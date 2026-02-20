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HU4112/01
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Унікальний антибактеріальний засіб ефективно запобігає росту бактерій та інших організмів у резервуарі для води зволожувачів Philips, гарантуючи додаткову безпеку для Вас та Вашої сім’ї.