • Подрібнення, нарізання, натирання, замішування, збивання
  • Подрібнення, нарізання, натирання, замішування, збивання
  • Подрібнення, нарізання, натирання, замішування, збивання
  • Подрібнення, нарізання, натирання, замішування, збивання
  • Подрібнення, нарізання, натирання, замішування, збивання
  • Подрібнення, нарізання, натирання, замішування, збивання
  • Подрібнення, нарізання, натирання, замішування, збивання
  • Подрібнення, нарізання, натирання, замішування, збивання
  • Подрібнення, нарізання, натирання, замішування, збивання
  • Подрібнення, нарізання, натирання, замішування, збивання
  • Подрібнення, нарізання, натирання, замішування, збивання
  • Подрібнення, нарізання, натирання, замішування, збивання
  • Подрібнення, нарізання, натирання, замішування, збивання
  • Подрібнення, нарізання, натирання, замішування, збивання
  • Подрібнення, нарізання, натирання, замішування, збивання
  • Подрібнення, нарізання, натирання, замішування, збивання
  • Подрібнення, нарізання, натирання, замішування, збивання

Більше не доступний

Серія 7000Кухонний комбайн

HR7776/90

4.5
| (74) Відгуки | 87% рекомендують цей виріб
Подрібнення, нарізання, натирання, замішування, збивання
Цей кухонний комбайн Philips серії 7000 – це універсальне рішення для кухонних потреб. Завдяки новому інноваційному металевому замішувачу тіста, потужному двигуну 1300 Вт та кнопці автопрограми одним натисненням для замішування тіста приготування хліба стало як ніколи простим.
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Подрібнення, нарізання, натирання, замішування, збивання

  • 12 швидкостей та імпульсний режим

  • Ємність чаші: 2 л

  • Ємність блендера: 1,5 л

  • 7 аксесуарів: двосторонній та регульований диски, вінчик, насадка для замішування тіста, ніж для подрібнення, блендер, цитрус-прес

Подвійний металевий об’ємний вінчик для приготування кремів і збивання білків

Подвійний металевий об’ємний вінчик для приготування кремів і збивання білків

Подвійний металевий об’ємний вінчик із запрограмованою кнопкою дає змогу збивати в пишну піну білки (зі збільшенням об’єму до 600%) та ідеально збивати вершки (зі збільшенням об’єму до 200%). Приготування смачних десертів ще не було таким простим!

Металевий замішувач тіста для приготування чудового тіста на хліб

Металевий замішувач тіста для приготування чудового тіста на хліб

Разом із потужним двигуном цей металевий замішувач тіста швидко сформує кульку тіста з доданих інгредієнтів. Після цього інноваційний металевий замішувач тіста почне вимішувати його з відповідною силою та потужністю, щоб ви змогли спекти найсмачніший хліб.

Ріжучий блок для змішування рідкого тіста на торт

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

74

Відгуки

87%

рекомендують цей виріб

14/11/2021

Україна

Україна

Ні разу не підвів! За 10 років!

Кухонні комбайни Філіпс – найкращі!! Я батькам купила років 10 назад! Вони користуються усим: потужність крута, функцій багато. Ні разу не підвів! За 10 років! Маючи нагоду коистуватися іншими комбайнами, я зрозуміла, яка важлива потужність у комбайна!

Плюси

Потужний, зручний, довговічний - загляньте в відгук за деталями)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 7000 HR7778/00 Кухонний комбайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 7000 HR7778/00 Кухонний комбайн

10/11/2021

Україна

Україна

Багатофункціональний

Дуже практичний та легкий у користуванні. Тісто роблю на млинці з легкістю. Овочі для борщу тепер підготовлюю набагато швидше, а головне без зайвого бруду не столі. Робили коктейлі овочеві та молочні. Збиває добре .

Плюси

Багатофункціональний

Мінуси

Не має

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн

26/10/2021

Україна

Україна

Багатофункціональність його фішка

В ньому є все необхідне для кухні. Не потрібно витрачати кошти на придбання іншої техніки, оскільки тут є все лише змінуй насадки. Хочеш сік, хочеш подрібни, хочеш взбий. Він стоїть один а не 3-5 різних приладів.

Плюси

Рекомендую, це якість перевірена роками

Мінуси

Не маю

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн

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