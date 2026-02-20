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Avance Collection Сітки для подрібнення кубиками
Більше не доступний
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HR7968/90
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Дві сітки для подрібнення кубиками більшого та меншого розмірів і одна сітка для подрібнення трикутниками роблять використання нарізувача Philips Avance ще цікавішим. Готуйте ідеальний салат "олів’є", обравши потрібний розмір та форму нарізання інгредієнтів.
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