Одна насадка для щітки для повного догляду

Універсальна насадка для щітки A3 Premium – це єдине, що потрібно для чистіших, біліших зубів*** і здоровіших ясен. Ця насадка для щітки усуває у 20 разів більше нальоту*, до 100% зменшує кількість плям** і гарантує до 15 разів здоровіші ясна лише за 2 тижні**. Переглянути усі переваги