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Більше не доступний
HU4112/01
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Унікальний антибактеріальний засіб ефективно запобігає росту бактерій та інших організмів у резервуарі для води зволожувачів Philips, гарантуючи додаткову безпеку для Вас та Вашої сім’ї.
У зволожувачі Philips є додаткова прогресивна система фільтрування зі зволожуванням: антибактеріальний засіб запобігає розмноженню бактерій у резервуарі для води. Додавайте його регулярно у воду для додаткової безпеки резервуара.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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