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HX3689/44
Допомагає освітлити зуби з кожним користуванням
Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, відбілюючи зуби за 1 тиждень.Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
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Насадка W2 Optimal White видаляє поверхневі плями для природно біліших зубів завдяки щільно розташованим щетинкам у центрі, що видаляють плями. Клінічно доведено, що вона освітлює зуби всього за один тиждень.*
Вбудований датчик натиску автоматично визначає натиск, який ви застосовуєте на зуби. При надмірному тиску щіткою на зуби зубна щітка подаватиме пульсуючий звук. Це попередження, що треба зменшити натиск і дати щітці виконати свою роботу. 7 із 10 людей вважають, що ця функція допомогла їм краще чистити зуби.
2 хвилини SmartTimer для повного сеансу чищення і 30 секунд QuadPacer таймер для зонування ротової порожнини допоможе вам почистити зуби рекомендований час на всіх ділянках рота, щоб забезпечити повне очищення.
Два рівні інтенсивності дозволяють вам обрати найбільш комфорне чищення. Ви можете вибрати або ніжне, але ретельне чищення, або потужне чищення— для оптимальних відчутів під час чищення зубів.
Потужні коливання щетинок насадки створюють мікробульбашки для глибоко чищення між зубами та вздовж лінії ясен. 31 000 рухів щетинок за хвилину ніжно очищає зуби, видаляє та вимітає наліт для виняткового щоденного догляду. Замініть 2 місяці чищення зубів звичайною мануальною щіткою на 2 хвилини повноцінного догляду з Sonicare
Усі насадки для щіток з часом зношуються, тому у вас є можливість стежити за насадкою, щоб мати найкраще чищення. Наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити насадку індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки та гарантує найкращий результат.
Час роботи батареї на повному заряді триває до 14 днів**, тож ви можете тривалий час використовувати щітку без зарядки.
Наші амбіції у Philips – зменшити кількість відходів електроніки. Один із способів зробити це — мінімізувати кількість адаптерів. Зубна щітка поставляється без адаптера живлення, тому що ми прагнемо зменшити електронні відходи.
Потужність
Технічні характеристики
Конструкція та покриття
Обслуговування
Простота у користуванні
Елементи в комплекті
Ефективність чищення
Режими
Технологія інтелектуальних датчиків
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