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Більше не доступний
4.8
з 5
55
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
ella-k
09/05/2020
Polska
Перевірений покупець
szczoteczka posiada doskonałe funkcje
Szczoteczka jest świetna! Doskonale czyści zęby!!!jestem bardzo zadowolona nigdy nie zamienię jej na zwykłą szczoteczkę różnica niesamowita.
Плюси
super wybiela i czyści zęby
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna
Дата використання 2019-05-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna
Дата використання 2019-05-09
Cate
02/07/2018
Polska
świetna
to juz moja taka druga szczoteczka :) ... nie zamieniłabym na inną . POLECAM
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna
Ellazya
11/04/2018
Polska
Перевірений покупець
najlepszy na rynku
Po kilku latach korzystania z Oral_B szczoteczka Sonicare wydaje się z innej planety. Trzeba spróbować, żeby docenić.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna