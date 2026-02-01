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  • Standard Product Photo Philips Antibacterial cartridge HU4112/01
  • Standard Product Photo Philips Antibacterial cartridge HU4112/01

Більше не доступний

Антибактеріальний картридж

HU4112/01

Здорове повітря, завжди

Унікальний антибактеріальний засіб ефективно запобігає росту бактерій та інших організмів у резервуарі для води зволожувачів Philips, гарантуючи додаткову безпеку для Вас та Вашої сім’ї.

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Антибактеріальний засіб для безпечних та чистих зволожувачів

Здорове повітря, завжди

Антибактеріальний засіб для Вашого зволожувача

У зволожувачі Philips є додаткова прогресивна система фільтрування зі зволожуванням: антибактеріальний засіб запобігає розмноженню бактерій у резервуарі для води. Додавайте його регулярно у воду для додаткової безпеки резервуара.

Технічні характеристики

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Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

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