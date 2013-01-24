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Avance Collection

Кухонний комбайн

HR7778/00
Загальна оцінка / 5
  • Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль
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    Avance Collection Кухонний комбайн

    HR7778/00
    Загальна оцінка / 5

    Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль

    Цей кухонний комбайн із колекції Philips Avance – це універсальне рішення для кухонних потреб. Завдяки новому інноваційному металевому замішувачу тіста, потужному двигуну 1300 Вт та кнопці автопрограми одним натисненням для замішування тіста приготування хліба стало як ніколи простим. Переглянути усі переваги

    Avance Collection Кухонний комбайн

    Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль

    Цей кухонний комбайн із колекції Philips Avance – це універсальне рішення для кухонних потреб. Завдяки новому інноваційному металевому замішувачу тіста, потужному двигуну 1300 Вт та кнопці автопрограми одним натисненням для замішування тіста приготування хліба стало як ніколи простим. Переглянути усі переваги

    Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль

    Цей кухонний комбайн із колекції Philips Avance – це універсальне рішення для кухонних потреб. Завдяки новому інноваційному металевому замішувачу тіста, потужному двигуну 1300 Вт та кнопці автопрограми одним натисненням для замішування тіста приготування хліба стало як ніколи простим. Переглянути усі переваги

    Avance Collection Кухонний комбайн

    Максимум різноманітних рецептів, мінімум зусиль

    Цей кухонний комбайн із колекції Philips Avance – це універсальне рішення для кухонних потреб. Завдяки новому інноваційному металевому замішувачу тіста, потужному двигуну 1300 Вт та кнопці автопрограми одним натисненням для замішування тіста приготування хліба стало як ніколи простим. Переглянути усі переваги

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      Випікайте домашній хліб, торти, готуйте напої та багато іншого

      • 1300 Вт
      • Компактний 4-в-1
      • Чаша на 3,4 л
      • Запрограмовані кнопки
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      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Усі деталі кухонного комбайна Philips, які входять у комплект, можна мити в посудомийній машині.

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      До цього кухонного комбайна додаються 4 диски з нержавіючої сталі: 1 поворотний диск для натирання (дрібного і грубого) будь-яких овочів, 1 диск для подрібнення картоплі чи сиру, 1 диск для нарізання соломкою, щоб нарізати овочі тонкими смужками, та 1 диск для картоплі фрі для нарізання товстих смужок картоплі.

      Цитрус-прес та центрифужна соковижималка на 6 склянок із металевою сіткою

      Цитрус-прес та центрифужна соковижималка на 6 склянок із металевою сіткою

      Цей кухонний комбайн обладнано професійними аксесуарами для приготування соку. Завдяки надзвичайно великому отвору для подачі та великому запатентованому металевому сітчастому фільтру можна готувати сік на 200% швидше порівняно з іншими соковижималками. Запатентований мікросітчастий фільтр із нержавіючої сталі витисне кожну краплю, щоб Ви отримали більше соку. А ергономічна конструкція забезпечить швидке чищення та зручне зберігання.

      Збільшені 18-см диски для швидшої обробки будь-яких продуктів

      Завдяки збільшеним дискам (18 см) кухонного комбайна Philips Ви зможете швидше обробити продуктів, витрачаючи менше часу та зусиль на готування.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Ріжучий блок з S-подібним лезом
        • Цитрус-прес
        • Насадка для чищення
        • Насадка для грубого натирання
        • Насадка для нарізання грубими скибками
        • Подвійний об’ємний вінчик
        • Насадка для дрібного натирання
        • Насадка для нарізання тонкими скибками
        • Кухонний комбайн
        • Чаша
        • Насадка для замішування
        • Двосторонній диск
        • Лопатка

      • Загальні специфікації

        Регульовані диски для нарізання скибками
        1–7 мм
        Функції
        понад 32
        Кількість режимів швидкості
        12 + імпульсний режим
        Характеристики виробу
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Вбудований блок для зберігання шнура
        • Неслизька основа
        • Перемикач "увімк./вимк."
        • Імпульсний
        • Відділення для зберігання

      • Технічні характеристики

        Потужність
        1300  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        1,2  м
        Кількість об./хв. блендера (макс.)
        20 000  об./хв.
        Кількість об./хв. чаші (макс.)
        1700  об./хв.
        Максимальна ємність чаші кухонного комбайна
        3,4  л
        Ефективна ємність чаші кухонного комбайна
        2  л
        Максимальна ємність чаші блендера
        2,2 л
        Робоча ємність чаші блендера
        1,5 л

      • Покриття корпусу

        Матеріал аксесуарів
        Нержавіюча сталь/пластик
        Матеріал мірного стакана
        SAN
        Матеріал основного корпусу
        Нержавіюча сталь

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        289 x 254 x 436  мм

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          • Додаткові аксесуари можуть бути доступними не на всіх ринках.

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