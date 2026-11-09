КаталогПідтримка
uk/ru

Ранній доступ до Чорної п'ятниці

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

HS740 Blade Refill Замінні електричні бритвені головки

Підтримка

HS740 Blade RefillЗамінні електричні бритвені головки

HS740/15

HS740 Blade Refill Замінні електричні бритвені головки

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Увійдіть або створіть обліковий запис

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

Заява про відповідність ЄС - English (US)

  • версія: 1
  • ZIP файл, 1.3 MB
  • 20 October 2026

Декларація про відповідність Великобританії - English (US)

  • версія: 2
  • PDF файл, 45.4 kB
  • 20 October 2026

Гарантія та обслуговування

Перевірте умови гарантійного обслуговування

Знайти сервісний центр

Знайдіть сервісні центри поблизу для ремонту, діагностики та оригінальних запчастин.

Гарантія

Наша політика гарантійного обслуговування виробів

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти