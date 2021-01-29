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- Універсальна насадка для щітки Premium (A3)
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Одна насадка для щітки для повного догляду
Універсальна насадка для щітки A3 Premium – це все, що потрібно для чистіших, біліших зубів*** і здоровіших ясен. Ця насадка для щітки усуває у 20 разів більше нальоту*, до 100% зменшує кількість плям** і гарантує до 15 разів здоровіші ясна лише за 6 тижні** Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Одна насадка для щітки для повного догляду
Універсальна насадка для щітки A3 Premium – це все, що потрібно для чистіших, біліших зубів*** і здоровіших ясен. Ця насадка для щітки усуває у 20 разів більше нальоту*, до 100% зменшує кількість плям** і гарантує до 15 разів здоровіші ясна лише за 6 тижні** Переглянути усі переваги
Одна насадка для щітки для повного догляду
Універсальна насадка для щітки A3 Premium – це все, що потрібно для чистіших, біліших зубів*** і здоровіших ясен. Ця насадка для щітки усуває у 20 разів більше нальоту*, до 100% зменшує кількість плям** і гарантує до 15 разів здоровіші ясна лише за 6 тижні** Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Одна насадка для щітки для повного догляду
Універсальна насадка для щітки A3 Premium – це все, що потрібно для чистіших, біліших зубів*** і здоровіших ясен. Ця насадка для щітки усуває у 20 разів більше нальоту*, до 100% зменшує кількість плям** і гарантує до 15 разів здоровіші ясна лише за 6 тижні** Переглянути усі переваги
Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Усього:
Користуйтеся перевагами нашого найкращого усунення нальоту**** незалежно від стилю чищення. Універсальна насадка для щітки Premium має точно нахилені щетинки, які створено для максимально ефективного усунення нальоту.
Вигнуті краї допомагають щетинкам потрапляти саме туди, де потрібно. Завдяки інтенсивному розвитку ми досягнули універсального використання, що забезпечує винятковий догляд за ротовою порожниною.
Лагідно усувайте плями за допомогою трикутних кінчиків, створених для ефективнішого видалення плям порівняно із заокругленими щетинками. Форма забезпечує кращий контакт із поверхнею зубів для ефективного усунення плям.
Бічні щетинки насадки для щітки для додаткового доступу лагідно чистять лінію ясен навіть тоді, коли ви зосереджені на зубах. Щетинки також вигинаються, щоб компенсувати надмірний натиск.
Усувайте наліт за допомогою звукової технології — нашого стандарту, що забезпечує ефективне й лагідне чищення. Під час чищення до 62 000 рухів щетинок та динамічний рух рідини допомагають щетинкам чистити навіть важкодоступні ділянки, забезпечуючи виняткове відчуття свіжості й чистоти.
Ця універсальна насадка для щітки – це результат наших найширших досліджень і розвитку. Ми поєднали знання стоматологів, експертів із догляду за ротовою порожниною та розробників, щоб створити цю комплексну насадку для щітки.
Універсальна насадка для щітки A3 Premium ідеально підходить для знімної ручки Philips Sonicare (див. список унизу). Просто встановіть і зніміть для легкої заміни і чищення.
Насадки для щітки стають менш ефективними після 3 місяців використання, але завдяки функції BrushSync вас буде сповіщено про це. Зубна щітка з підтримкою функції BrushSync розуміє ваше використання і сповіщає, коли потрібна заміна.
Конструкція та покриття
Сумісність
Елементи в комплекті
Якість та функціональність
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