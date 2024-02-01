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    • Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен
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      Philips Sonicare 6100 Перезаряджувана ультразвукова зубна щітка

      HX7408/02

      Загальна оцінка / 5
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      Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен

      Philips Sonicare 6100 оснащена технологією Sonicare нового покоління, спеціальним режимом Sensitive, 3 насадками для видалення зубного нальоту, чутливих зубів та відбілювання, а також має низьку інтенсивність. А також функцію попередження про надмірну силу тиску.

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      Philips Sonicare 6100 Перезаряджувана ультразвукова зубна щітка

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      6100
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      6100

      Перезаряджувана ультразвукова зубна щітка

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      Дбайливе чищення навіть для чутливих зубів та ясен

      Усуває до 20 разів більше нальоту*

      • Усуває до 20 разів більше нальоту*
      • 2 режими, 3 рівні інтенсивності
      • Видимий датчик тиску
      • Ресурс батареї: 21 днів
      Комплексний догляд для здоровішої ротової порожнини

      Комплексний догляд для здоровішої ротової порожнини

      Головка щітки A3 Premium All-in-One розроблена з урахуванням потреб пацієнтів. З головкою щітки A3 пацієнти можуть видаляти до 20 разів більше нальоту*, до 15 разів здоровіші ясна** та видаляти до 100% більше плям***. Також включено: завдяки новій головці щітки S2 Sensitive, виготовленій з найм'якших щетинок Sonicare, пацієнти можуть досягти ніжного очищення, що видаляє до 10 разів більше нальоту у важкодоступних місцях.

      Наступне покоління технології Sonicare

      Наступне покоління технології Sonicare

      Отримайте приємний досвід чищення зубів і новий рівень догляду за порожниною рота завдяки технології Next-Generation Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система щітки регулює потужність чищення під час кожного сеансу, забезпечуючи оптимальну продуктивність з точністю до 62 000 рухів щетинок на хвилину, навіть у важкодоступних місцях. Динамічна рідина підтримує ефективність чищення головки щітки, м'яко промиваючи вздовж лінії ясен і між кожним зубом, допомагаючи пацієнтам досягти повного очищення кожного разу, коли вони чистять зуби.

      Персоналізуйте своє чищення за допомогою 6 режимів чищення

      Персоналізуйте своє чищення за допомогою 6 режимів чищення

      Розроблена для чутливих зубів та ясен, Philips Sonicare 6100 дозволяє пацієнтам вибирати між двома режимами чищення. Режим Sensitive забезпечує ніжне, ретельне очищення, а режим Clean зосереджується на видаленні нальоту для забезпечення відмінної продуктивності чищення. Для персоналізованого чищення пацієнти можуть поєднувати будь-який режим з одним із трьох рівнів інтенсивності, від високого до низького, для сеансу чищення, який підходить саме їм.

      Захистіть ясна завдяки видимому датчику тиску

      Захистіть ясна завдяки видимому датчику тиску

      Пацієнти можуть не помітити, коли чистять занадто сильно, але ця зубна щітка це помітить. Розумний оптичний сенсор точно визначає надмірний тиск під час чищення, потім блимає фіолетовим світлом і знижує вібрацію. Пацієнти завжди будуть знати, коли потрібно скоригувати чищення, і їхні ясна залишаться захищеними.

      Сповіщення про потребу замінити головку щітки

      Сповіщення про потребу замінити головку щітки

      Регулярна заміна головки щітки є важливою частиною підтримки гарного здоров'я порожнини рота. Завдяки технології BrushSync пацієнтам легко підтримувати оптимальну роботу головки щітки. Відстежуючи частоту використання та інтенсивність чищення, інноваційна технологія нагадує пацієнтам, коли настав час для нової головки щітки.

      Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та BrushPacer

      Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та BrushPacer

      Дві хвилини - це все, що потрібно для оптимального чищення, тому наш SmarTimer повідомляє пацієнтам, коли час закінчується. Для рівномірного чищення по всьому роту BrushPacer розділяє сеанси чищення на сегменти, з невеликою паузою у вібрації як сигналом для переміщення на іншу ділянку. Це допомагає пацієнтам досягти рівномірного очищення кожного разу, коли вони чистять зуби.

      Зварено лазером для міцності та довговічності

      Зварено лазером для міцності та довговічності

      Ми перепроектували наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини та зовні, щоб вони були міцними, легкими та довговічними. Завдяки нашому вдосконаленому процесу лазерного зварювання, наші зубні щітки розроблені для того, щоб служити вам протягом багатьох років.

      До 3 тижнів чищення на одній зарядці

      До 3 тижнів чищення на одній зарядці

      Ця зубна щітка використовує високопродуктивний акумулятор, розроблений для покращення вашого досвіду чищення. Після однієї зарядки ви можете насолоджуватися до трьох тижнів регулярного чищення перед необхідністю повторної зарядки.

      Технічні характеристики

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        Зубна щітка з акумуляторним живленням, 1 6100
        Насадки для щітки
        • 1 універсальна A3 Premium
        • Чутливість 1 S2
        • 1 W2 Optimal White
        Зарядний пристрій
        1

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Чутливий режим
        Для чутливих зубів та ясен

      • Рівні інтенсивності

        Високий
        Ще більш ефективне чищення
        Середній
        Для щоденного чищення
        Низький
        Для чутливих зубів та ясен

      • Ефективність чищення

        Видалення нальоту
        До 20 разів ефективніше*
        Здоров’я ясен
        До 15 разів здоровіші ясна***
        Швидкість
        62000 рухів щітки на хвилину
        Відбілювання
        До 100% менше поверхневих плям**

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Таймер
        SmarTimer і BrushPacer для повного та ретельного чищення
        Індикатор батареї
        Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Реакція на надмірний тиск
        • Світлове кільце світиться фіолетовим
        • Знижена вібрація та пульсуючий звук
        Нагадування про заміну
        BrushSync повідомляє, коли потрібно замінити головку щітки

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        21 день

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Білий

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      • vs. a manual toothbrush.
      • * на основі лабораторних тестувань у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
      • ** У порівнянні зі звичайною зубною щіткою. У лабораторних дослідженнях фактичні результати можуть відрізнятися.

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