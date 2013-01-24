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Максимальний результат, мінімум зусиль
Компактний подрібнювач розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє без зусиль подрібнювати цибулю, зелень, тверді сири тощо.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальний результат, мінімум зусиль
Компактний подрібнювач розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє без зусиль подрібнювати цибулю, зелень, тверді сири тощо.
Максимальний результат, мінімум зусиль
Компактний подрібнювач розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє без зусиль подрібнювати цибулю, зелень, тверді сири тощо.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальний результат, мінімум зусиль
Компактний подрібнювач розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє без зусиль подрібнювати цибулю, зелень, тверді сири тощо.
Компактний подрібнювач
Ціна магазину Philips
Усього:
Сумісність із такими моделями Philips: серії HR165x та HR166x.
Легко встановлювати на будь-який ручний блендер Avance одним натисненням.
Високоефективний подрібнювач Avance з ножем із нержавіючої сталі для нарізки овочів.