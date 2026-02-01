Антибактеріальний засіб для Вашого зволожувача

У зволожувачі Philips є додаткова прогресивна система фільтрування зі зволожуванням: антибактеріальний засіб запобігає розмноженню бактерій у резервуарі для води. Додавайте його регулярно у воду для додаткової безпеки резервуара.