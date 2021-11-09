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Наповніть свій дім приємним та чистим повітрям. Технологія NanoCloud зволожує повітря без утворення жодного білого пилу чи появи вологих плям і поширює на 99 % менше бактерій (1). Рівномірне розподілення вологого повітря по всій площі приміщення.
Зволожує кімнати до 25 м²
Швидкість зволоження 200 мл/год
До 99% менше бактерій
Унікальна технологія NanoCloud використовує природне випаровування для виділення чистої водяної пари. Молекули водяної пари NanoCloud такі малі, що невидимі для очей, і бактеріям або залишкам дуже складно до них прикріпитися. Наша технологія зволожує повітря та поширює на 99 % менше бактерій, ніж провідні ультразвукові зволожувачі повітря. (1)
2 рівня швидкості вентилятора та автоматичні налаштування забезпечують відповідну ефективність і комфорт. З потужністю до 200 мл/год цей пристрій ефективно зволожує будь-яку кімнату площею до 25 м2. (2,3)
Дифузор на 360 градусів розподіляє зволожене повітря рівномірно по всій кімнаті. Завдяки новітній технології NanoCloud зволожене повітря переноситься на більшу відстань, що запобігає надмірній насиченості певних ділянок кімнати, що гарантує ефективне зволожування, особливо у великих приміщеннях.
4.3
з 5
425
Відгуки
84%
рекомендують цей виріб
sergino44
09/11/2021
Україна
Одночасно проста та технологічна річ!
Не задумуючись, якого бренду придбати зволожувач, зупинився на перевіреному Philips. Це крайнє поки придбання, але не останнє гарантовано! Вчергове здивовані технологічністю та надійністю Ваших приладів!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HU4801/01 Зволожувач повітря
Дата використання 2020-11-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HU4801/01 Зволожувач повітря
Дата використання 2020-11-09
Yuliia111
09/11/2021
Україна
Чудовий зволожувач
Купували даний зволожувач на подарунок керівнику в офіс. Чудово справляється з заявленими функціями, стильний, компактний. За 3 місяці використання недоліків не виявлено. Приємна ціна. Дякую.
Плюси
Простий у використанні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HU4801/01 Зволожувач повітря
Дата використання 2021-07-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HU4801/01 Зволожувач повітря
Дата використання 2021-07-09
Алінка
09/11/2021
Україна
Чудово зволожує !!!
Обрали цей зволожувач повітря в дитячу, для синочка, бо був постійний алергічний риніт. Тепер дитина спить дуже добре, нарешті дихає носиком!!! Через місцяць використання купили й собі з чоловіком в кімнату такий же зволожувач! Дуже рекомендуємо всією родиною!!!!
Плюси
Тільки плюси!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HU4801/01 Зволожувач повітря
Дата використання 2020-11-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HU4801/01 Зволожувач повітря
Дата використання 2020-11-09
(1) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією
(2) Протестовано GB/T 23332-2018 у лабораторії третьої сторони. Початкова температура 23±2 °C і відносна вологість 30±2% RH
(3) Обчислено згідно зі стандарту AHAM HU-1-2016 пункт 7.3 на основі показників зволоження, перевірених згідно з GB/T 233322018 у лабораторії третьої сторони.
(4) Відкладення мінералів на меблях було протестовано лабораторією третьої сторони протягом 3 годин відповідно до DIN 44973, IUTA e.V.
(5) перевірений GB 21551.3-2010 в сторонній лабораторії. Озон, TVOC, PM10 та UV інтенсивність нижче припустимого обмеження».
(6) Обчислено на основі повного резервуара для води на 2 л на швидкості один зі швидкістю зволоження 150 мл/год.