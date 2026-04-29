Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Power Flosser
Усі серії
Philips Sonicare Насадки для іригатора 2 шт Серії Standard i Comfort
Підтримка
HX3072/00
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
Декларація про відповідність Великобританії - English (US)
Заява про відповідність ЄС - English (US)
Всі (2)
Як почистити іригатор Philips Sonicare Power Flosser?
Чим відрізняються між собою насадки бездротового іригатора Power Flosser?
Перевірте умови гарантійного обслуговування
Знайти сервісний центр
Знайдіть сервісні центри поблизу для ремонту, діагностики та оригінальних запчастин.
Гарантія
Наша політика гарантійного обслуговування виробів
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти