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    • Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість. Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість. Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість.

      Philips Sonicare Sensitive Насадки для щітки для чутливих зубів та ясен

      HX6052/88

      Загальна оцінка / 5
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      Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість.

      Делікатно, але ефективно видаляйте зубний наліт за допомогою цієї змінної насадки для щітки для чутливих зубів від Philips Sonicare. Завдяки насадці видалення зубного нальоту стає легким, а зуби та ясна при цьому не страждають. Виняткові результати щоденного чищення.

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      Philips Sonicare Sensitive Насадки для щітки для чутливих зубів та ясен

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      Sensitive
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      Sensitive

      Насадки для щітки для чутливих зубів та ясен

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      Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість.

      Досконале чищення чутливих зубів та ясен

      • Видалення в 10 разів більше нальоту у важкодоступних місцях**
      • Виготовлено з 70% біопластику*
      • 2 шт. в упаковці
      • Стандартний розмір
      • Синхронізація з режимом BrushSync
      Надзвичайно м’які щетинки

      Надзвичайно м’які щетинки

      Дбайливе очищення для чутливих зубів і ясен. Ретельне очищення може бути ніжним. Ця насадка має унікальний дизайн з довгими, тонкими та надзвичайно м’якими щетинками, які забезпечують делікатне очищення з кожним рухом.

      Попрощайтеся з нальотом

      Попрощайтеся з нальотом

      Завдяки понад 3000 густо розташованим щетинкам ця насадка допомагає видаляти до 10 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою – навіть у важкодоступних місцях**

      Перевірена технологія Sonicare

      Перевірена технологія Sonicare

      Відчуйте чистоту, яку обирають мільйони. Зубні щітки Philips Sonicare чистять делікатно, але ефективно, доглядаючи за вашими зубами та яснами завдяки до 62 000 рухів щетинок в хвилину. Динамічний потік рідини сприяє проникненню міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен.

      Перевірено на безпеку та якість

      Перевірено на безпеку та якість

      Усі насадки Philips Sonicare ретельно розробляються та проходять лабораторне тестування. Ви можете бути впевнені, що вони відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.

      Нагадування про заміну

      Нагадування про заміну

      Чи знаєте ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно змінювати насадки. Саме тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені технологією BrushSync. Вона відстежує, як часто та з якою силою ви чистите зуби, і нагадує вам про заміну насадки, коли настає час.

      Простота заміни

      Простота заміни

      Ця насадка сумісна з усіма електричними зубними щітками Philips Sonicare.***Просто натисніть для кріплення або зняття, щоб легко замінити чи очистити насадку

      Виготовлено на 70% з біопластику

      Виготовлено на 70% з біопластику

      Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Тому 70% пластику в цій насадці є біоосновою.*

      Паперова упаковка для вторинної переробки

      Паперова упаковка для вторинної переробки

      Усі наші насадки постачаються в упаковці на паперовій основі, яку можна переробити за наявності відповідних можливостей.

      Технічні характеристики

      • Конструкція та покриття

        Жорсткість щетинок
        Надзвичайно м’які
        Колір
        Чорний
        Щетинки-індикатори
        Блакитний колір щетини зникає
        Розмір
        Стандартний
        Розумне розпізнавання насадки для щітки
        Так

      • Сумісність

        Система насадок для щітки
        Знімні
        Не підходить для
        Philips One
        Сумісні зубні щітки
        Philips Sonicare

      • Елементи в комплекті

        Насадки для щітки
        2 S2 Sensitive

      • Якість та функціональність

        Заміна
        Кожні 3 місяці
        Перевірено
        для оптимального використання
        Виготовлено у
        Німеччина
        Переваги
        Лагідне очищення

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      • *Розподілено на пластик насадки щітки на основі балансу маси
      • **Заявлені властивості підтверджені ін-віво тестами Philips у порівнянні зі звичайною (мануальною) зубною щіткою після шести тижнів використання. Деталі на philips.ua
      • ***Несумісна із ручками Philips One

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