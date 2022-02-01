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Заряджання зубних щіток Sonicare
Ця зарядна підставка сумісна з більшістю електричних зубних щіток Philips Sonicare і пристроїв AirFloss.
HX680J
HX6806/04
HX680A
HX6807/24
HX680A
HX6807/51
HX680A
HX6807/63
HX680B
HX6800/87
HX680C
HX6803/04
HX680U
HX6800/63
Білий
Європейські країни
Довжина кабелю: 95 см
2 контакти
Час від часу виріб потрібно оновлювати, але це ще ніколи не було так легко, як із використанням запасних частин Philips. Усе це з гарантованою якістю Philips.
На основі дослідження, проведеного серед понад 2800 стоматологічних фахівців (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Китаї, Франції, Німеччині, Італії, Японії, Кореї, Нідерландах, Австралії, Іспанії та Великій Британії у 2025 році.