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Sensiflex

Насадки для щітки Sonicare

HX2012
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Загальна оцінка / 5
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    Sensiflex Насадки для щітки Sonicare

    HX2012
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Змінні щітки, які чистять удвічі ефективніше

    Змінні насадки (2 штуки в упаковці) для електричної зубної щітки Philips Sonicare Sensiflex HX2012/30 Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Система захисту ясен

      Запатентована система захисту ясен Philips Sonicare допомагає забезпечити оптимальний тиск на щітку

      Чистить видиму поверхню зубів

      Чистить видиму поверхню зубів

      Чистить видиму поверхню зубів, а рухомий кінчик Active Tip знімає наліт у важкодоступних місцях між зубами.

      Природно біліші зуби

      Природно біліші зуби

      Технічні характеристики

      • Ефективність чищення

        Насадки для щітки
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