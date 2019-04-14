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Більше не доступний
4.6
з 5
727
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
Hansol
14/04/2019
Україна
Рекомендую!!!!
Рекомендую данную зубную щетку. После того, как тебе задают вопрос отбелил ли ты зубы понимаешь что она работает на 100%. Результат был уже через неделю пользования!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FlexCare HX6932/36 Sonic electric toothbrush
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FlexCare HX6932/36 Sonic electric toothbrush
Marco7006
06/02/2022
Polska
Super szczoteczka
Dwie szczoteczki w zestawie. Dobra cena i jakość wykonania. Bateria bez ładowania wytrzymuje 3 tygodnie. W zestawie stacja do dezynfekcji główki światłem UV. Niestety obecnie szczoteczka niedostępna w sprzedaży, a szkoda.
Плюси
Automatyczna zmiana programów
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FlexCare HX6932/36 Szczoteczka soniczna
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FlexCare HX6932/36 Szczoteczka soniczna
fuga11
24/05/2021
Polska
Super szczoteczka !
To moja ulubiona wersja szczoteczki Philipsa, bo ma dużo ustawień i można zawsze dopasować w zależności do potrzeby. Nie trzeba mieć irygatora, bo można ustawiając pod kątem do dziąseł szczoteczką oczyścić kieszonkę, a potem ustawić na masaż. Po umyciu mam na prawdę odczucie dobrze umytych zębów. Uwielbiam ją !
Плюси
dużo ustawień pracy szczoteczki
Мінуси
może tylko cena
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FlexCare HX6932/36 Szczoteczka soniczna
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FlexCare HX6932/36 Szczoteczka soniczna