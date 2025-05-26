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HX3651/12
HX365LB
+1 рік сервісу
Усуває до 3 разів більше нальоту*
Таймери контролю часу чищення
1 режим роботи
1 насадка C1 ProResults standard в комплекті
Потужні коливання щетинок насадки створюють мікробульбашки для глибоко чищення між зубами та вздовж лінії ясен. 31 000 рухів щетинок за хвилину ніжно очищає зуби, видаляє та вимітає наліт для виняткового щоденного догляду. Замініть 2 місяці чищення зубів звичайною мануальною щіткою на 2 хвилини повноцінного догляду з Sonicare
Клінічно доведено, що електрична зубна щітка Sonicare із вдосконаленою звуковою технологією видаляє втричі більше нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою*. Вона видаляє наліт із зубів та вздовж лінії ясен, водночас захищає ваші ясна.
Зубна щітка Sonicare забезпечує ретельне чищення без негативного впливу на зуби та ясна. Лагідна, але потужна звукова вібрація гарантує виняткове чищення, піклуючись про зуби та ясна.
4.8
з 5
143
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Зебра2832818
26/05/2025
Україна
Перевірений покупець
Подобається
Гарна зубна щітка, довго працює, зручної форми. подобається дизайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3651/12 серії 2100
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3651/12 серії 2100
vkuryl
27/05/2024
Україна
Перевірений покупець
Новий рівень чищення зубів
Перевершує всі очікування. Чистить зуби в Х100 краще ніж звичайна зубна щітка!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3651/13 серії 2100
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3651/13 серії 2100
SergioN7
18/05/2024
Україна
Перевірений покупець
Чудова щітка та гарний сервіс
Чудова та приємна щітка. Послугами команди також задоволений.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3651/13 серії 2100
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Звукова зубна щітка HX3651/13 серії 2100
На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках.
порівняно зі звичайною зубною щіткою для здоровіших зубів та ясен
Окремі результати можуть відрізнятися
Дані додаються
у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у стандартному режимі