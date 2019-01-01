Обирайте будь-який із 5 режимів включно з поліруванням і чищенням чутливих зубів

За допомогою DiamondClean Ви щодня відчуватимете свіжість після чищення. Наші 5 режимів задовольнять усі Ваші потреби: режим чищення – для виняткового щоденного чищення, режим турботи про ясна – для ніжного масажу ясен, полірування – для яскравішої посмішки, чутливий режим – для м’якого, проте ефективного чищення чутливих ясен, та відбілювання – ідеальний режим для видалення поверхневих плям.