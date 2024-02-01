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HX7408/01
Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен
Philips Sonicare 6100 оснащена технологією Sonicare нового покоління, спеціальним режимом Sensitive, 3 насадками для видалення зубного нальоту, чутливих зубів та відбілювання, а також має низьку інтенсивність. А також функцію попередження про надмірну силу тиску.Переглянути усі переваги
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Перезаряджувана ультразвукова зубна щітка
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Головка щітки A3 Premium All-in-One розроблена з урахуванням потреб пацієнтів. З головкою щітки A3 пацієнти можуть видаляти до 20 разів більше нальоту*, до 15 разів здоровіші ясна** та видаляти до 100% більше плям***. Також включено: завдяки новій головці щітки S2 Sensitive, виготовленій з найм'якших щетинок Sonicare, пацієнти можуть досягти ніжного очищення, що видаляє до 10 разів більше нальоту у важкодоступних місцях.
Отримайте приємний досвід чищення зубів і новий рівень догляду за порожниною рота завдяки технології Next-Generation Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система щітки регулює потужність чищення під час кожного сеансу, забезпечуючи оптимальну продуктивність з точністю до 62 000 рухів щетинок на хвилину, навіть у важкодоступних місцях. Динамічна рідина підтримує ефективність чищення головки щітки, м'яко промиваючи вздовж лінії ясен і між кожним зубом, допомагаючи пацієнтам досягти повного очищення кожного разу, коли вони чистять зуби.
Розроблена для чутливих зубів та ясен, Philips Sonicare 6100 дозволяє пацієнтам вибирати між двома режимами чищення. Режим Sensitive забезпечує ніжне, ретельне очищення, а режим Clean зосереджується на видаленні нальоту для забезпечення відмінної продуктивності чищення. Для персоналізованого чищення пацієнти можуть поєднувати будь-який режим з одним із трьох рівнів інтенсивності, від високого до низького, для сеансу чищення, який підходить саме їм.
Пацієнти можуть не помітити, коли чистять занадто сильно, але ця зубна щітка це помітить. Розумний оптичний сенсор точно визначає надмірний тиск під час чищення, потім блимає фіолетовим світлом і знижує вібрацію. Пацієнти завжди будуть знати, коли потрібно скоригувати чищення, і їхні ясна залишаться захищеними.
Регулярна заміна головки щітки є важливою частиною підтримки гарного здоров'я порожнини рота. Завдяки технології BrushSync пацієнтам легко підтримувати оптимальну роботу головки щітки. Відстежуючи частоту використання та інтенсивність чищення, інноваційна технологія нагадує пацієнтам, коли настав час для нової головки щітки.
Дві хвилини - це все, що потрібно для оптимального чищення, тому наш SmarTimer повідомляє пацієнтам, коли час закінчується. Для рівномірного чищення по всьому роту BrushPacer розділяє сеанси чищення на сегменти, з невеликою паузою у вібрації як сигналом для переміщення на іншу ділянку. Це допомагає пацієнтам досягти рівномірного очищення кожного разу, коли вони чистять зуби.
Ми перепроектували наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини та зовні, щоб вони були міцними, легкими та довговічними. Завдяки нашому вдосконаленому процесу лазерного зварювання, наші зубні щітки розроблені для того, щоб служити вам протягом багатьох років.
Ця зубна щітка використовує високопродуктивний акумулятор, розроблений для покращення вашого досвіду чищення. Після однієї зарядки ви можете насолоджуватися до трьох тижнів регулярного чищення перед необхідністю повторної зарядки.
Елементи в комплекті
Режими
Рівні інтенсивності
Ефективність чищення
Простота у користуванні
Технологія інтелектуальних датчиків
Технічні характеристики
Обслуговування
Потужність
Конструкція та покриття
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