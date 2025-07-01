Завжди відомо, коли потрібно заміняти насадки для щітки

Усі насадки для щіток з часом зношуються, тому у вас є можливість стежити за насадкою, щоб мати найкраще чищення. Наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити насадку індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки та гарантує найкращий результат.