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Ретельне гоління, лагідне до шкіри
Замінні головки Head Shaver Pro оснащені 36 лезами ComfortCut, які самі заточуються й виготовлені зі шведської сталі. Заміняйте їх кожні 6 місяців, щоб ваша бритва працювала на 100% ефективно. Головки HS740 підходять для бритв HS5980, HS7980 і HS9980.
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Оригінальні, справжні вироби Philips
Сумісність із моделями HQ64, HS5980, HS7980, HS9980
Леза ComfortCut
Система гоління з антикорозійним покриттям
Бритва Philips Head Shaver Pro призначена для гладенького гоління, яке також є комфортним для шкіри. Це ідеальний інструмент для тих, хто хоче виглядати стильно, відчувати себе впевнено й повністю виражати себе.
Насолоджуйтесь чистим та гладким голінням з бритвою для голови Philips. 36 лез ComfortCut зрізають волосся над рівнем шкіри, забезпечуючи рівномірне та точне гоління.
Леза Philips Head Shaver Pro виготовлені зі шведської сталі хірургічної якості, яка не піддається корозії та безпечна для шкіри
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.8
з 5
157
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
THE ARCHIBALD
14/09/2026
Україна
Перевірений покупець
PHILIPS - THE BEST!
PHILIPS - розробляє, виробляє та пропонує краще рішення на ринку у кожній категорії товарів. Все сподобалось, отримав саме те що очікував!
Цей відгук про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut
Дата використання 2026-08-31
Цей відгук про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut
Дата використання 2026-08-31
Едуард 1237483726
10/08/2026
Україна
Перевірений покупець
Дуже легкий
Товар чудовий, правда його не відправили. Акція діяла до 01.08.2026.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Удосконалена бритва для голови з часом роботи 90 хв.
Дата використання 2026-08-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Удосконалена бритва для голови з часом роботи 90 хв.
Дата використання 2026-08-01
Nik K
25/07/2026
Україна
Бритва - супер
Чудова бритва для гоління голови! Дуже задоволений.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut
Дата використання 2026-07-25
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut
Дата використання 2026-07-25
Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році.
Джерело: Euromonitor International Limited, обсяг роздрібної торгівлі, у категорії бритв для тіла, дані 2024 р., дослідження виконано у жовтні 2024 р.