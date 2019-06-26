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Чистить видиму поверхню зубів, а рухомий кінчик Active Tip знімає наліт у важкодоступних місцях між зубами.
4.8
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Olyakov
26/06/2019
Україна
Ця зубна щітка зручна у використані
Зубна електрощітка є зручною для використання на кожен день. Зі своєю функцією справляється.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням
Radiy
18/02/2021
България
Перевірений покупець
Видима разлика след първата употреба
Подариха ми я за коледа и след като я използвах бях доста очарован. Видими положителни резултати още след първата и употреба. По-бели зъби, по-чисти!
Плюси
почистване с ултразвук
Мінуси
за сега не намирам
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
vitoorioo
15/08/2019
Česká republika
Vydařený produkt
V porovnaní s přímou konkurenční musím říct, že jsem 100% spokojen. Jediné co mi nesedí je design.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках.