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    Sensiflex

    Насадки для щітки Sonicare

    HX2012
    Загальна оцінка / 5
    • Змінні насадки для щітки Sensiflex Змінні насадки для щітки Sensiflex Змінні насадки для щітки Sensiflex
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      Sensiflex Насадки для щітки Sonicare

      HX2012
      Загальна оцінка / 5

      Змінні насадки для щітки Sensiflex

      Змінні насадки для щітки Sensiflex (2 штуки в упаковці). Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Sensiflex Насадки для щітки Sonicare

      Змінні насадки для щітки Sensiflex

      Змінні насадки для щітки Sensiflex (2 штуки в упаковці). Переглянути усі переваги

      Змінні насадки для щітки Sensiflex

      Змінні насадки для щітки Sensiflex (2 штуки в упаковці). Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Sensiflex Насадки для щітки Sonicare

      Змінні насадки для щітки Sensiflex

      Змінні насадки для щітки Sensiflex (2 штуки в упаковці). Переглянути усі переваги

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        Sensiflex

        Sensiflex

        Насадки для щітки Sonicare

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Змінні насадки для щітки Sensiflex

        • 2 шт. в упаковці
        Система захисту ясен

        Система захисту ясен

        Запатентована система захисту ясен Philips Sonicare допомагає забезпечити оптимальний тиск на щітку

        Чистить видиму поверхню зубів

        Чистить видиму поверхню зубів

        Чистить видиму поверхню зубів, а рухомий кінчик Active Tip знімає наліт у важкодоступних місцях між зубами.

        Природно біліші зуби

        Природно біліші зуби

        Технічні характеристики

        • Ефективність чищення

          Насадки для щітки
          2

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