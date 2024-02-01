Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та BrushPacer

Дві хвилини - це все, що потрібно для оптимального чищення, тому наш SmarTimer повідомляє пацієнтам, коли час закінчується. Для рівномірного чищення по всьому роту BrushPacer розділяє сеанси чищення на сегменти, з невеликою паузою у вібрації як сигналом для переміщення на іншу ділянку. Це допомагає пацієнтам досягти рівномірного очищення кожного разу, коли вони чистять зуби.