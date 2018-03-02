Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
AirFloss Ultra – міжзубний очищувач
Усього:
Насадка для щітки i InterCare має надзвичайно довгі, щільні високоякісні щетинки, щоб почистити наліт глибоко між зубами. Клінічно доведено, що ця насадка зменшує кровоточивість та запалення ясен усього за два тижні.
Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.
Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте ми подбали про це також: наша розумна технологія розпізнавання щітки відстежує тривалість використання насадки для щітки і силу тиску. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці повідомить про це. Таким чином, користувачі можуть бути певні, що насадка для щітки працює блискуче.
На відміну від зубної щітки, ви можете не помічати, що сильно тиснете на зуби. У разі надто сильного тиску на ясна зубна щітка подаватиме пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.
Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.
AirFloss Pro/Ultra видаляє до 99,9% нальоту з оброблених ділянок.***
Клінічно доведені результати є можливими завдяки нашій унікальній технології, яка поєднує в собі промивання рота повітрям та водою, щоб потужно й легко чистити між зубами та вздовж лінії ясен.
Клінічно доведено, що Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra ефективний для здоров’я ясен, як зубна нитка.** Допомагає поліпшити стан здоров’я ясен всього за два тижні.
Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra лагідно усуває наліт, пропущений під час чищення, та допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин у проміжках між зубами.
Нова високоефективна насадка AirFloss Pro/Ultra підсилює потужність наших технологій повітря та мікроструменя води для більшої ефективності, ніж будь-коли.
Для потужного розпилювача AirFloss Pro/Ultra можна встановити власний режим: з одинарним, подвійним або потрійним струменем для кожного натискання кнопки активації.
Обслуговування
Конструкція та покриття
Елементи в комплекті
Ефективність чищення
Потужність
Технологія інтелектуальних датчиків
Режими
Простота у користуванні
Технічні характеристики