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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Cub cutter grid accessories HR7968/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Cub cutter grid accessories HR7968/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Cub cutter grid accessories HR7968/90
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Cub cutter grid accessories HR7968/90
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Cub cutter grid accessories HR7968/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Cub cutter grid accessories HR7968/90

Більше не доступний

Avance CollectionСітки для подрібнення кубиками

HR7968/90

Готуйте ідеальний салат "олів’є" різного розміру та форми

Дві сітки для подрібнення кубиками більшого та меншого розмірів і одна сітка для подрібнення трикутниками роблять використання нарізувача Philips Avance ще цікавішим. Готуйте ідеальний салат "олів’є", обравши потрібний розмір та форму нарізання інгредієнтів.

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Великі кубики, малі кубики та трикутники.

Готуйте ідеальний салат "олів’є" різного розміру та форми

Подрібнюйте кубиками будь-якого бажаного розміру

Подрібнюйте кубиками будь-якого бажаного розміру

Високоефективні сітки для подрібнення кубиками Avance подрібнюють кубиками будь-якого бажаного розміру.

Сумісність із такими моделями Philips: серії HR1669 та HR7969

Сумісність із такими моделями Philips: серії HR1669 та HR7969

Сумісність із такими моделями Philips: серії HR1669 та HR7969

Легко встановлювати одним натисненням

Легко встановлювати одним натисненням

Легко встановлювати на будь-який ручний блендер Avance одним натисненням.

Технічні характеристики

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