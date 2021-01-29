Одна насадка для щітки для повного догляду

Універсальна насадка для щітки A3 Premium – це все, що потрібно для чистіших, біліших зубів*** і здоровіших ясен. Ця насадка для щітки усуває у 20 разів більше нальоту*, до 100% зменшує кількість плям** і гарантує до 15 разів здоровіші ясна лише за 6 тижні** Переглянути усі переваги