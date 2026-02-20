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Avance Collection Компактний подрібнювач

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Avance CollectionКомпактний подрібнювач

HR7963/90

Avance Collection Компактний подрібнювач

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Компактний подрібнювач розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє без зусиль подрібнювати цибулю, зелень, тверді сири тощо.

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  • 19 October 2026

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