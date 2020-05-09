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Більше не доступний

Philips SonicareDiamondClean HX9342/02 Sonic electric toothbrush

HX9342/02

4.8

| (55) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб

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Відгуки

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4.8

з 5

55

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

3

09/05/2020

Polska

Polska

Перевірений покупець

szczoteczka posiada doskonałe funkcje

Szczoteczka jest świetna! Doskonale czyści zęby!!!jestem bardzo zadowolona nigdy nie zamienię jej na zwykłą szczoteczkę różnica niesamowita.

Плюси

super wybiela i czyści zęby

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna

Дата використання 2019-05-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna

Дата використання 2019-05-09

02/07/2018

Polska

Polska

świetna

to juz moja taka druga szczoteczka :) ... nie zamieniłabym na inną . POLECAM

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna

11/04/2018

Polska

Polska

Перевірений покупець

najlepszy na rynku

Po kilku latach korzystania z Oral_B szczoteczka Sonicare wydaje się z innej planety. Trzeba spróbować, żeby docenić.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna

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