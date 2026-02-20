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Avance Collection Насадка для збивання

Більше не доступний

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Avance CollectionНасадка для збивання

HR7961/90

Avance Collection Насадка для збивання

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Насадка з вінчиком розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє ідеально збивати вершки, яєчні білки тощо.

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  • 19 October 2026

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