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  • Чистить удвічі ефективніше
  • Чистить удвічі ефективніше
  • Чистить удвічі ефективніше
  • Чистить удвічі ефективніше
  • Чистить удвічі ефективніше
  • Чистить удвічі ефективніше
  • Чистить удвічі ефективніше

Більше не доступний

Philips Sonicare SensiflexЗубна щітка з акумуляторним живленням

HX1610/02

4.8
| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Чистить удвічі ефективніше
Підтверджено, що електрична зубна щітка з акумуляторним живленням Philips Sensiflex 1610 краще чистить зуби, ніж звичайна щітка, і забезпечує вдвічі ефективніше чищення, яке знімає зубний наліт на поверхні зубів та у важкодоступних місцях між зубами.
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Рекомендація стоматологів номер один серед звукових зубних щіток у світі1

Неперевершена електрична зубна щітка

Чистить удвічі ефективніше

  • 1 режим

Природно біліші зуби

Природно біліші зуби

Чистить видиму поверхню зубів

Чистить видиму поверхню зубів

Чистить видиму поверхню зубів, а рухомий кінчик Active Tip знімає наліт у важкодоступних місцях між зубами.

Допомагає забезпечити оптимальний тиск щітки

Допомагає забезпечити оптимальний тиск щітки

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

26/06/2019

Україна

Україна

Ця зубна щітка зручна у використані

Зубна електрощітка є зручною для використання на кожен день. Зі своєю функцією справляється.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням

18/02/2021

България

България

Перевірений покупець

Видима разлика след първата употреба

Подариха ми я за коледа и след като я използвах бях доста очарован. Видими положителни резултати още след първата и употреба. По-бели зъби, по-чисти!

Плюси

почистване с ултразвук

Мінуси

за сега не намирам

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

15/08/2019

Česká republika

Česká republika

Vydařený produkt

V porovnaní s přímou konkurenční musím říct, že jsem 100% spokojen. Jediné co mi nesedí je design.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

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      1. На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках. ​ 