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    Sonicare 2100 Series Звукова електрична зубна щітка

    HX3651/12
    Sonicare
    • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє! Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє! Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
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      Sonicare 2100 Series Звукова електрична зубна щітка

      HX3651/12

      Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!

      Звукова технологія у поєднанні з нашою щіткою обережно видаляє втричі більше нальоту*, ніж звичайна зубна щітка.

      Sonicare 2100 Series Звукова електрична зубна щітка

      Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!

      Звукова технологія у поєднанні з нашою щіткою обережно видаляє втричі більше нальоту*, ніж звичайна зубна щітка.

      Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!

      Звукова технологія у поєднанні з нашою щіткою обережно видаляє втричі більше нальоту*, ніж звичайна зубна щітка.

      Sonicare 2100 Series Звукова електрична зубна щітка

      Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!

      Звукова технологія у поєднанні з нашою щіткою обережно видаляє втричі більше нальоту*, ніж звичайна зубна щітка.

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        2100 Series

        2100 Series

        Звукова електрична зубна щітка

        Усього:

        Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!

        Усуває до 3 разів більше нальоту*

        • Звукова технологія
        • QuadPacer та SmarTimer
        • Тонка ергономічна конструкція
        • Ресурс батареї: 14 днів
        Наша унікальна технологія дає змогу чистити зуби ефективно та обережно

        Наша унікальна технологія дає змогу чистити зуби ефективно та обережно

        Потужні вібрації щетинок запускають мікробульбашки глибоко між зубами та вздовж лінії ясен для освіжаючого відчуття. Ви отримаєте два місяці чищення вручну всього за 2 хвилин.** 31000 рухів щітки за хвилину обережно чистять зуби, руйнують наліт і видаляють його для виняткової щоденної чистоти.

        До 3 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою*

        До 3 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою*

        Клінічно доведено, що електрична зубна щітка Sonicare із вдосконаленою звуковою технологією видаляє втричі більше нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою*. Вона видаляє наліт із зубів та вздовж лінії ясен, водночас захищає ваші ясна.

        Безпечна та лагідна у використанні

        Безпечна та лагідна у використанні

        Зубна щітка Sonicare забезпечує ретельне чищення без негативного впливу на зуби та ясна. Лагідна, але потужна звукова вібрація гарантує виняткове чищення, піклуючись про зуби та ясна.

        Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та QuadPacer

        Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та QuadPacer

        2-хвилинний SmarTimer та 30-секундний QuadPacer сприяють чищенню усіх ділянок рота протягом рекомендованого періоду часу для повноцінного чищення.

        Ергономічний дизайн дозволяє легко тримати й використовувати зубну щітку

        Ергономічний дизайн дозволяє легко тримати й використовувати зубну щітку

        Тонкий, легкий та ергономічний дизайн дозволяє легко тримати й використовувати зубну щітку для вражаючого чищення без зусиль.

        Тривалий ресурс батареї – 14 днів

        Тривалий ресурс батареї – 14 днів

        Ресурс батареї становить 14 днів, тому повторне заряджання не потрібне довгий час.

        Легкий старт для полегшення переходу

        Легкий старт для полегшення переходу

        Наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

        Використовуйте менше. Повторно використовуйте більше

        Використовуйте менше. Повторно використовуйте більше

        Адаптери джерела живлення можуть здаватися невеликими, але в сукупності використана в них пластмаса значно впливає на довкілля. Перейшовши на зарядний пристрій USB лише для Philips Sonicare серії 1000–4000, ми зможемо зменшувати використання пластмаси на 189 210 кг кожні 4 роки. Сильно, чи не так?

        Технічні характеристики

        • Конструкція та покриття

          Колір
          Блакитний

        • Обслуговування

          Гарантія
          2 роки обмеженої гарантії

        • Елементи в комплекті

          Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера)
          1
          Ручка
          1 серії 2100
          Насадка для щітки
          1 C1 ProResults standard

        • Ефективність чищення

          Ефективність
          Усуває до 3 разів більше нальоту*
          Швидкість
          До 31 000 рухів щітки на хвилину
          Таймер
          QuadPacer та SmarTimer

        • Потужність

          Напруга
          5 В постійного струму

        • Режими

          Чищення
          Для виняткового щоденного чищення

        • Простота у користуванні

          Індикатор батареї
          Індикатор показує стан батареї
          Ручка
          Тонка ергономічна конструкція
          Система насадок для щітки
          Прості знімні насадки для щітки

        • Технічні характеристики

          Батарея
          Можна заряджати
          Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
          14 днів*****
          Тип батареї
          Літій-іонна

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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              • порівняно зі звичайною зубною щіткою для здоровіших зубів та ясен
              • Окремі результати можуть відрізнятися
              • * Дані додаються
              • **** у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у стандартному режимі

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