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Avance Collection Великий подрібнювач

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Avance CollectionВеликий подрібнювач

HR7964/90

Avance Collection Великий подрібнювач

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Великий подрібнювач розширює функціональність ручного блендера Philips Avance Collection і дозволяє без зусиль подрібнювати цибулю, твердий сир і, навіть, лід.

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  • 19 October 2026

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