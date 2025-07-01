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    • Допомагає освітлити зуби з кожним користуванням Допомагає освітлити зуби з кожним користуванням Допомагає освітлити зуби з кожним користуванням

      Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії 4100

      HX3689/43

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Допомагає освітлити зуби з кожним користуванням

      Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень.

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      Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії 4100

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      цей продукт
      Звукова зубна щітка
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      Звукова зубна щітка

      серії 4100

      усього

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      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1 рік

      Додаткової гарантії

      -25%

      На змінні насадки

      60 днів

      Тест-драйв

      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік гарантії.
      Дізнатись більше ›

      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
      Дізнатись більше ›

      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1рік

      Додаткової гарантії

      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік гарантії.
      Дізнатись більше ›

      25%

      На змінні насадки

      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
      Дізнатись більше ›

      60 днів

      Тест-драйв

      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Допомагає освітлити зуби з кожним користуванням

      Прощавай звичайна зубна щітка. Привіт Sonicare

      • Технологія Sonicare
      • QuadPacer та SmarTimer
      • Ергономічна конструкція
      • Ресурс батареї: 14 днів
      Відбілення зубів лише за один тиждень

      Відбілення зубів лише за один тиждень

      Насадка W2 Optimal White видаляє поверхневі плями для природно біліших зубів завдяки щільно розташованим щетинкам у центрі, що видаляють плями. Клінічно доведено, що вона освітлює зуби всього за один тиждень.*

      Датчик тиску допомагає захистити зуби та ясна

      Датчик тиску допомагає захистити зуби та ясна

      Вбудований датчик натиску автоматично визначає натиск, який ви застосовуєте на зуби. При надмірному тиску щіткою на зуби зубна щітка подаватиме пульсуючий звук. Це попередження, що треба зменшити натиск і дати щітці виконати свою роботу. 7 із 10 людей вважають, що ця функція допомогла їм краще чистити зуби.

      Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та QuadPacer

      Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та QuadPacer

      2 хвилини SmartTimer для повного сеансу чищення і 30 секунд QuadPacer таймер для зонування ротової порожнини допоможе вам почистити зуби рекомендований час на всіх ділянках рота, щоб забезпечити повне очищення.

      Перемикайтеся між 2 режимами інтенсивності

      Перемикайтеся між 2 режимами інтенсивності

      Два рівні інтенсивності дозволяють вам обрати найбільш комфорне чищення. Ви можете вибрати або ніжне, але ретельне чищення, або потужне чищення— для оптимальних відчутів під час чищення зубів.

      Наша унікальна технологія дає змогу чистити зуби ефективно та обережно

      Наша унікальна технологія дає змогу чистити зуби ефективно та обережно

      Потужні коливання щетинок насадки створюють мікробульбашки для глибоко чищення між зубами та вздовж лінії ясен. 31 000 рухів щетинок за хвилину ніжно очищає зуби, видаляє та вимітає наліт для виняткового щоденного догляду. Замініть 2 місяці чищення зубів звичайною мануальною щіткою на 2 хвилини повноцінного догляду з Sonicare

      Завжди відомо, коли потрібно заміняти насадки для щітки

      Завжди відомо, коли потрібно заміняти насадки для щітки

      Усі насадки для щіток з часом зношуються, тому у вас є можливість стежити за насадкою, щоб мати найкраще чищення. Наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити насадку індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки та гарантує найкращий результат.

      Тривалий ресурс батареї – 14 днів

      Тривалий ресурс батареї – 14 днів

      Час роботи батареї на повному заряді триває до 14 днів**, тож ви можете тривалий час використовувати щітку без зарядки.

      Використовуйте менше. Повторно використовуйте більше

      Використовуйте менше. Повторно використовуйте більше

      Наші амбіції у Philips – зменшити кількість відходів електроніки. Один із способів зробити це — мінімізувати кількість адаптерів. Зубна щітка поставляється без адаптера живлення, тому що ми прагнемо зменшити електронні відходи.

      Технічні характеристики

      • Потужність

        Напруга
        5 В постійного струму

      • Технічні характеристики

        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        14 днів***
        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Споживання енергії
        Режим очікування без відображення <0,5 Вт

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Синьо-зелений призматичний

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії

      • Простота у користуванні

        Система насадок для щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Індикатор батареї
        Індикатор показує стан батареї
        Нагадування про заміну BrushSync
        • Нагадування про заміну
        • Завжди відомо,
        • коли потрібно заміняти насадки для щітки
        • Піктограма нагадування світиться
        • для завжди найкращих результатів

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        1 4100 Series
        Насадки для щітки
        1 W2 Optimal White
        Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера)
        1

      • Ефективність чищення

        Ефективність
        Відбілює зуби лише за 1 тиждень*
        Таймер
        QuadPacer та SmarTimer
        Реакція на надмірний тиск
        Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        2 рівні інтенсивності
        • Високий
        • Низький

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Нагадування про заміну BrushSync
        • Завжди відомо,
        • коли потрібно заміняти насадки для щітки
        Датчик тиску
        Сповіщає про надмірний тиск під час чищення

      Badge-D2C

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      • **На основі двох двохвилинних чищень на день в стандартному режимі.
      • **На основі двох двохвилинних чищень на день в стандартному режимі.
      • ** у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у стандартному режимі

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