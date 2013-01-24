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    Avance Collection

    Насадка для збивання

    HR7961/90
    Загальна оцінка / 5
    • Максимальний результат, мінімум зусиль Максимальний результат, мінімум зусиль Максимальний результат, мінімум зусиль
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      Avance Collection Насадка для збивання

      HR7961/90
      Загальна оцінка / 5

      Максимальний результат, мінімум зусиль

      Насадка з вінчиком розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє ідеально збивати вершки, яєчні білки тощо.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Avance Collection Насадка для збивання

      Максимальний результат, мінімум зусиль

      Насадка з вінчиком розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє ідеально збивати вершки, яєчні білки тощо.

      Максимальний результат, мінімум зусиль

      Насадка з вінчиком розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє ідеально збивати вершки, яєчні білки тощо.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Avance Collection Насадка для збивання

      Максимальний результат, мінімум зусиль

      Насадка з вінчиком розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє ідеально збивати вершки, яєчні білки тощо.

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        Avance Collection

        Avance Collection

        Насадка для збивання

        Ціна магазину Philips

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        Максимальний результат, мінімум зусиль

        Вінчик для збивання вершків та яєчних білків

        Високоефективна насадка з вінчиком Avance

        Високоефективна насадка з вінчиком Avance

        Високоефективна насадка з вінчиком Avance із нержавіючої сталі.

        Сумісність із такими моделями Philips: серії HR165x та HR166x

        Сумісність із такими моделями Philips: серії HR165x та HR166x

        Сумісність із такими моделями Philips: серії HR165x та HR166x.

        Легко встановлювати одним натисненням

        Легко встановлювати одним натисненням

        Легко встановлювати на будь-який ручний блендер Avance одним натисненням.

        Збиває вершки за секунди

        Збиває вершки за секунди

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Технічні характеристики

        • Особливості дизайну

          Колір (кольори)
          Чорний
          Матеріал корпусу
          Нержавіюча сталь та поліпропілен

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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