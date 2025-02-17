Нагадування BrushSync допоможуть вам завжди чистити зуби якнайкраще

Чи знали ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно заміняти насадку, тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені технологією BrushSync. Вона відстежує, як часто і з якою силою ви чистите зуби, а потім нагадує вам про необхідність замінити насадку, коли настане час.