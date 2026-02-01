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Більше не доступний
HR7968/90
Готуйте ідеальний салат "олів’є" різного розміру та форми
Дві сітки для подрібнення кубиками більшого та меншого розмірів і одна сітка для подрібнення трикутниками роблять використання нарізувача Philips Avance ще цікавішим. Готуйте ідеальний салат "олів’є", обравши потрібний розмір та форму нарізання інгредієнтів.
Високоефективні сітки для подрібнення кубиками Avance подрібнюють кубиками будь-якого бажаного розміру.
Сумісність із такими моделями Philips: серії HR1669 та HR7969
Легко встановлювати на будь-який ручний блендер Avance одним натисненням.
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