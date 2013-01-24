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Змінні насадки для щітки Sensiflex
Змінні насадки для щітки Sensiflex (2 штуки в упаковці). Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Змінні насадки для щітки Sensiflex
Змінні насадки для щітки Sensiflex (2 штуки в упаковці). Переглянути усі переваги
Змінні насадки для щітки Sensiflex
Змінні насадки для щітки Sensiflex (2 штуки в упаковці). Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Змінні насадки для щітки Sensiflex
Змінні насадки для щітки Sensiflex (2 штуки в упаковці). Переглянути усі переваги
Насадки для щітки Sonicare
Ціна магазину Philips
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