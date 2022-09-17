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  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту
  • Делікатне, але ефективне видалення нальоту

Додаткові -10% за реєстрацію

Philips Sonicare Насадки для іригатора 2 штСерії Standard i Comfort

HX3072/00

4.7
| (201) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб
Делікатне, але ефективне видалення нальоту
Насолоджуйтесь делікатним, але ефективним чищенням міжзубних проміжків за допомогою насадок для електричного іригатора Philips Sonicare Compact Flosser. Насадка Standard забезпечує ретельне чищення між зубами. А насадка Comfort з м’яким наконечником розроблена спеціально для чутливих ясен.
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Видаляє до 99,9% зубного нальоту в оброблених ділянках*

Делікатне, але ефективне видалення нальоту

  • Насадка N1 Standard (Стандартна) забезпечує потужне очищення між зубами.

  • N2 Comfort (Комфортна) - насадка з м’яким наконечником створена спеціально для чутливих ясен.

  • Ретельне щоденне очищення

  • Підходить для іригатора Philips Sonicare серії 1000

  • Не підходить для іригаторів Philips Sonicare серії 3000 та серії 7000

Наконечник N1 Standard ідеально підходить для ретельного щоденного чищення

Наконечник N1 Standard ідеально підходить для ретельного щоденного чищення

Наконечник N1 Standard ідеально підходить для комплексного щоденного чищення, ефективно видаляючи наліт і залишки їжі з міжзубних проміжків та вздовж лінії ясен.

Наконечник N1 з одним потоком ідеально підходить для видалення залишків їжі

Наконечник N1 з одним потоком ідеально підходить для видалення залишків їжі

Наконечник N1 Standard з одним потоком ідеально підходить для видалення стійких залишків їжі. 97% користувачів погоджуються, що він підходить для видалення залишків їжі між зубами***.

Наконечник N2 Comfort ідеально підходить для чутливих зубів та ясен

Наконечник N2 Comfort ідеально підходить для чутливих зубів та ясен

Наконечник N2 має м’який гумовий кінчик, спеціально розроблений для використання на чутливих зубах і яснах, що жодним чином не погіршує ефективність видалення зубного нальоту. 95% користувачів погоджуються, що він ефективно очищає зуби та є особливо делікатним до ясен**.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

201

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

17/09/2022

Україна

Україна

Має дві насадки

Моє знайомство з іригатором було ,коли я була в гостях у сім’ї стоматологів.Побачила в них у ванній поряд з зубними щітками,запитавши почула,що класна штука,я спробувала і пісня того придбала собі також.Задоволена ним на 100%.Рекомендую

Плюси

Вичищає

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Іригатор порожнини рота

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Іригатор порожнини рота

28/08/2022

Україна

Україна

Має два режими чищення

Вагалася над покупкою.Але стоматолог порадив і я придбала.Задоволена.Є дві насадки,два режими Ще гарний колір та зручний дизайн рекомендую

Плюси

Дві насадки

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Іригатор порожнини рота

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Іригатор порожнини рота

18/07/2022

Україна

Україна

Віріб якісно чистить, довго тримає заряд

Крутезна річ, раніше користувався тільки щіткою цього бренду, але мій стоматолог порекомендував укомплектуватись іррігатором, якість на вищому рівні, і працює добре, і зуби в 10 разів ще чістіщі, і праццює без дротів, а ще й 2 змінні насадки, і легко доглядати не тільки за своєю ротовою порожниною, а й за цим виробом. Рекомендую, мені більш ніж сподобалась ця модель

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Іригатор порожнини рота

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Іригатор порожнини рота

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      Примітки

      1. У лабораторному дослідженні in vitro. Фактичні результати можуть відрізнятися

      2. У разі використання з комфортною насадкою, опитування, США, 109 респондентів, 2023 р.

      3. У разі використання зі стандартною насадкою, опитування, США, 109 респондентів, 2023 р.