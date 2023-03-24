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Більше не доступний
Зволожує повітря в приміщення площею до 32 м²
Швидкість зволоження 200 мл/год
До 99% менше бактерій
Автоматичні параметри зволоження
Унікальна технологія NanoCloud використовує природне випаровування для виділення чистої водяної пари. Молекули водяної пари NanoCloud такі малі, що невидимі для очей, і бактеріям або залишкам дуже складно до них прикріпитися. Наша технологія зволожує повітря та поширює на 99 % менше бактерій, ніж провідні ультразвукові зволожувачі повітря. (1)
Дифузор на 360 градусів розподіляє зволожене повітря рівномірно по всій кімнаті. Завдяки новітній технології NanoCloud зволожене повітря переноситься на більшу відстань, що запобігає надмірній насиченості певних ділянок кімнати, що гарантує ефективне зволожування, особливо у великих приміщеннях.
Три рівня швидкості вентилятора та автоматичні налаштування забезпечують відповідну ефективність і комфорт. З потужністю до 200 мл/год цей пристрій ефективно зволожує будь-яку кімнату площею до 32 м2. (2,3)
4.6
з 5
51
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
Лэди Орхидея
24/03/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
2000 Series HU2716/10 Зволожувач повітря
Зволожувач повітря дуже сподобався: гарний вигляд, показники вогогості показує корректно... Три дні роботи зволожувача, він повітря зволожив до заданної відмітки, я зрозуміла, що моэ довкілля потребувало вологи... Працює дійсно без мокрих слідів та білих нальотів. Необхідно часто підливати воду, особливо коли прилад працює на 2й і більше швидкості. Користуюсь очищеною водою, і повітря реально відчувається, як гірське. Мне этот очиститель воздуха очень нравится.
Плюси
Гарний дизайн, вигляд елегантний, пластик дуже якісний, Працює дійсно без мокрих слідів та білих нальотів.
Мінуси
Необхідно часто підливати воду, особливо коли прилад працює на 2й і більше швидкості.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря
Chayka77
27/04/2022
Україна
Частина акції
Прилад для комфорту
Нещодавно в нашій родині відбулося поповнення. І як турботливі батьки, ми з чоловіком придбали цей зволожувач. Коли народилася наша перша донечка у нас був звичайний, проте нам порадили зупинитися саме на цій фірмі. І ми не помилилася у виборі. Їх технологія холодного пару - це дещо! Ніякого конденсату на підлозі, ніякого осаду на меблях. Зручне керування, дуже тихий у нічному режимі.
Плюси
Функціонал
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря
24/04/2022
Україна
Працівник Philips
Маленький помічник
[Employee of philipsglobal] Користуюсь цим зволожувачем уже цілий рік. Добре справляється зі своєю роботою. Чудова фільтрація. Гарний дизайн, компактний. Тихий. Рекомендую.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HU2716/10 Зволожувач повітря
(1) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією
(2) Протестовано GB/T 23332-2018 у лабораторії третьої сторони. Початкова температура 23±2 °C і відносна вологість 30±2% RH
(3) Обчислено згідно зі стандарту AHAM HU-1-2016 пункт 7.3 на основі показників зволоження, перевірених згідно з GB/T 233322018 у лабораторії третьої сторони.
(4) Відкладення мінералів на меблях було протестовано лабораторією третьої сторони протягом 3 годин відповідно до DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Перевірено відповідно до стандарту GB 21551.3-2010 у сторонній лабораторії. Інтенсивність озону, TVOC, PM10 і UV нижче припустимого обмеження.
(6) Обчислено на основі повного резервуара для води на 2 л, швидкості роботи 1 та швидкості зволоження 130 мл/год.