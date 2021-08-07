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    Philips Sonicare 3100 series

    Звукова електрична зубна щітка

    HX3671/13
    Sonicare
    Загальна оцінка / 5
    Sonicare
    • Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє! Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє! Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!
      -{discount-value}

      Philips Sonicare 3100 series Звукова електрична зубна щітка

      HX3671/13
      Загальна оцінка / 5

      Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!

      Звукова технологія у поєднанні з нашою щіткою обережно видаляє втричі більше нальоту*, ніж звичайна зубна щітка. Переглянути усі переваги

      Доступні варіанти:

      Philips Sonicare 3100 series Звукова електрична зубна щітка

      Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!

      Звукова технологія у поєднанні з нашою щіткою обережно видаляє втричі більше нальоту*, ніж звичайна зубна щітка. Переглянути усі переваги

      Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!

      Звукова технологія у поєднанні з нашою щіткою обережно видаляє втричі більше нальоту*, ніж звичайна зубна щітка. Переглянути усі переваги

      Доступні варіанти:

      Philips Sonicare 3100 series Звукова електрична зубна щітка

      Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!

      Звукова технологія у поєднанні з нашою щіткою обережно видаляє втричі більше нальоту*, ніж звичайна зубна щітка. Переглянути усі переваги

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        3100 series

        3100 series

        Звукова електрична зубна щітка

        - {discount-value}

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        Прощавай, звичайна зубна щітко! Привіт, звукова технологіє!

        Усуває до 3 разів більше нальоту*

        • Звукова технологія
        • Датчик тиску
        • QuadPacer та SmarTimer
        • Тонка ергономічна конструкція
        Наша унікальна технологія дає змогу чистити зуби ефективно та обережно

        Наша унікальна технологія дає змогу чистити зуби ефективно та обережно

        Потужні вібрації щетинок запускають мікробульбашки глибоко між зубами та вздовж лінії ясен для освіжаючого відчуття. Ви отримаєте два місяці чищення вручну всього за 2 хвилин.** 31000 рухів щітки за хвилину обережно чистять зуби, руйнують наліт і видаляють його для виняткової щоденної чистоти.

        До 3 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою*

        До 3 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою*

        Клінічно доведено, що електрична зубна щітка Sonicare із вдосконаленою звуковою технологією видаляє втричі більше нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою*. Вона видаляє наліт із зубів та вздовж лінії ясен, водночас захищає ваші ясна.

        Вбудований датчик тиску захищає зуби та ясна

        Вбудований датчик тиску захищає зуби та ясна

        Вбудований датчик тиску автоматично визначає ваш натиск, попереджає вас і автоматично зменшує вібрацію зубної щітки для захисту ясен. Зубна щітка подаватиме пульсуючий звук як нагадування для полегшення тиску. 7 з 10 людей вважають, що ця функція допомогла їм краще чистити зуби.

        Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та QuadPacer

        Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та QuadPacer

        2-хвилинний SmarTimer та 30-секундний QuadPacer сприяють чищенню усіх ділянок рота протягом рекомендованого періоду часу для повноцінного чищення.

        Ергономічний дизайн дозволяє легко тримати й використовувати зубну щітку

        Ергономічний дизайн дозволяє легко тримати й використовувати зубну щітку

        Тонкий, легкий та ергономічний дизайн дозволяє легко тримати й використовувати зубну щітку для вражаючого чищення без зусиль.

        Завжди відомо, коли потрібно заміняти насадки для щітки

        Завжди відомо, коли потрібно заміняти насадки для щітки

        Із часом всі насадки для щітки зношуються, тому ви захочете стежити за своєю насадкою для забезпечення чудового чищення. Наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Нагадування про заміну BrushSync на ручці та короткий звуковий сигнал попереджає про необхідність заміни.

        Легкий старт для полегшення переходу

        Легкий старт для полегшення переходу

        Наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

        Тривалий ресурс батареї – 14 днів

        Тривалий ресурс батареї – 14 днів

        Ресурс батареї становить 14 днів, тому повторне заряджання не потрібне довгий час.

        Технічні характеристики

        • Потужність

          Напруга
          5 В постійного струму

        • Технічні характеристики

          Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
          14 днів*****
          Батарея
          Можна заряджати
          Тип батареї
          Літій-іонна

        • Конструкція та покриття

          Колір
          Білий

        • Обслуговування

          Гарантія
          2 роки гарантії

        • Простота у користуванні

          Індикатор батареї
          Індикатор показує стан батареї
          Ручка
          Тонка ергономічна конструкція
          Система насадок для щітки
          Прості знімні насадки для щітки
          Нагадування про заміну BrushSync
          • Нагадування про заміну
          • Завжди відомо,
          • коли потрібно заміняти насадки для щітки
          • Піктограма нагадування світиться
          • для завжди найкращих результатів

        • Елементи в комплекті

          Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера)
          1
          Ручка
          1 серії 3100
          Насадка для щітки
          1 C1 ProResults standard

        • Ефективність чищення

          Швидкість
          До 31 000 рухів щітки/хв.
          Ефективність
          Усуває до 3 разів більше нальоту*
          Таймер
          QuadPacer та SmarTimer
          Реакція на надмірний тиск
          Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача

        • Режими

          Чищення
          Для виняткового щоденного чищення

        • Технологія інтелектуальних датчиків

          Датчик тиску
          Сповіщає про надмірний тиск під час чищення
          Нагадування про заміну BrushSync
          • Завжди відомо,
          • коли потрібно заміняти насадки для щітки

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Ручка серії Sonicare 3100
        • Насадка-щітка ProResults (C1)
        • Зарядний пристрій USB

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              • порівняно зі звичайною зубною щіткою для здоровіших зубів та ясен
              • Окремі результати можуть відрізнятися
              • * Дані додаються
              • **** у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у стандартному режимі

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