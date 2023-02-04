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Розширена гарантія 3 роки
Зволожує повітря в приміщення площею до 45 м²
Швидкість зволоження 300 мл/год
До 99% менше бактерій
Автоматичні параметри зволоження
Унікальна технологія NanoCloud використовує природне випаровування для виділення чистої водяної пари. Молекули водяної пари NanoCloud такі малі, що невидимі для очей, і бактеріям або залишкам дуже складно до них прикріпитися. Наша технологія зволожує повітря та поширює на 99 % менше бактерій, ніж провідні ультразвукові зволожувачі повітря. (1)
Одночасне використання 3 вентиляторів та автоматичні налаштування забезпечують ефективність і комфорт, який ви вибираєте. З потужністю до 300 мл/год він ефективно зволожує будь-яке приміщення площею до 45 м2. (2,3)
Дифузор на 360 градусів розподіляє зволожене повітря рівномірно по всій кімнаті. Завдяки новітній технології NanoCloud зволожене повітря переноситься на більшу відстань, що запобігає надмірній насиченості певних ділянок кімнати, що гарантує ефективне зволожування, особливо у великих приміщеннях.
4.9
з 5
91
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Motsak
04/02/2023
Україна
Чудово зволожує
В мене через опалення низька волоність, слизова оболонка дуже пересихає через що погано сплю. Цей прилад вирішив мою проблему. Тільки через низьку вологість його дуже часто треба заливати, а води туди влазить багато близько 3л
Плюси
Усуває сухість повітря
Мінуси
В В тихому режимі не показує що відсутня вода на дисплеї
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря
ТатaP
10/11/2021
Україна
Частина акції
Чудова функция
Рекомендую , вся ваша продукция мне очень нравится, очень хорошо чистит воздух
Плюси
Мощность, хорошее очищение
Цей відгук про Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря
Цей відгук про Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря
Zak24
09/11/2021
Україна
Частина акції
Вибір “number one”
Дуже чудова і потрібна річ, супер дизайн, цифровий дісплей , індикатор рівня води , мінімальний рівень шуму вночі , рівномірно зволожує повітря!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 HU3918/10 Зволожувач повітря
(1) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією
(2) Протестовано GB/T 23332-2018 у лабораторії третьої сторони. Початкова температура 23±2 °C і відносна вологість 30±2% RH
(3) Обчислено згідно зі стандарту AHAM HU-1-2016 пункт 7.3 на основі показників зволоження, перевірених згідно з GB/T 233322018 у лабораторії третьої сторони.
(4) Відкладення мінералів на меблях було протестовано лабораторією третьої сторони протягом 3 годин відповідно до DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Перевірено відповідно до стандарту GB 21551.3-2010 у сторонній лабораторії. Інтенсивність озону, TVOC, PM10 і UV нижче припустимого обмеження.
(6) Обчислено на основі повного резервуара для води на 3 л, швидкості роботи 1 та швидкості зволоження 150 мл/год.