КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • HU4813; RFT; ONLINE;ROW
  • HU4813 PC 01.tif
  • HU4813; TEC; ONLINE;ROW
  • HU4813; ABM; Retail; CN
  • HU4813; F; Retail;ROW
  • HU4813; PDP; ONLINE;ROW
  • HU4813; PUP; PRINT; ROW
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 Air humidifier
  • HU4813 PC 03.tif
  • HU4813 EB 10.tif
  • HU4813; RFT; ONLINE;ROW
  • HU4813 PC 01.tif
  • HU4813; TEC; ONLINE;ROW
  • HU4813; ABM; Retail; CN
  • HU4813; F; Retail;ROW
  • HU4813; PDP; ONLINE;ROW
  • HU4813; PUP; PRINT; ROW
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 Air humidifier
  • HU4813 PC 03.tif
  • HU4813 EB 10.tif

Більше не доступний

Серія 2000Зволожувач повітря

HU4813/10

4.3

| (421) Відгуки | 85% рекомендують цей виріб

Дихайте легко, спіть спокійно

Наповніть свій дім приємним та чистим повітрям. Технологія NanoCloud зволожує повітря без утворення жодного білого пилу чи появи вологих плям і поширює на 99 % менше бактерій (1). Ідеальний рівень зволоження повітря в приміщенні забезпечується завдяки інтелектуальним датчикам та рівномірному розподілу повітря.

Переглянути всі переваги

Зволожує сухе повітря і регулюється автоматично

Дихайте легко, спіть спокійно

  • Зволожує кімнати площею до 44 м²

  • Швидкість зволоження 300 мл/год

  • До 99% менше бактерій

  • Автоматичні параметри зволоження

На 99 % менше бактерій завдяки технології NanoCloud (1)

На 99 % менше бактерій завдяки технології NanoCloud (1)

Унікальна технологія NanoCloud використовує природне випаровування для виділення чистої водяної пари. Молекули водяної пари NanoCloud такі малі, що невидимі для очей, і бактеріям або залишкам дуже складно до них прикріпитися. Наша технологія зволожує повітря та поширює на 99 % менше бактерій, ніж провідні ультразвукові зволожувачі повітря. (1)

Діє в приміщеннях площею до 44 м2 (3)

Діє в приміщеннях площею до 44 м2 (3)

Одночасне використання 3 вентиляторів та автоматичні налаштування забезпечують ефективність та комфорт, який ви вибираєте. З потужністю до 300 мл/год, він ефективно зволожує будь-яку кімнату площею до 44 м2. (2,3)

Рівномірна й ефективна циркуляція вологого повітря по всій кімнаті

Рівномірна й ефективна циркуляція вологого повітря по всій кімнаті

Дифузор на 360 градусів розподіляє зволожене повітря рівномірно по всій кімнаті. Завдяки новітній технології NanoCloud зволожене повітря переноситься на більшу відстань, що запобігає надмірній насиченості певних ділянок кімнати, що гарантує ефективне зволожування, особливо у великих приміщеннях.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.3

з 5

421

Відгуки

85%

рекомендують цей виріб

09/03/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Задоволена

Задоволена тим,що дуже тихо працює. А також виконує свої функції. Коли включений,то віє холодом. Тому треба це врахувати,особливо,коли хочеться,щоб було в квартирі тепло

Цей відгук про Серія 2000 HU4813/10 Зволожувач повітря

Дата використання 2022-02-09

Цей відгук про Серія 2000 HU4813/10 Зволожувач повітря

Дата використання 2022-02-09

09/11/2021

Україна

Україна

Ефективний

Я тепер розумію, чому педіатеи і косметологи радять зволожувач повітря як облвязковий гаджет вдома. Бо дія і результат роботи буквально відчуваєш і бачиш Зволожувач зручний у використанні, легко збирається, миється. Працює майже беззвучно, його робота не заважає спати. Повітря зволожує досить швидко на віднлсно великій площі кімнати. Пар не робить, вологи і осаду не дає. Дихати буквально одразу ж легше, комфортно щкірі, слизовим. Очі не так сохнуть, відсутній дтсклмфорт під кінець дня. У дитини набагато швидше та легше проходить кашель, насморк Зволожувач обладнаний гігрометрлм і одразу видно рівень зволоження. Функція «нічний режим» дуже доречна, як і автоматичний режим

Плюси

Якісно зволожує плвітря

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 HU4813/10 Зволожувач повітря

Дата використання 2021-10-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 HU4813/10 Зволожувач повітря

Дата використання 2021-10-09

29/10/2021

Україна

Україна

Простий у використанні

Чудово працює, єдиний мінус досить простий фільтр порівняно з більш новими версіями, зручне керування

Цей відгук про Серія 2000 HU4813/10 Зволожувач повітря

Дата використання 2020-09-29

Цей відгук про Серія 2000 HU4813/10 Зволожувач повітря

Дата використання 2020-09-29

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції
Примітки

  1. (1) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією

  2. (2) Протестовано GB/T 23332-2018 у лабораторії третьої сторони. Початкова температура 23±2 °C і відносна вологість 30±2% RH

  3. (3) Обчислено згідно зі стандарту AHAM HU-1-2016 пункт 7.3 на основі показників зволоження, перевірених згідно з GB/T 233322018 у лабораторії третьої сторони.

  4. (4) Відкладення мінералів на меблях було протестовано лабораторією третьої сторони протягом 3 годин відповідно до DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) перевірений GB 21551.3-2010 в сторонній лабораторії. Озон, TVOC, PM10 та UV інтенсивність нижче припустимого обмеження».

  6. (6) Обчислено на основі повного резервуара для води на 2 л на швидкості один зі швидкістю зволоження 150 мл/год.