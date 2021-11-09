КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • HU4801; RFT; ONLINE;ROW
  • DA_AIR_EB_02_NEW_HU4801_WHITE-GREEN_FROG+_EB.tif
  • HU4801; TEC; ONLINE;ROW
  • HU4813; ABM; Retail; CN
  • HU4801; F; ONLINE;ROW
  • Air Frog Plus HU4801_01_RCA HU4801_01_CEE HU4801_01_DACH
  • HU4801; D2; ONLINE;ROW
  • HU4801; D3; Retail;ROW
  • HU4801; D4; ONLINE;ROW
  • HU4801; PUP; ONLINE;ROW
  • HU4801; RFT; ONLINE;ROW
  • DA_AIR_EB_02_NEW_HU4801_WHITE-GREEN_FROG+_EB.tif
  • HU4801; TEC; ONLINE;ROW
  • HU4813; ABM; Retail; CN
  • HU4801; F; ONLINE;ROW
  • Air Frog Plus HU4801_01_RCA HU4801_01_CEE HU4801_01_DACH
  • HU4801; D2; ONLINE;ROW
  • HU4801; D3; Retail;ROW
  • HU4801; D4; ONLINE;ROW
  • HU4801; PUP; ONLINE;ROW

Більше не доступний

Серія 2000Зволожувач повітря

HU4801/01

4.3

| (425) Відгуки | 84% рекомендують цей виріб

Дихайте легко, спіть спокійно

Наповніть свій дім приємним та чистим повітрям. Технологія NanoCloud зволожує повітря без утворення жодного білого пилу чи появи вологих плям і поширює на 99 % менше бактерій (1). Рівномірне розподілення вологого повітря по всій площі приміщення.

Переглянути всі переваги

Гігієнічне зволоження сухого повітря, вдень і вночі

Дихайте легко, спіть спокійно

  • Зволожує кімнати до 25 м²

  • Швидкість зволоження 200 мл/год

  • До 99% менше бактерій

На 99 % менше бактерій завдяки технології NanoCloud (1)

На 99 % менше бактерій завдяки технології NanoCloud (1)

Унікальна технологія NanoCloud використовує природне випаровування для виділення чистої водяної пари. Молекули водяної пари NanoCloud такі малі, що невидимі для очей, і бактеріям або залишкам дуже складно до них прикріпитися. Наша технологія зволожує повітря та поширює на 99 % менше бактерій, ніж провідні ультразвукові зволожувачі повітря. (1)

Діє в приміщеннях площею до 25 м2 (3)

Діє в приміщеннях площею до 25 м2 (3)

2 рівня швидкості вентилятора та автоматичні налаштування забезпечують відповідну ефективність і комфорт. З потужністю до 200 мл/год цей пристрій ефективно зволожує будь-яку кімнату площею до 25 м2. (2,3)

Рівномірна й ефективна циркуляція вологого повітря по всій кімнаті

Рівномірна й ефективна циркуляція вологого повітря по всій кімнаті

Дифузор на 360 градусів розподіляє зволожене повітря рівномірно по всій кімнаті. Завдяки новітній технології NanoCloud зволожене повітря переноситься на більшу відстань, що запобігає надмірній насиченості певних ділянок кімнати, що гарантує ефективне зволожування, особливо у великих приміщеннях.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.3

з 5

425

Відгуки

84%

рекомендують цей виріб

09/11/2021

Україна

Україна

Одночасно проста та технологічна річ!

Не задумуючись, якого бренду придбати зволожувач, зупинився на перевіреному Philips. Це крайнє поки придбання, але не останнє гарантовано! Вчергове здивовані технологічністю та надійністю Ваших приладів!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 HU4801/01 Зволожувач повітря

Дата використання 2020-11-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 HU4801/01 Зволожувач повітря

Дата використання 2020-11-09

09/11/2021

Україна

Україна

Чудовий зволожувач

Купували даний зволожувач на подарунок керівнику в офіс. Чудово справляється з заявленими функціями, стильний, компактний. За 3 місяці використання недоліків не виявлено. Приємна ціна. Дякую.

Плюси

Простий у використанні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 HU4801/01 Зволожувач повітря

Дата використання 2021-07-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 HU4801/01 Зволожувач повітря

Дата використання 2021-07-09

09/11/2021

Україна

Україна

Чудово зволожує !!!

Обрали цей зволожувач повітря в дитячу, для синочка, бо був постійний алергічний риніт. Тепер дитина спить дуже добре, нарешті дихає носиком!!! Через місцяць використання купили й собі з чоловіком в кімнату такий же зволожувач! Дуже рекомендуємо всією родиною!!!!

Плюси

Тільки плюси!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 HU4801/01 Зволожувач повітря

Дата використання 2020-11-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 HU4801/01 Зволожувач повітря

Дата використання 2020-11-09

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції
Примітки

  1. (1) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією

  2. (2) Протестовано GB/T 23332-2018 у лабораторії третьої сторони. Початкова температура 23±2 °C і відносна вологість 30±2% RH

  3. (3) Обчислено згідно зі стандарту AHAM HU-1-2016 пункт 7.3 на основі показників зволоження, перевірених згідно з GB/T 233322018 у лабораторії третьої сторони.

  4. (4) Відкладення мінералів на меблях було протестовано лабораторією третьої сторони протягом 3 годин відповідно до DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) перевірений GB 21551.3-2010 в сторонній лабораторії. Озон, TVOC, PM10 та UV інтенсивність нижче припустимого обмеження».

  6. (6) Обчислено на основі повного резервуара для води на 2 л на швидкості один зі швидкістю зволоження 150 мл/год.