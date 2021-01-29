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    A3 Premium All-in-One

    Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    HX9094/11
    Загальна оцінка / 5
    • Одна насадка для щітки для повного догляду Одна насадка для щітки для повного догляду Одна насадка для щітки для повного догляду
      -{discount-value}

      A3 Premium All-in-One Стандартні насадки для звукової зубної щітки

      HX9094/11
      Загальна оцінка / 5

      Одна насадка для щітки для повного догляду

      Універсальна насадка для щітки A3 Premium – це все, що потрібно для чистіших, біліших зубів*** і здоровіших ясен. Ця насадка для щітки усуває у 20 разів більше нальоту*, до 100% зменшує кількість плям** і гарантує до 15 разів здоровіші ясна лише за 6 тижні** Переглянути усі переваги

      A3 Premium All-in-One Стандартні насадки для звукової зубної щітки

      Одна насадка для щітки для повного догляду

      Універсальна насадка для щітки A3 Premium – це все, що потрібно для чистіших, біліших зубів*** і здоровіших ясен. Ця насадка для щітки усуває у 20 разів більше нальоту*, до 100% зменшує кількість плям** і гарантує до 15 разів здоровіші ясна лише за 6 тижні** Переглянути усі переваги

      Одна насадка для щітки для повного догляду

      Універсальна насадка для щітки A3 Premium – це все, що потрібно для чистіших, біліших зубів*** і здоровіших ясен. Ця насадка для щітки усуває у 20 разів більше нальоту*, до 100% зменшує кількість плям** і гарантує до 15 разів здоровіші ясна лише за 6 тижні** Переглянути усі переваги

      A3 Premium All-in-One Стандартні насадки для звукової зубної щітки

      Одна насадка для щітки для повного догляду

      Універсальна насадка для щітки A3 Premium – це все, що потрібно для чистіших, біліших зубів*** і здоровіших ясен. Ця насадка для щітки усуває у 20 разів більше нальоту*, до 100% зменшує кількість плям** і гарантує до 15 разів здоровіші ясна лише за 6 тижні** Переглянути усі переваги

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        A3 Premium All-in-One

        A3 Premium All-in-One

        Стандартні насадки для звукової зубної щітки

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        Усього:

        Одна насадка для щітки для повного догляду

        Чищення без компромісів

        • 4 шт. в упаковці
        • Стандартний розмір
        • Знімні
        • Сумісність із BrushSync
        У 20 разів краще усунення нальоту навіть у важкодоступних місцях*

        У 20 разів краще усунення нальоту навіть у важкодоступних місцях*

        Користуйтеся перевагами нашого найкращого усунення нальоту**** незалежно від стилю чищення. Універсальна насадка для щітки Premium має точно нахилені щетинки, які створено для максимально ефективного усунення нальоту.

        Форму щетинок створено для вашої усмішки

        Форму щетинок створено для вашої усмішки

        Вигнуті краї допомагають щетинкам потрапляти саме туди, де потрібно. Завдяки інтенсивному розвитку ми досягнули універсального використання, що забезпечує винятковий догляд за ротовою порожниною.

        Усунення до 100% більше плям менш ніж за два дні***

        Усунення до 100% більше плям менш ніж за два дні***

        Лагідно усувайте плями за допомогою трикутних кінчиків, створених для ефективнішого видалення плям порівняно із заокругленими щетинками. Форма забезпечує кращий контакт із поверхнею зубів для ефективного усунення плям.

        До 15 разів здоровіші ясна за 6 тижні**

        До 15 разів здоровіші ясна за 6 тижні**

        Бічні щетинки насадки для щітки для додаткового доступу лагідно чистять лінію ясен навіть тоді, коли ви зосереджені на зубах. Щетинки також вигинаються, щоб компенсувати надмірний натиск.

        Звукове чищення: майстер-клас з ефективного чищення

        Звукове чищення: майстер-клас з ефективного чищення

        Усувайте наліт за допомогою звукової технології — нашого стандарту, що забезпечує ефективне й лагідне чищення. Під час чищення до 62 000 рухів щетинок та динамічний рух рідини допомагають щетинкам чистити навіть важкодоступні ділянки, забезпечуючи виняткове відчуття свіжості й чистоти.

        Створено експертами з думкою про вас

        Створено експертами з думкою про вас

        Ця універсальна насадка для щітки – це результат наших найширших досліджень і розвитку. Ми поєднали знання стоматологів, експертів із догляду за ротовою порожниною та розробників, щоб створити цю комплексну насадку для щітки.

        Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

        Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

        Універсальна насадка для щітки A3 Premium ідеально підходить для знімної ручки Philips Sonicare (див. список унизу). Просто встановіть і зніміть для легкої заміни і чищення.

        Нагадування про заміну забезпечують найкраще чищення

        Нагадування про заміну забезпечують найкраще чищення

        Насадки для щітки стають менш ефективними після 3 місяців використання, але завдяки функції BrushSync вас буде сповіщено про це. Зубна щітка з підтримкою функції BrushSync розуміє ваше використання і сповіщає, коли потрібна заміна.

        Технічні характеристики

        • Конструкція та покриття

          Розумне розпізнавання насадки для щітки
          Так
          Жорсткість щетинок
          Середній
          Колір
          Чорний
          Щетинки-індикатори
          Блакитний колір щетинок зникає
          Матеріал насадки для щітки
          М’які, гнучкі гумові краї
          Розмір
          Стандартний

        • Сумісність

          Система насадок для щітки
          Знімні
          Підходять для цих моделей
          • 2 Series plaque control
          • 2 Series plaque defense
          • Серія 2100
          • 3 Series gum health
          • DiamondClean
          • DiamondClean 9000
          • DiamondClean Smart
          • EasyClean
          • Essence+
          • ExpertClean
          • ExpertResults
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare Platinum Connected
          • FlexCare+
          • for Kids
          • HealthyWhite
          • HealthyWhite+
          • PowerUp
          • Prestige 9900
          • ProtectiveClean
          • Series 1100
          • Series 3100
          Не підходить для
          Philips One, Essence

        • Елементи в комплекті

          Насадки для щітки
          4 універсальна A3 Premium

        • Якість та функціональність

          Заміна
          Кожні 3 місяці
          Перевірено
          для оптимального використання

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Універсальна насадка для щітки Premium (A3)

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            • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
            • * У режимі чищення порівняно з ручною зубною щіткою; виміряно MGI через 6 тижнів.
            • ** на основі лабораторних тестувань у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
            • *** На основі початкових лабораторних досліджень

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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