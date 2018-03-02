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    Philips Sonicare

    AirFloss Ultra – міжзубний очищувач

    HX8443/71
    Sonicare
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    Sonicare
    • Здоровіші ясна за 2 тижні**, гарантовано* Здоровіші ясна за 2 тижні**, гарантовано* Здоровіші ясна за 2 тижні**, гарантовано*
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      Philips Sonicare AirFloss Ultra – міжзубний очищувач

      HX8443/71
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        AirFloss Ultra – міжзубний очищувач

        AirFloss Ultra – міжзубний очищувач

        Усього:

        Здоровіші ясна за 2 тижні**, гарантовано*

        Створено для непослідовних користувачів зубної нитки

        • із ProtectiveClean,
        • Вбудований датчик тиску
        • 1 режим чищення
        • 1 функція BrushSync
        Покращує стан ясен усього за 2 тижні

        Покращує стан ясен усього за 2 тижні

        Насадка для щітки i InterCare має надзвичайно довгі, щільні високоякісні щетинки, щоб почистити наліт глибоко між зубами. Клінічно доведено, що ця насадка зменшує кровоточивість та запалення ясен усього за два тижні.

        З’єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

        З’єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки

        Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.

        Пацієнти користуються насадками для щітки максимально ефективно

        Пацієнти користуються насадками для щітки максимально ефективно

        Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте ми подбали про це також: наша розумна технологія розпізнавання щітки відстежує тривалість використання насадки для щітки і силу тиску. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці повідомить про це. Таким чином, користувачі можуть бути певні, що насадка для щітки працює блискуче.

        Легкий натиск для чудового та легкого переміщення

        Легкий натиск для чудового та легкого переміщення

        На відміну від зубної щітки, ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

        Видалення до 99,9% нальоту***

        Видалення до 99,9% нальоту***

        AirFloss Pro/Ultra видаляє до 99,9% нальоту з оброблених ділянок.***

        Технологія повітря та мікроструменя води

        Технологія повітря та мікроструменя води

        Клінічно доведені результати є можливими завдяки нашій унікальній технології, яка поєднує в собі промивання рота повітрям та водою, щоб потужно й легко чистити між зубами та вздовж лінії ясен.

        Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен**

        Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен**

        Клінічно доведено, що Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra ефективний для здоров’я ясен, як зубна нитка.** Допомагає поліпшити стан здоров’я ясен всього за два тижні.

        Допомагає запобігти карієсним порожнинам між зубами

        Допомагає запобігти карієсним порожнинам між зубами

        Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra лагідно усуває наліт, пропущений під час чищення, та допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин у проміжках між зубами.

        Високоефективна насадка

        Високоефективна насадка

        Нова високоефективна насадка AirFloss Pro/Ultra підсилює потужність наших технологій повітря та мікроструменя води для більшої ефективності, ніж будь-коли.

        Налаштування параметрів потрійного струменя

        Налаштування параметрів потрійного струменя

        Для потужного розпилювача AirFloss Pro/Ultra можна встановити власний режим: з одинарним, подвійним або потрійним струменем для кожного натискання кнопки активації.

        Технічні характеристики

        • Обслуговування

          Гарантія
          2 роки обмеженої гарантії

        • Конструкція та покриття

          Колір
          • Білий із сірими елементами
          • Синій

        • Елементи в комплекті

          Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера)
          1
          Насадки для щітки
          • 1 i InterCare standard
          • 1 W2c Optimal White compact
          Ручка
          1 ProtectiveClean
          Ручка AirFloss Pro/Ultra
          1
          Насадка AirFloss Pro/Ultra
          1

        • Ефективність чищення

          Ефективність
          Видалення до 99,9% нальоту**
          Переваги для здоров’я
          • Дозволяє зменшити появу карієсних порожнин
          • Чистить усю ротову порожнину за 60 секунд
          • Покращення стану ясен лише за два тижні
          Швидкість
          До 62 000 рухів щітки/хв.
          Клінічно підтверджені результати
          • Такий же ефективний, як і зубна нитка
          • для покращення здоров’я ясен
          • для зменшення нальоту
          • для зменшення кровоточивості ясен
          Власні налаштування
          • Автоматичний чи ручний режим подачі струменів
          • Одинарний, подвійний або потрійний струмінь***
          Для кращих результатів
          Заміняйте насадку кожні 6 місяців
          Таймер
          QuadPacer та SmarTimer
          Реакція на надмірний тиск
          Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача

        • Потужність

          Напруга
          Зарядний пристрій для різної напруги

        • Технологія інтелектуальних датчиків

          Датчик тиску
          Сповіщає про надмірний тиск під час чищення
          Нагадування про заміну BrushSync
          • Завжди відомо,
          • коли потрібно заміняти насадки для щітки

        • Режими

          Чищення
          Для виняткового щоденного чищення
          2 рівні інтенсивності
          • Низький
          • Високий

        • Простота у користуванні

          Індикатор батареї
          • Індикатор показує стан батареї
          • Індикатори на ручці відображають рівень заряду
          Ручка
          Тонка ергономічна конструкція
          Сумісність ручки щітки
          Прості знімні насадки для щітки
          Встановлення насадки
          Легко встановлюється і знімається
          Ресурс батареї
          1–3 тижні*****
          Час чищення
          До 2 тижнів
          Нагадування про заміну
          • Для постійного забезпечення найкращих результатів
          • світиться піктограма нагадування

        • Технічні характеристики

          Батарея
          Можна заряджати
          Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
          До 2 тижнів
          Тип батареї
          Літій-іонна
          Час заряджання
          24 години для повного заряду

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • або відшкодування вартості товару
            • У разі застосування разом із звичайною зубною щіткою та антимікробним полосканням рота у пацієнтів із легким і середнім ступенем запалення ясен. Пристрій AirFloss призначений допомогти непослідовному користувачу зубної нитки виробити здорову щоденну звичку чистити міжзубні проміжки. Докладнішу інформацію шукайте за посиланням www.philips.com/airfloss/faq.
            • *У лабораторному дослідженні фактичні показники стану рота можуть відрізнятися.
            • *** AirFloss Ultra та Pro – це той самий виріб, який може мати різні назви залежно від країни та каналу.
            • **** залежно від вибраного режиму струменя

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