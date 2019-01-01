На вибір 2 режими та 3 налаштування інтенсивності

HealthyWhite+ дозволяє чистити зуби так, як Ви хочете. Покращіть чищення за допомогою 3 налаштувань інтенсивності та 2 режимів для чищення та відбілювання. Вибирайте режим чищення для дивовижного видалення нальоту за 2 хвилини та режим відбілювання для усунення плям (наприклад, від кави або чаю) і відбілювання зубів на 2 тони лише за 2 тижні.