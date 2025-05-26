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  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
  • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!

-25% на насадки Sonicare

Philips Sonicare Звукова зубна щіткасерії 2100

HX3651/12

HX365LB

4.8
| (143) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
Звукова технологія у поєднанні з нашою щіткою обережно видаляє втричі більше нальоту*, ніж звичайна зубна щітка.
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+1 рік сервісу

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Рекомендація стоматологів номер один серед звукових зубних щіток у світі1

Усуває до 3 разів більше нальоту*

Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!

  • Усуває до 3 разів більше нальоту*

  • Таймери контролю часу чищення

  • 1 режим роботи

  • 1 насадка C1 ProResults standard в комплекті

Наша унікальна технологія дає змогу чистити зуби ефективно та обережно

Наша унікальна технологія дає змогу чистити зуби ефективно та обережно

Потужні коливання щетинок насадки створюють мікробульбашки для глибоко чищення між зубами та вздовж лінії ясен. 31 000 рухів щетинок за хвилину ніжно очищає зуби, видаляє та вимітає наліт для виняткового щоденного догляду. Замініть 2 місяці чищення зубів звичайною мануальною щіткою на 2 хвилини повноцінного догляду з Sonicare

До 3 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою*

До 3 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою*

Клінічно доведено, що електрична зубна щітка Sonicare із вдосконаленою звуковою технологією видаляє втричі більше нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою*. Вона видаляє наліт із зубів та вздовж лінії ясен, водночас захищає ваші ясна.

Безпечна та лагідна у використанні

Безпечна та лагідна у використанні

Зубна щітка Sonicare забезпечує ретельне чищення без негативного впливу на зуби та ясна. Лагідна, але потужна звукова вібрація гарантує виняткове чищення, піклуючись про зуби та ясна.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

143

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

26/05/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Подобається

Гарна зубна щітка, довго працює, зручної форми. подобається дизайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3651/12 серії 2100

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3651/12 серії 2100

27/05/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Новий рівень чищення зубів

Перевершує всі очікування. Чистить зуби в Х100 краще ніж звичайна зубна щітка!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3651/13 серії 2100

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3651/13 серії 2100

18/05/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудова щітка та гарний сервіс

Чудова та приємна щітка. Послугами команди також задоволений.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3651/13 серії 2100

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3651/13 серії 2100

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      Примітки

      1. На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках. ​ 

      1. порівняно зі звичайною зубною щіткою для здоровіших зубів та ясен

      2. Окремі результати можуть відрізнятися

      3. Дані додаються

      4. у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у стандартному режимі