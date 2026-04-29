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Philips Sonicare FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush
Більше не доступний
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HX6902/02
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У яких країнах доступний додаток Sonicare?
На скільки часу має вистачити заряду батареї зубної щітки Sonicare?
Чи можна використовувати зарядний пристрій Sonicare з іншими зубними щітками?
Як заряджати зубну щітку Sonicare?
Чи можна користуватися зубною щіткою Philips Sonicare в душі?
Неможливо під’єднати зубну щітку до додатка Sonicare
Зубна щітка Sonicare не заряджається
Зубна щітка Sonicare не вібрує
Зубна щітка Sonicare вібрує менш потужно
Зубна щітка Sonicare створює гучний шум