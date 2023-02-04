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Серія 3000Зволожувач повітря

HU3918/10

4.9
| (91) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Вдихніть різницю
Наповніть свій дім приємним та чистим повітрям. Технологія NanoCloud зволожує повітря без утворення жодного білого пилу чи появи вологих плям і поширює на 99 % менше бактерій (1). Ідеальний рівень зволоження повітря в приміщенні забезпечується завдяки інтелектуальним датчикам та рівномірному розподілу повітря.
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Зволожує сухе повітря і регулюється автоматично

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  • Зволожує повітря в приміщення площею до 45 м²

  • Швидкість зволоження 300 мл/год

  • До 99% менше бактерій

  • Автоматичні параметри зволоження

На 99 % менше бактерій завдяки технології NanoCloud (1)

На 99 % менше бактерій завдяки технології NanoCloud (1)

Унікальна технологія NanoCloud використовує природне випаровування для виділення чистої водяної пари. Молекули водяної пари NanoCloud такі малі, що невидимі для очей, і бактеріям або залишкам дуже складно до них прикріпитися. Наша технологія зволожує повітря та поширює на 99 % менше бактерій, ніж провідні ультразвукові зволожувачі повітря. (1)

Діє в приміщеннях площею до 45 м2 (3)

Діє в приміщеннях площею до 45 м2 (3)

Одночасне використання 3 вентиляторів та автоматичні налаштування забезпечують ефективність і комфорт, який ви вибираєте. З потужністю до 300 мл/год він ефективно зволожує будь-яке приміщення площею до 45 м2. (2,3)

Рівномірна й ефективна циркуляція вологого повітря по всій кімнаті

Рівномірна й ефективна циркуляція вологого повітря по всій кімнаті

Дифузор на 360 градусів розподіляє зволожене повітря рівномірно по всій кімнаті. Завдяки новітній технології NanoCloud зволожене повітря переноситься на більшу відстань, що запобігає надмірній насиченості певних ділянок кімнати, що гарантує ефективне зволожування, особливо у великих приміщеннях.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

91

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

2
1

04/02/2023

Україна

Україна

Чудово зволожує

В мене через опалення низька волоність, слизова оболонка дуже пересихає через що погано сплю. Цей прилад вирішив мою проблему. Тільки через низьку вологість його дуже часто треба заливати, а води туди влазить багато близько 3л

Плюси

Усуває сухість повітря

Мінуси

В В тихому режимі не показує що відсутня вода на дисплеї

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

10/11/2021

Україна

Україна

Чудова функция

Рекомендую , вся ваша продукция мне очень нравится, очень хорошо чистит воздух

Плюси

Мощность, хорошее очищение

Цей відгук про Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

Цей відгук про Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

09/11/2021

Україна

Україна

Вибір “number one”

Дуже чудова і потрібна річ, супер дизайн, цифровий дісплей , індикатор рівня води , мінімальний рівень шуму вночі , рівномірно зволожує повітря!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря

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      Примітки

      1. (1) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією

      2. (2) Протестовано GB/T 23332-2018 у лабораторії третьої сторони. Початкова температура 23±2 °C і відносна вологість 30±2% RH

      3. (3) Обчислено згідно зі стандарту AHAM HU-1-2016 пункт 7.3 на основі показників зволоження, перевірених згідно з GB/T 233322018 у лабораторії третьої сторони.

      4. (4) Відкладення мінералів на меблях було протестовано лабораторією третьої сторони протягом 3 годин відповідно до DIN 44973, IUTA e.V.

      5. (5) Перевірено відповідно до стандарту GB 21551.3-2010 у сторонній лабораторії. Інтенсивність озону, TVOC, PM10 і UV нижче припустимого обмеження.

      6. (6) Обчислено на основі повного резервуара для води на 3 л, швидкості роботи 1 та швидкості зволоження 150 мл/год.