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Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
Звукова технологія у поєднанні з нашою щіткою обережно видаляє втричі більше нальоту*, ніж звичайна зубна щітка.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
Звукова технологія у поєднанні з нашою щіткою обережно видаляє втричі більше нальоту*, ніж звичайна зубна щітка.
Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
Звукова технологія у поєднанні з нашою щіткою обережно видаляє втричі більше нальоту*, ніж звичайна зубна щітка.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
Звукова технологія у поєднанні з нашою щіткою обережно видаляє втричі більше нальоту*, ніж звичайна зубна щітка.
Потужні вібрації щетинок запускають мікробульбашки глибоко між зубами та вздовж лінії ясен для освіжаючого відчуття. Ви отримаєте два місяці чищення вручну всього за 2 хвилин.** 31000 рухів щітки за хвилину обережно чистять зуби, руйнують наліт і видаляють його для виняткової щоденної чистоти.
Клінічно доведено, що електрична зубна щітка Sonicare із вдосконаленою звуковою технологією видаляє втричі більше нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою*. Вона видаляє наліт із зубів та вздовж лінії ясен, водночас захищає ваші ясна.
Зубна щітка Sonicare забезпечує ретельне чищення без негативного впливу на зуби та ясна. Лагідна, але потужна звукова вібрація гарантує виняткове чищення, піклуючись про зуби та ясна.
2-хвилинний SmarTimer та 30-секундний QuadPacer сприяють чищенню усіх ділянок рота протягом рекомендованого періоду часу для повноцінного чищення.
Тонкий, легкий та ергономічний дизайн дозволяє легко тримати й використовувати зубну щітку для вражаючого чищення без зусиль.
Ресурс батареї становить 14 днів, тому повторне заряджання не потрібне довгий час.
Наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.
Адаптери джерела живлення можуть здаватися невеликими, але в сукупності використана в них пластмаса значно впливає на довкілля. Перейшовши на зарядний пристрій USB лише для Philips Sonicare серії 1000–4000, ми зможемо зменшувати використання пластмаси на 189 210 кг кожні 4 роки. Сильно, чи не так?
Конструкція та покриття
Обслуговування
Елементи в комплекті
Ефективність чищення
Потужність
Режими
Простота у користуванні
Технічні характеристики
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