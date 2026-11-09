Ранній доступ до Чорної п'ятниці
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Набори для підстригання для ТІЛА
Усі серії
HS740 Blade Refill Замінні електричні бритвені головки
Підтримка
HS740/15
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
Заява про відповідність ЄС - English (US)
Декларація про відповідність Великобританії - English (US)
Перевірте умови гарантійного обслуговування
Знайти сервісний центр
Знайдіть сервісні центри поблизу для ремонту, діагностики та оригінальних запчастин.
Гарантія
Наша політика гарантійного обслуговування виробів
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти