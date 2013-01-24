Змінні щітки, які чистять удвічі ефективніше
Змінні насадки (2 штуки в упаковці) для електричної зубної щітки Philips Sonicare Sensiflex HX2012/30 Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Змінні щітки, які чистять удвічі ефективніше
Змінні насадки (2 штуки в упаковці) для електричної зубної щітки Philips Sonicare Sensiflex HX2012/30 Переглянути усі переваги