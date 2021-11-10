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  • HU4803; RFT; Retail;ROW
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  • HU4803; TEC; ONLINE;ROW
  • HU4813; ABM; Retail; CN
  • HU4803; F; ONLINE;ROW
  • HU4803; PDP; ONLINE;ROW
  • HU4803; D2; Retail;ROW
  • HU4803; D3; ONLINE;ROW
  • HU4803; D4; Retail;ROW
  • Find your model number - export Philips Air humidifier HU4803/01
  • HU4803; PUP; ONLINE;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803 Emotional Benefit image; Humidifier; 2013
  • HU4803; RFT; Retail;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803; TEC; ONLINE;ROW
  • HU4813; ABM; Retail; CN
  • HU4803; F; ONLINE;ROW
  • HU4803; PDP; ONLINE;ROW
  • HU4803; D2; Retail;ROW
  • HU4803; D3; ONLINE;ROW
  • HU4803; D4; Retail;ROW
  • Find your model number - export Philips Air humidifier HU4803/01
  • HU4803; PUP; ONLINE;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803 Emotional Benefit image; Humidifier; 2013

Більше не доступний

Серія 2000Зволожувач повітря

HU4803/01

4.3

| (445) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб

Дихайте легко, спіть спокійно

Наповніть свій дім приємним та чистим повітрям. Технологія NanoCloud зволожує повітря без утворення жодного білого пилу чи появи вологих плям і поширює на 99 % менше бактерій (1). Ідеальний рівень зволоження повітря в приміщенні забезпечується завдяки інтелектуальним датчикам та рівномірному розподілу повітря.

Переглянути всі переваги

Зволожує сухе повітря і регулюється автоматично

Дихайте легко, спіть спокійно

  • Зволожує кімнати до 25 м²

  • Швидкість зволоження 220 мл/год

  • До 99% менше бактерій

  • Автоматичні параметри зволоження

На 99 % менше бактерій завдяки технології NanoCloud (1)

На 99 % менше бактерій завдяки технології NanoCloud (1)

Унікальна технологія NanoCloud використовує природне випаровування для виділення чистої водяної пари. Молекули водяної пари NanoCloud такі малі, що невидимі для очей, і бактеріям або залишкам дуже складно до них прикріпитися. Наша технологія зволожує повітря та поширює на 99 % менше бактерій, ніж провідні ультразвукові зволожувачі повітря. (1)

Рівномірна й ефективна циркуляція вологого повітря по всій кімнаті

Рівномірна й ефективна циркуляція вологого повітря по всій кімнаті

Дифузор на 360 градусів розподіляє зволожене повітря рівномірно по всій кімнаті. Завдяки новітній технології NanoCloud зволожене повітря переноситься на більшу відстань, що запобігає надмірній насиченості певних ділянок кімнати, що гарантує ефективне зволожування, особливо у великих приміщеннях.

Автоматичне зволоження з 3 налаштуваннями

Автоматичне зволоження з 3 налаштуваннями

Розумний датчик вологості контролює подачу повітря і автоматично підлаштовується для збереження вологості на бажаному рівні: 40%, 50% або 60%. Попередження про низький рівень води дозволяє дізнатися, коли необхідно наповнити резервуар, а зволожувач автоматично вимикається, коли в ньому закінчується вода.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

445

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

10/11/2021

Україна

Україна

Здоровий сон

В опалювальний сезон в сухих приміщеннях катастрофічно сухе повітря. Провітрювання не допомагає. Тому, даний виріб на 100% потрібний і корисний як для людини, так для нерухомості. За витратні елементи хотілося б платити меньше.

Плюси

Якість, функціонування.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 HU4803/01 Зволожувач повітря

Дата використання 2019-11-10

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 HU4803/01 Зволожувач повітря

Дата використання 2019-11-10

03/11/2021

Україна

Україна

Цена и качество

Рекомендуем. Купила на подарок для детской комнаты.

Плюси

Эффективный и тихий

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 HU4803/01 Зволожувач повітря

Дата використання 2021-07-03

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 HU4803/01 Зволожувач повітря

Дата використання 2021-07-03

31/10/2021

Україна

Україна

Одна из важных деталей в детской комнате

Нам педиатр посоветовал увлажнитель при бронхите. очень удобно что увлажнитель показывает %. Незаменимый помощник в отопительный сезон.

Плюси

Работает

Мінуси

Дорогие расходники

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 HU4803/01 Зволожувач повітря

Дата використання 2021-04-30

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 HU4803/01 Зволожувач повітря

Дата використання 2021-04-30

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Примітки

  1. (1) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією

  2. (2) Протестовано GB/T 23332-2018 у лабораторії третьої сторони. Початкова температура 23±2 °C і відносна вологість 30±2% RH

  3. (3) Обчислено згідно зі стандарту AHAM HU-1-2016 пункт 7.3 на основі показників зволоження, перевірених згідно з GB/T 233322018 у лабораторії третьої сторони.

  4. (4) Відкладення мінералів на меблях було протестовано лабораторією третьої сторони протягом 3 годин відповідно до DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) перевірений GB 21551.3-2010 в сторонній лабораторії. Озон, TVOC, PM10 та UV інтенсивність нижче припустимого обмеження».

  6. (6) Обчислено на основі повного резервуара для води на 2 л на швидкості один зі швидкістю зволоження 150 мл/год.