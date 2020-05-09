Szczoteczkę chciałam wypróbować i zwrócic (miałam sprawną szczoteczkę rotacyjną). Moim celem było porównanie szczoteczek sonicznych i rotacyjnych. (Sprawdzenie o co chodzi z tym dzikim szałem na soniczne szczoteczki i czy faktycznie takie ach i och). Byłam sceptycznie nastawiona bo do czasu zakupu byłam bardzo zadowolona z posiadanej szczoteczki elektrycznej. Pierwsze mycia zębów ciężkie-duże uczucie łaskotania. Przyzwyczaiłam się i praktycznie nic nie czuję. Przy właściwej technice szczotkowania zęby są fantastycznie do zyszczyszczone-uczycie jak po wyjściu od dentysty z czyszczenia. Szczoteczkę zostawiłam sobie. Mam wrażenie ze elektryczna zostawia na zębach płytkę. Soniczna świetna. Poza zachwytem nad użytkowaniem jest jeszcze design-piękna elegancka.