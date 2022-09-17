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Насадка N1 Standard (Стандартна) забезпечує потужне очищення між зубами.
N2 Comfort (Комфортна) - насадка з м’яким наконечником створена спеціально для чутливих ясен.
Ретельне щоденне очищення
Підходить для іригатора Philips Sonicare серії 1000
Не підходить для іригаторів Philips Sonicare серії 3000 та серії 7000
Наконечник N1 Standard ідеально підходить для комплексного щоденного чищення, ефективно видаляючи наліт і залишки їжі з міжзубних проміжків та вздовж лінії ясен.
Наконечник N1 Standard з одним потоком ідеально підходить для видалення стійких залишків їжі. 97% користувачів погоджуються, що він підходить для видалення залишків їжі між зубами***.
Наконечник N2 має м’який гумовий кінчик, спеціально розроблений для використання на чутливих зубах і яснах, що жодним чином не погіршує ефективність видалення зубного нальоту. 95% користувачів погоджуються, що він ефективно очищає зуби та є особливо делікатним до ясен**.
4.7
з 5
201
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
Хелен V
17/09/2022
Україна
Частина акції
Має дві насадки
Моє знайомство з іригатором було ,коли я була в гостях у сім’ї стоматологів.Побачила в них у ванній поряд з зубними щітками,запитавши почула,що класна штука,я спробувала і пісня того придбала собі також.Задоволена ним на 100%.Рекомендую
Плюси
Вичищає
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Іригатор порожнини рота
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Іригатор порожнини рота
МОленка
28/08/2022
Україна
Частина акції
Має два режими чищення
Вагалася над покупкою.Але стоматолог порадив і я придбала.Задоволена.Є дві насадки,два режими Ще гарний колір та зручний дизайн рекомендую
Плюси
Дві насадки
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Іригатор порожнини рота
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Іригатор порожнини рота
18/07/2022
Україна
Частина акції
Віріб якісно чистить, довго тримає заряд
Крутезна річ, раніше користувався тільки щіткою цього бренду, але мій стоматолог порекомендував укомплектуватись іррігатором, якість на вищому рівні, і працює добре, і зуби в 10 разів ще чістіщі, і праццює без дротів, а ще й 2 змінні насадки, і легко доглядати не тільки за своєю ротовою порожниною, а й за цим виробом. Рекомендую, мені більш ніж сподобалась ця модель
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Іригатор порожнини рота
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Іригатор порожнини рота
У лабораторному дослідженні in vitro. Фактичні результати можуть відрізнятися
У разі використання з комфортною насадкою, опитування, США, 109 респондентів, 2023 р.
У разі використання зі стандартною насадкою, опитування, США, 109 респондентів, 2023 р.