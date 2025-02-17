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HX6052/88
Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість.
Делікатно, але ефективно видаляйте зубний наліт за допомогою цієї змінної насадки для щітки для чутливих зубів від Philips Sonicare. Завдяки насадці видалення зубного нальоту стає легким, а зуби та ясна при цьому не страждають. Виняткові результати щоденного чищення.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насадки для щітки для чутливих зубів та ясен
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Дбайливе очищення для чутливих зубів і ясен. Ретельне очищення може бути ніжним. Ця насадка має унікальний дизайн з довгими, тонкими та надзвичайно м’якими щетинками, які забезпечують делікатне очищення з кожним рухом.
Завдяки понад 3000 густо розташованим щетинкам ця насадка допомагає видаляти до 10 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою – навіть у важкодоступних місцях**
Відчуйте чистоту, яку обирають мільйони. Зубні щітки Philips Sonicare чистять делікатно, але ефективно, доглядаючи за вашими зубами та яснами завдяки до 62 000 рухів щетинок в хвилину. Динамічний потік рідини сприяє проникненню міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен.
Усі насадки Philips Sonicare ретельно розробляються та проходять лабораторне тестування. Ви можете бути впевнені, що вони відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.
Чи знаєте ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно змінювати насадки. Саме тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені технологією BrushSync. Вона відстежує, як часто та з якою силою ви чистите зуби, і нагадує вам про заміну насадки, коли настає час.
Ця насадка сумісна з усіма електричними зубними щітками Philips Sonicare.***Просто натисніть для кріплення або зняття, щоб легко замінити чи очистити насадку
Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Тому 70% пластику в цій насадці є біоосновою.*
Усі наші насадки постачаються в упаковці на паперовій основі, яку можна переробити за наявності відповідних можливостей.
Конструкція та покриття
Сумісність
Елементи в комплекті
Якість та функціональність
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