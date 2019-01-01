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Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*
Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Pro/Ultra**** – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Pro/Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.** Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*
Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Pro/Ultra**** – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Pro/Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.** Переглянути усі переваги
Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*
Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Pro/Ultra**** – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Pro/Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.** Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*
Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Pro/Ultra**** – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Pro/Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров’я ясен.** Переглянути усі переваги
AirFloss Pro/Ultra – міжзубний очищувач
Усього:
HealthyWhite+ дозволяє чистити зуби так, як Ви хочете. Покращіть чищення за допомогою 3 налаштувань інтенсивності та 2 режимів для чищення та відбілювання. Вибирайте режим чищення для дивовижного видалення нальоту за 2 хвилини та режим відбілювання для усунення плям (наприклад, від кави або чаю) і відбілювання зубів на 2 тони лише за 2 тижні.
AirFloss Pro/Ultra видаляє до 99,9% нальоту з оброблених ділянок.***
Клінічно доведені результати є можливими завдяки нашій унікальній технології, яка поєднує в собі промивання рота повітрям та водою, щоб потужно й легко чистити між зубами та вздовж лінії ясен.
Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров’я ротової порожнини. AirFloss Pro/Ultra – це простий спосіб глибшого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку.
Клінічно доведено, що Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra ефективний для здоров’я ясен, як зубна нитка.** Допомагає поліпшити стан здоров’я ясен всього за два тижні.
Завдяки пристрою AirFloss Pro/Ultra чищення всього рота займає менше 60 секунд на день. Просто виберіть частоту струменя (одинарний, подвійний або потрійний) та утримуйте кнопку активації для безперервних автоматичних струменів або натисніть і відпустіть для ручного режиму струменя.
Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra лагідно усуває наліт, пропущений під час чищення, та допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин у проміжках між зубами.
Нова високоефективна насадка AirFloss Pro/Ultra підсилює потужність наших технологій повітря та мікроструменя води для більшої ефективності, ніж будь-коли.
Для потужного розпилювача AirFloss Pro/Ultra можна встановити власний режим: з одинарним, подвійним або потрійним струменем для кожного натискання кнопки активації.
Обслуговування
Конструкція та покриття
Елементи в комплекті
Ефективність чищення
Потужність
Режими
Простота у користуванні
Технічні характеристики