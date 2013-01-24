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    Avance Collection

    Великий подрібнювач

    HR7964/90
    Загальна оцінка / 5
    • Максимальний результат, мінімум зусиль Максимальний результат, мінімум зусиль Максимальний результат, мінімум зусиль
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      Avance Collection Великий подрібнювач

      HR7964/90
      Загальна оцінка / 5

      Максимальний результат, мінімум зусиль

      Великий подрібнювач розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє без зусиль подрібнювати цибулю, твердий сир і, навіть, лід.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Avance Collection Великий подрібнювач

      Максимальний результат, мінімум зусиль

      Великий подрібнювач розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє без зусиль подрібнювати цибулю, твердий сир і, навіть, лід.

      Максимальний результат, мінімум зусиль

      Великий подрібнювач розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє без зусиль подрібнювати цибулю, твердий сир і, навіть, лід.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Avance Collection Великий подрібнювач

      Максимальний результат, мінімум зусиль

      Великий подрібнювач розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє без зусиль подрібнювати цибулю, твердий сир і, навіть, лід.

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        Avance Collection

        Avance Collection

        Великий подрібнювач

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Максимальний результат, мінімум зусиль

        Подрібнюйте цибулю, твердий сир і, навіть, лід

        Сумісність із такими моделями Philips: серії HR165x та HR166x

        Сумісність із такими моделями Philips: серії HR165x та HR166x

        Сумісність із такими моделями Philips: серії HR165x та HR166x.

        Легко встановлювати одним натисненням

        Легко встановлювати одним натисненням

        Легко встановлювати на будь-який ручний блендер Avance одним натисненням.

        Високоефективний ніж із нержавіючої сталі

        Високоефективний ніж із нержавіючої сталі

        Високоефективний подрібнювач Avance з ножем із нержавіючої сталі для нарізки овочів.

        Великий подрібнювач для цибулі, м’яса, горіхів, сиру, шоколаду

        Великий подрібнювач для цибулі, м’яса, горіхів, сиру, шоколаду

        За допомогою великого подрібнювача (1000 мл) для ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду та цибулі.

        Зубчасті ножі для кришення льоду за допомогою великого подрібнювача

        Зубчасті ножі для кришення льоду за допомогою великого подрібнювача

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Технічні характеристики

        • Особливості дизайну

          Колір (кольори)
          Чорний
          Матеріал корпусу
          PP/SAN

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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