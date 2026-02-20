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Більше не доступний
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HX9342/02
Більше не доступний
У яких країнах доступний додаток Sonicare?
На скільки часу має вистачити заряду батареї зубної щітки Sonicare?
Які режими чищення має зубна щітка Sonicare?
Чи можна використовувати зарядний пристрій Sonicare з іншими зубними щітками?
Як заряджати зубну щітку Sonicare?
Чи можна користуватися зубною щіткою Philips Sonicare в душі?
Як змінити налаштування інтенсивності на зубній щітці Sonicare?
Як під’єднати зубну щітку до додатка Sonicare?
Як користуватися зубною щіткою Sonicare на брекетах?
Як чистити зубну щітку Philips Sonicare?