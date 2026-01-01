Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
HX2012
2 шт. в упаковці
Запатентована система захисту ясен Philips Sonicare допомагає забезпечити оптимальний тиск на щітку
Чистить видиму поверхню зубів, а рухомий кінчик Active Tip знімає наліт у важкодоступних місцях між зубами.
Відгуки
На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках.