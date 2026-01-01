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  • Змінні щітки, які чистять удвічі ефективніше
  • Змінні щітки, які чистять удвічі ефективніше

Більше не доступний

SensiflexНасадки для щітки Sonicare

HX2012

Змінні щітки, які чистять удвічі ефективніше
Змінні насадки (2 штуки в упаковці) для електричної зубної щітки Philips Sonicare Sensiflex HX2012/30
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Рекомендація стоматологів серед звукових зубних щіток у світі1

Насадки для щітки Sonicare

Змінні щітки, які чистять удвічі ефективніше

  • 2 шт. в упаковці

Система захисту ясен

Система захисту ясен

Запатентована система захисту ясен Philips Sonicare допомагає забезпечити оптимальний тиск на щітку

Чистить видиму поверхню зубів

Чистить видиму поверхню зубів

Чистить видиму поверхню зубів, а рухомий кінчик Active Tip знімає наліт у важкодоступних місцях між зубами.

Природно біліші зуби

Природно біліші зуби

Технічні характеристики

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      1. На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках. ​ 