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Максимальний результат, мінімум зусиль
Великий подрібнювач розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє без зусиль подрібнювати цибулю, твердий сир і, навіть, лід.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальний результат, мінімум зусиль
Великий подрібнювач розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє без зусиль подрібнювати цибулю, твердий сир і, навіть, лід.
Максимальний результат, мінімум зусиль
Великий подрібнювач розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє без зусиль подрібнювати цибулю, твердий сир і, навіть, лід.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальний результат, мінімум зусиль
Великий подрібнювач розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє без зусиль подрібнювати цибулю, твердий сир і, навіть, лід.
Великий подрібнювач
Ціна магазину Philips
Усього:
Сумісність із такими моделями Philips: серії HR165x та HR166x.
Легко встановлювати на будь-який ручний блендер Avance одним натисненням.
Високоефективний подрібнювач Avance з ножем із нержавіючої сталі для нарізки овочів.
За допомогою великого подрібнювача (1000 мл) для ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду та цибулі.