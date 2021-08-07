Інші елементи комплектації
- Ручка серії Sonicare 3100
- Насадка-щітка ProResults (C1)
- Зарядний пристрій USB
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Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
Звукова технологія у поєднанні з нашою щіткою обережно видаляє втричі більше нальоту*, ніж звичайна зубна щітка. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
Звукова технологія у поєднанні з нашою щіткою обережно видаляє втричі більше нальоту*, ніж звичайна зубна щітка. Переглянути усі переваги
Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
Звукова технологія у поєднанні з нашою щіткою обережно видаляє втричі більше нальоту*, ніж звичайна зубна щітка. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
Звукова технологія у поєднанні з нашою щіткою обережно видаляє втричі більше нальоту*, ніж звичайна зубна щітка. Переглянути усі переваги
Звукова електрична зубна щітка
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Потужні вібрації щетинок запускають мікробульбашки глибоко між зубами та вздовж лінії ясен для освіжаючого відчуття. Ви отримаєте два місяці чищення вручну всього за 2 хвилин.** 31000 рухів щітки за хвилину обережно чистять зуби, руйнують наліт і видаляють його для виняткової щоденної чистоти.
Клінічно доведено, що електрична зубна щітка Sonicare із вдосконаленою звуковою технологією видаляє втричі більше нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою*. Вона видаляє наліт із зубів та вздовж лінії ясен, водночас захищає ваші ясна.
Вбудований датчик тиску автоматично визначає ваш натиск, попереджає вас і автоматично зменшує вібрацію зубної щітки для захисту ясен. Зубна щітка подаватиме пульсуючий звук як нагадування для полегшення тиску. 7 з 10 людей вважають, що ця функція допомогла їм краще чистити зуби.
2-хвилинний SmarTimer та 30-секундний QuadPacer сприяють чищенню усіх ділянок рота протягом рекомендованого періоду часу для повноцінного чищення.
Тонкий, легкий та ергономічний дизайн дозволяє легко тримати й використовувати зубну щітку для вражаючого чищення без зусиль.
Із часом всі насадки для щітки зношуються, тому ви захочете стежити за своєю насадкою для забезпечення чудового чищення. Наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Нагадування про заміну BrushSync на ручці та короткий звуковий сигнал попереджає про необхідність заміни.
Наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.
Ресурс батареї становить 14 днів, тому повторне заряджання не потрібне довгий час.
Потужність
Технічні характеристики
Конструкція та покриття
Обслуговування
Простота у користуванні
Елементи в комплекті
Ефективність чищення
Режими
Технологія інтелектуальних датчиків
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