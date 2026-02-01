Готуйте ідеальний салат "олів’є" різного розміру та форми

Дві сітки для подрібнення кубиками більшого та меншого розмірів і одна сітка для подрібнення трикутниками роблять використання нарізувача Philips Avance ще цікавішим. Готуйте ідеальний салат "олів’є", обравши потрібний розмір та форму нарізання інгредієнтів.