To moja ulubiona wersja szczoteczki Philipsa, bo ma dużo ustawień i można zawsze dopasować w zależności do potrzeby. Nie trzeba mieć irygatora, bo można ustawiając pod kątem do dziąseł szczoteczką oczyścić kieszonkę, a potem ustawić na masaż. Po umyciu mam na prawdę odczucie dobrze umytych zębów. Uwielbiam ją !