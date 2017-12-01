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    • Насадка для щоденного чищення Насадка для щоденного чищення Насадка для щоденного чищення

      Philips Sonicare Стандартні насадки ProResults для звукової зубної щітки Philips Sonicare

      HX6012/87

      Загальна оцінка / 5
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      Насадка для щоденного чищення

      Насолоджуйтеся класичним чищенням із цією змінною насадкою для щітки чудової якості від Philips Sonicare. Ідеальна щоденна насадка для щітки, яка не стане тягарем для вашого бюджету: це аж дві причини посміхнутися.

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      Philips Sonicare Стандартні насадки ProResults для звукової зубної щітки Philips Sonicare

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      Стандартні насадки ProResults
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      Стандартні насадки ProResults

      для звукової зубної щітки Philips Sonicare

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      Насадка для щоденного чищення

      До 2 разів більше видалення нальоту*

      • 2 шт. в упаковці
      • Стандартний розмір
      • Знімні
      • Синхронізація з режимом BrushSync
      • 70% біопластику**
      До 2 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      До 2 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      Відчуйте чистоту Philips Sonicare. Ця насадка для щітки має контурні щетинки W-подібної форми, які природно підходять до форми ваших зубів, видаляючи до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка.

      Ефективна технологія Sonicare

      Ефективна технологія Sonicare

      Відчуйте чистоту, яку обирають мільйони. Зубні щітки Philips Sonicare чистять делікатно, але ефективно, доглядаючи за вашими зубами та яснами, виконуючи до 62 000 рухів щетинок в хвилину. Динамічний потік рідини сприяє проникненню міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен.

      Доведена ефективність у догляді за порожниною рота

      Доведена ефективність у догляді за порожниною рота

      Усі насадки Philips Sonicare ретельно розробляються та проходять клінічне тестування. Ви можете бути впевнені, що вони відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.

      Нагадування BrushSync допоможуть вам завжди чистити зуби якнайкраще

      Нагадування BrushSync допоможуть вам завжди чистити зуби якнайкраще

      Чи знаєте ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно змінювати насадки. Саме тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені технологією BrushSync. Вона відстежує, як часто та з якою силою ви чистите зуби, і нагадує вам про заміну насадки, коли настає час.

      Виготовлено на 70% з біопластику**

      Виготовлено на 70% з біопластику**

      Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Тому 70% пластику в цій насадці є біоосновою.**

      Паперова упаковка, придатна для переробки

      Паперова упаковка, придатна для переробки

      Усі наші насадки постачаються в упаковці на паперовій основі, яку можна переробити за наявності відповідних можливостей.

      Сумісна з усіма знімними ручками Philips Sonicare

      Ця насадка сумісна з усіма електричними зубними щітками Philips Sonicare.***Просто натисніть для кріплення або зняття, щоб легко замінити чи очистити насадку

      Технічні характеристики

      • Конструкція та покриття

        Розумне розпізнавання насадки для щітки
        Так
        Жорсткість щетинок
        Середньої м’якості
        Колір
        Білий
        Щетинки-індикатори
        Блакитний колір щетини зникає
        Розмір
        Стандартний

      • Сумісність

        Система насадок для щітки
        Знімні
        Не підходить для
        Philips One
        Сумісні зубні щітки
        Philips Sonicare

      • Елементи в комплекті

        Насадки для щітки
        2 C1 ProResults

      • Якість та функціональність

        Заміна
        Кожні 3 місяці
        Перевірено
        для оптимального використання
        Виготовлено у
        США
        Переваги
        • Здоров’я ясен
        • Видалення нальоту
        • Видалення плям/відбілювання

      Badge-D2C

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      • *Усуває до 2 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка
      • **Розподілено на пластик насадки щітки на основі балансу маси
      • ***Несумісна із ручками Philips One

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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