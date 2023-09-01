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    • Насадка для щітки для чутливих зубів Насадка для щітки для чутливих зубів Насадка для щітки для чутливих зубів

      Philips Sonicare Sensitive Насадки для щітки

      HX6054/87

      Загальна оцінка / 5
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      Насадка для щітки для чутливих зубів

      Лагідно, але ефективно видаляйте зубний наліт за допомогою цієї змінної насадки для щітки для чутливих зубів від Philips Sonicare. Завдяки насадці видалення зубного нальоту стає легким, а зуби та ясна при цьому не страждають. Виняткові результати щоденного чищення.

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      Philips Sonicare Sensitive Насадки для щітки

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      Sensitive

      Насадки для щітки

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      Насадка для щітки для чутливих зубів

      Лагідне, але ефективне чищення чутливих зубів

      • 4 шт. в упаковці
      • Стандартний розмір
      • Знімні
      • Синхронізація з режимом BrushSync
      • 70% біопластику*
      Лагідне, але ефективне чищення чутливих зубів та ясен

      Лагідне, але ефективне чищення чутливих зубів та ясен

      Дбайливе очищення для чутливих зубів і ясен Ретельне очищення може бути ніжним. Ця насадка має унікальний дизайн з довгими, тонкими та надзвичайно м’якими щетинками, які забезпечують делікатне очищення з кожним рухом.

      Видалення в 10 разів більше нальоту у важкодоступних місцях

      Видалення в 10 разів більше нальоту у важкодоступних місцях

      Завдяки понад 3000 густо розташованим щетинкам ця насадка допомагає видаляти до 10 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою – навіть у важкодоступних місцях.

      Ефективна технологія Sonicare

      Ефективна технологія Sonicare

      Відчуйте чистоту, яку обирають мільйони. Зубні щітки Philips Sonicare чистять делікатно, але ефективно, доглядаючи за вашими зубами та яснами, виконуючи до 62 000 рухів щетинок в хвилину. Динамічний потік рідини сприяє проникненню міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен.

      Доведена ефективність у догляді за порожниною рота

      Доведена ефективність у догляді за порожниною рота

      Усі насадки для щіток Philips Sonicare ретельно продумані та клінічно протестовані. Тому ви можете бути впевнені, що вони відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.

      Нагадування BrushSync допоможуть вам завжди чистити зуби якнайкраще

      Нагадування BrushSync допоможуть вам завжди чистити зуби якнайкраще

      Чи знаєте ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно змінювати насадки. Саме тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені технологією BrushSync. Вона відстежує, як часто та з якою силою ви чистите зуби, і нагадує вам про заміну насадки, коли настає час.

      Сумісна з усіма знімними ручками Philips Sonicare

      Сумісна з усіма знімними ручками Philips Sonicare

      Ця насадка сумісна з усіма електричними зубними щітками Philips Sonicare.***Просто натисніть для кріплення або зняття, щоб легко замінити чи очистити насадку

      Виготовлено на 70% з біопластику

      Виготовлено на 70% з біопластику

      Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Тому 70% пластику в цій насадці є біоосновою.*

      Паперова упаковка, придатна для переробки

      Паперова упаковка, придатна для переробки

      Усі наші насадки постачаються в упаковці на паперовій основі, яку можна переробити за наявності відповідних можливостей.

      Технічні характеристики

      • Конструкція та покриття

        Жорсткість щетинок
        Надзвичайно м’які
        Колір
        Білий
        Щетинки-індикатори
        Блакитний колір щетини зникає
        Розмір
        Стандартний
        Розумне розпізнавання насадки для щітки
        Так

      • Сумісність

        Система насадок для щітки
        Знімні
        Не підходить для
        Philips One
        Сумісні зубні щітки
        Philips Sonicare

      • Елементи в комплекті

        Насадки для щітки
        4 S2 Sensitive

      • Якість та функціональність

        Заміна
        Кожні 3 місяці
        Перевірено
        для оптимального використання
        Виготовлено у
        Німеччина
        Переваги
        Лагідне очищення

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      • *Розподілено на пластик насадки щітки на основі балансу маси
      • ** В порівнянні зі звичайною зубною щіткою за шість тижнів
      • ***Несумісна із ручками Philips One

      Способи оплати:

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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