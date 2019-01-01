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Міжзубний очищувач
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AirFloss Pro/Ultra видаляє до 99,9% нальоту з оброблених ділянок.***
Клінічно доведені результати є можливими завдяки нашій унікальній технології, яка поєднує в собі промивання рота повітрям та водою, щоб потужно й легко чистити між зубами та вздовж лінії ясен.
Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров’я ротової порожнини. AirFloss – це простий спосіб глибшого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку.
Клінічно доведено, що Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra ефективний для здоров’я ясен, як зубна нитка.** Допомагає поліпшити стан здоров’я ясен всього за два тижні.
Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra лагідно усуває наліт, пропущений під час чищення, та допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин у проміжках між зубами.
Нова високоефективна насадка AirFloss Pro/Ultra підсилює потужність наших технологій повітря та мікроструменя води для більшої ефективності, ніж будь-коли.
Завдяки пристрою AirFloss Pro/Ultra чищення всього рота займає менше 60 секунд на день. Просто виберіть частоту струменя (одинарний, подвійний або потрійний) та утримуйте кнопку активації для безперервних автоматичних струменів або натисніть і відпустіть для ручного режиму струменя.
За допомогою DiamondClean Ви щодня відчуватимете свіжість після чищення. Наші 5 режимів задовольнять усі Ваші потреби: режим чищення – для виняткового щоденного чищення, режим турботи про ясна – для ніжного масажу ясен, полірування – для яскравішої посмішки, чутливий режим – для м’якого, проте ефективного чищення чутливих ясен, та відбілювання – ідеальний режим для видалення поверхневих плям.
Щільні високоякісні щетинки усувають до 7 разів більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.
Обслуговування
Конструкція та покриття
Елементи в комплекті
Ефективність чищення
Потужність
Режими
Простота у користуванні
Технічні характеристики