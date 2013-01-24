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Насадка з вінчиком розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє ідеально збивати вершки, яєчні білки тощо.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальний результат, мінімум зусиль
Насадка з вінчиком розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє ідеально збивати вершки, яєчні білки тощо.
Максимальний результат, мінімум зусиль
Насадка з вінчиком розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє ідеально збивати вершки, яєчні білки тощо.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальний результат, мінімум зусиль
Насадка з вінчиком розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє ідеально збивати вершки, яєчні білки тощо.
Насадка для збивання
Ціна магазину Philips
Усього:
Високоефективна насадка з вінчиком Avance із нержавіючої сталі.
Сумісність із такими моделями Philips: серії HR165x та HR166x.
Легко встановлювати на будь-який ручний блендер Avance одним натисненням.
Особливості дизайну