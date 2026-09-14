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HS740 Blade RefillЗамінні електричні бритвені головки

HS740/15

4.8

| (157) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб

Ретельне гоління, лагідне до шкіри

Замінні головки Head Shaver Pro оснащені 36 лезами ComfortCut, які самі заточуються й виготовлені зі шведської сталі. Заміняйте їх кожні 6 місяців, щоб ваша бритва працювала на 100% ефективно. Головки HS740 підходять для бритв HS5980, HS7980 і HS9980.

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Найпопулярніший у світі бренд електричних пристроїв для чоловіків1

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Удосконалена бритва для голови з часом роботи 90 хв.

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Від бренду №1 у світі в галузі електричних бритв*

Ретельне гоління, лагідне до шкіри

  • Оригінальні, справжні вироби Philips

  • Сумісність із моделями HQ64, HS5980, HS7980, HS9980

  • Леза ComfortCut

  • Система гоління з антикорозійним покриттям

Від бренду №1 у світі в галузі електричних бритв*

Від бренду №1 у світі в галузі електричних бритв*

Бритва Philips Head Shaver Pro призначена для гладенького гоління, яке також є комфортним для шкіри. Це ідеальний інструмент для тих, хто хоче виглядати стильно, відчувати себе впевнено й повністю виражати себе.

Чисте та гладке гоління з лезами ComfortCut

Чисте та гладке гоління з лезами ComfortCut

Насолоджуйтесь чистим та гладким голінням з бритвою для голови Philips. 36 лез ComfortCut зрізають волосся над рівнем шкіри, забезпечуючи рівномірне та точне гоління.

Виготовлено зі шведської сталі хірургічної якості

Виготовлено зі шведської сталі хірургічної якості

Леза Philips Head Shaver Pro виготовлені зі шведської сталі хірургічної якості, яка не піддається корозії та безпечна для шкіри

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

157

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

14/09/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

PHILIPS - THE BEST!

PHILIPS - розробляє, виробляє та пропонує краще рішення на ринку у кожній категорії товарів. Все сподобалось, отримав саме те що очікував!

Цей відгук про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut

Дата використання 2026-08-31

Цей відгук про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut

Дата використання 2026-08-31

10/08/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дуже легкий

Товар чудовий, правда його не відправили. Акція діяла до 01.08.2026.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Удосконалена бритва для голови з часом роботи 90 хв.

Дата використання 2026-08-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Удосконалена бритва для голови з часом роботи 90 хв.

Дата використання 2026-08-01

25/07/2026

Україна

Україна

Бритва - супер

Чудова бритва для гоління голови! Дуже задоволений.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut

Дата використання 2026-07-25

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut

Дата використання 2026-07-25

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Примітки

  1. Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році. 

  1. Джерело: Euromonitor International Limited, обсяг роздрібної торгівлі, у категорії бритв для тіла, дані 2024 р., дослідження виконано у жовтні 2024 р.