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    Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra

    Міжзубний очищувач

    HX8491/01
    Sonicare
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    Sonicare
    • Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано* Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано* Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*
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      Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra Міжзубний очищувач

      HX8491/01
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        AirFloss Pro/Ultra

        AirFloss Pro/Ultra

        Міжзубний очищувач

        Усього:

        Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

        Створено для непослідовних користувачів зубної нитки

        • із зубною щіткою DiamondClean
        • з 1 насадкою та 1 насадкою для щітки
        • Скляний зарядний пристрій, футляр
        Видалення до 99,9% нальоту***

        Видалення до 99,9% нальоту***

        AirFloss Pro/Ultra видаляє до 99,9% нальоту з оброблених ділянок.***

        Технологія повітря та мікроструменя води

        Технологія повітря та мікроструменя води

        Клінічно доведені результати є можливими завдяки нашій унікальній технології, яка поєднує в собі промивання рота повітрям та водою, щоб потужно й легко чистити між зубами та вздовж лінії ясен.

        Простий спосіб виробити здорову звичку

        Простий спосіб виробити здорову звичку

        Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров’я ротової порожнини. AirFloss – це простий спосіб глибшого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку.

        Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен**

        Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен**

        Клінічно доведено, що Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra ефективний для здоров’я ясен, як зубна нитка.** Допомагає поліпшити стан здоров’я ясен всього за два тижні.

        Допомагає запобігти карієсним порожнинам між зубами

        Допомагає запобігти карієсним порожнинам між зубами

        Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra лагідно усуває наліт, пропущений під час чищення, та допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин у проміжках між зубами.

        Високоефективна насадка

        Високоефективна насадка

        Нова високоефективна насадка AirFloss Pro/Ultra підсилює потужність наших технологій повітря та мікроструменя води для більшої ефективності, ніж будь-коли.

        Триває всього 60 секунд: спрямуйте, натисніть, чисто!

        Триває всього 60 секунд: спрямуйте, натисніть, чисто!

        Завдяки пристрою AirFloss Pro/Ultra чищення всього рота займає менше 60 секунд на день. Просто виберіть частоту струменя (одинарний, подвійний або потрійний) та утримуйте кнопку активації для безперервних автоматичних струменів або натисніть і відпустіть для ручного режиму струменя.

        Обирайте будь-який із 5 режимів включно з поліруванням і чищенням чутливих зубів

        Обирайте будь-який із 5 режимів включно з поліруванням і чищенням чутливих зубів

        За допомогою DiamondClean Ви щодня відчуватимете свіжість після чищення. Наші 5 режимів задовольнять усі Ваші потреби: режим чищення – для виняткового щоденного чищення, режим турботи про ясна – для ніжного масажу ясен, полірування – для яскравішої посмішки, чутливий режим – для м’якого, проте ефективного чищення чутливих ясен, та відбілювання – ідеальний режим для видалення поверхневих плям.

        До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

        До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

        Щільні високоякісні щетинки усувають до 7 разів більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.

        Технічні характеристики

        • Обслуговування

          Гарантія
          2 роки обмеженої гарантії

        • Конструкція та покриття

          Колір
          Білий із сірими елементами

        • Елементи в комплекті

          Дорожній футляр
          Дорожній зарядний пристрій USB
          Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера)
          1
          Насадки для щітки
          1 стандартна DiamondClean
          Ручка
          1 DiamondClean
          Скляний зарядний пристрій
          1
          Ручка AirFloss Ultra
          1
          Насадка
          1

        • Ефективність чищення

          Ефективність
          Видалення до 99,9% нальоту**
          Переваги для здоров’я
          • Чистить усю ротову порожнину за 60 секунд
          • Покращення здоров’я ясен за 2 тижні*
          Швидкість
          До 62 000 рухів щітки/хв.
          Клінічно підтверджені результати
          • Такий же ефективний, як і зубна нитка
          • для покращення здоров’я ясен
          • для зменшення нальоту
          • для зменшення кровоточивості ясен
          Власні налаштування
          • Автоматичний чи ручний режим подачі струменів
          • Одинарний, подвійний або потрійний струмінь***
          Для кращих результатів
          Заміняйте насадку кожні 6 місяців
          Переваги відбілювання
          Відбілювання зубів удвічі краще*
          Таймер
          QuadPacer та SmarTimer

        • Потужність

          Напруга
          Зарядний пристрій для різної напруги

        • Режими

          Чищення
          Для виняткового щоденного чищення
          Білий
          Усуває поверхневі плями
          Турбота про ясна
          Лагідно масажує ясна
          Польська
          Відбілювання і полірування зубів
          Чутливий режим
          Лагідне чищення зубів та ясен

        • Простота у користуванні

          Індикатор батареї
          Індикатори на ручці відображають рівень заряду
          Дисплей
          Дисплей із підсвіткою
          Ручка
          Тонка ергономічна конструкція
          Система насадок для щітки
          Прості знімні насадки для щітки
          Встановлення насадки
          Легко встановлюється і знімається

        • Технічні характеристики

          Батарея
          Можна заряджати
          Тип батареї
          Літій-іонна
          Час заряджання
          24 години для повного заряду

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • * у разі застосування разом із звичайною зубною щіткою та антимікробним полосканням рота у пацієнтів із легким та середнім рівнем запалення ясен; іригатор AirFloss призначений допомогти непослідовним користувачам зубної нитки виробити здорову щоденну звичку для чищення міжзубних проміжків. Докладнішу інформацію шукайте у розділі «Питання та відповіді» у вкладці підтримки.
            • ** З оброблених ділянок; у лабораторному дослідженні фактичні показники стану рота можуть відрізнятися

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