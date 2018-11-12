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Більше не доступний
Швидкість зволоження: 500 мл/год.*
Коефіцієнт CADR: 140 м3/год.*
Фільтрація частинок розміром 0,02 мкм
Вітальня (70 м2)*
Потрійний захист від бактерій та цвілі. Технологію Philips NanoCloud сертифіковано як гігієнічно безпечну. Підтверджено вихід у повітря на 99%* меншої кількості бактерій порівняно з ультразвуковими зволожувачами повітря, що захищає Ваше здоров’я завдяки здоровішому, чистішому повітрю без патогенів та цвілі. Невидимий водяний туман Philips NanoCloud не утворює білого пилу або вологих плям у кімнаті. Висока швидкість зволоження до 500 мл/год.*
Технологія Philips NanoCloud відновлює повітря у домах, офісах та інших приміщеннях, підтримуючи сталий та рівномірний рівень відносної вологості від 40% до 60%. Налаштування рівнів вологості від 40%, 50%, 60% і далі гарантують широкий вибір і дозволяють автоматично керувати рівнем вологості у приміщенні на свій розсуд. Завдяки підтриманню цього оптимального рівня вологості зменшується кількість проблем зі здоров’ям, спричинених сухим повітрям, а повітря приємно вдихати.
4 різні режими дозволяють легко вибрати і встановити потрібну швидкість вентилятора: швидкість 1, швидкість 2, швидкість 3 та автоматично
3.8
з 5
6
Відгуки
80%
рекомендують цей виріб
Veronika343
12/11/2018
Česká republika
Частина акції
Výkonná čistička vzduchu a zároveň zvlhčovač
Čističku mohu jen doporučit. V novostavbě máme dost suchý vzduch, který vysušuje sliznici. Nejvíce to jde poznat v zimních měsících. Čističku jsem umístila v propojeném obýváku s kuchyní, což je opravdu veliký prostor a bez problémů to utáhla. Během 10 minut začala vlhkost vzduchu stoupat. Na to jak je veliká, tak není ani tolik hlučná, přirovnala bych ji možná k zapnuté troubě. Jedinou nevýhodou je její velikost, ale při takovém výkonu se není čemu divit.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HU5930/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HU5930/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1
Annapans
30/05/2017
Česká republika
Já bych určitě nechtěla jinou!
Čističku vzduchu jsme vždy chtěli pořídit hlavně kvůli našim dětem a to hlavně proto, že nám pod okny vede hlavní rušná silnice. Zvlhčovač vzduchu který je součástí této čističky je naprostý bonus, který výborně využijeme v hlavní topné sezóně, kdy je vzduch doma opravdu velmi suchý a dětem se přesušuje nosní sliznice, která je pak pastvou pro různé bakterie. Když nám dopravce doručil obří krabici, hodně jsem se lekla ale čistička si našla okamžitě vhodné místo v naší domácnosti. Já jsem s výrobkem naprosto spokojená. Jak s čištěním tak i zvlhčováním. Funguje ve všech směrech na 100%.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HU5930/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HU5930/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1
Georg73
10/06/2018
Česká republika
Частина акції
Výkon překvapil...
Někdy se zařízením typu 2v1 vyčítá, že nedosahují díky kombinaci více funkcí přesvědčivého výkonu. Pro zvlhčovač a čistič vzduchu HU5930/10 toto tvrzení rozhodně neplatí. I při použití na plný výkon není zařízení nijak významně hlučné. Oproti zařízením, které fungují na principu piezoelektrického (někdy se uvádí ultrazvukový systém) rozptylu nezanechává ve zvlhčovaném prostoru prachové stopy po usazených rozptýlených kapičkách vody. Nelekněte se vlastní velikosti přístroje. Výkon je podpořený potřebným objemem nádržky na vodu a patřičnou velikostí oběžného odpařovacího kola. Přehledný displej informuje o aktuálním stavu přístroje a okolní vlhkosti vzduchu. Návod k obsluze by si zasloužil větší pozornost při jeho překladu, nicméně samotné doplnění odpařovacího média do nádržky na vodu, případně údržba oběžného odpařovacího kola patří mezi jednoduché a praktické činnosti. Výměna vzduchového filtru je jednoduchá, stejně jako čištění dílů, které přicházejí do styku s vodou z nádržky při cestě k oběžnému větranému kolu. S ohledem na princip fungování, neumožňuje tento typ zvlhčovače na rozdíl od tepelného odparu zvlhčený vzduch aromatizovat.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HU5930/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HU5930/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1
Швидкість зволоження: 500 мл/год.: протестовано GB/T 23332-2009 у внутрішній кліматичній камері Philips, Сучжоу. Розмір камери: 25 м2, початкова температура: 20±2 °C, відносна вологість: 30±3%
Фільтрація частинок розміром 0,02 мкм: протестовано IUTA. Відповідно до Звіту про оцінку мікробіологічного ризику 2008 р. Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) віруси пташиного грипу, людського грипу, легіонела, віруси гепатиту та коронавірус атипової пневмонії мають розмір понад 20 нанометрів (0,02 нм).
Усуває 99% бактерій: протестовано на білий стафілокок; стан стосується антибактеріальних характеристик, перевірених відповідно до GB21551.3 із використанням білого стафілокока з початковою концентрацією 1*105 куо/м3
Коефіцієнт CADR: 140 м3/год.: коефіцієнт подачі чистого повітря (CADR, сигаретний дим) протестовано третьою стороною відповідно до GB/T 18801-2008
Вітальня (70 м2): на основі ефективності зволоження, відповідно до стандарту AHAM HU-1-2006 (R2011).